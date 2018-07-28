Митинг 28 июля 2018 года в Нижнем Новгороде против повышения пенсионного возраста

28 июля 2018 года в Нижнем Новгороде в Сормовском районе прошел митинг против повышения пенсионного возраста. Место проведения митинга было буквально в сотне метров от места исторической сормовской баррикады времен Революции 1905 года.

Организаторами митинга выступили Партия “Яблоко”, Конфедерация Труда России, коалиция “Демократический Нижний Новгород”, “Социальное действие”, Революционная рабочая партия, Рабочая Платформа, ЛевСД.

Создавалось впечатление, что яблочники, навальнисты и прочая либеральная публика попросту примазались к митингу, т.к. тон на митинге задавали явно не они.

На митинг собралось примерно 400 человек. Хотя некоторые утверждали, что народу было больше, около 1000. В любом случае, для города-миллионника цифра абсолютно позорная.

Митингующие требовали отставки Правительства РФ, отставки Президента РФ, недопущения повышения пенсионного возраста.

От прочих митингов этот отличился явлением ранее у нас совершенно не виданным – митингующие явно раскололись на два лагеря: красных и либералов в пропорции примерно 3/1 соответственно.

Выступил молодой яблочник Олег Родин и сказал, что хочет в Госдуму. За Едро голосовать не надо, а нужно проголосовать за него. Он будет в Госдуме хорошим, хорошим; за народ, за народ. Напомню моим юным читателям, что от яблочников в Госдуме как и от КПРФ толку, как от козла молока.

Выступил представитель штаба Навального, сказав, что Алёша теперь против повышения пенсионного возраста. Странно, ведь раньше Алёшенька был «за». Способность некоторых людей к переобуванию в прыжке просто потрясает!

Далее представитель штаба Навального три раза проорал в микрофон: «Украина нам не враг!». На что митингующие ответили гробовым молчанием. Далее либералы призывали вернуть Крым в обмен на пенсии, что тоже не вызвало понимания у собравшихся, за исключением либеральной публики.

Затем на трибуну вылез старый матерый антисоветчик Илья Мясковский и стал задвигать про «Декларацию прав» и ещё какую-то чушь про стремление к счастью. Затем он неожиданно ляпнул про то, что оказывается Путин и Медведев не либералы. На этом месте у митингующих лопнуло терпение и со всех сторон понеслось: «А кто же они?», «Либералы, да еще какие!». И мужичок тут явно понял, что либералы среди митингующих не в авторитете.

Затем выступила женщина, бывшая сотрудница НИИ, и сказала, что после того, что либералы в течение 27 творили со страной, все эти «яблоки» и прочая либеральная шушера должны забиться в дальний угол и не отсвечивать! Её выступление было воспринято собравшимися на ура! Организаторам митинга от «Яблока» было явно не по себе от такого.

И дальше пошло поехало! Выступающие клеймили капитализм, говорили, что единственное спасение – в социализме. Особенно запомнилась проникновенная речь товарища Андрея Рудого («Вестник бури») призвавшего к объединению в борьбе с капитализмом.

Как ни пытался либеральный ведущий исправить ситуацию, у него явно ничего не выходило. Массы жаждали социализма как освежающей грозы в затхлом воздухе либеральной помойки.

Резолюция митинга была принята как всегда единогласно. На этом мероприятие было завершено.

Выводы напрашиваются сами собой: если раньше митингующие требовали не повышать пенсионный возраст, потом стали робко говорить об отставке правительства Медведева, затем все более громогласно об отставке Путина, то сейчас люди алчут социализма, как единственного спасения от капиталистического ада!

Автор текста: Марксист

Фото: “Нижегородское Яблоко”

соб.корр