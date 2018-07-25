Брянская область: Бегство из «Единой России» продолжается

В Брянской области из «Единой России» публично вышел не какой-нибудь рядовой член партии, а еще совсем недавно — заместитель главы области, депутат Госдумы от ЕР, один из создателей регионального отделения ЕР — Виктор Малашенко.

Он не ограничился кратким заявлением о выходе из партии, а направил в партийное отделение развернутый текст. В нем есть и такие примечательные строки:

неоднократно в своих отчётах перед избирателями убеждал их в том, что «Единая Россия» не допустит повышения пенсионного возраста, так как такое решение будет антиконституционным, антинародным и людоедским. Однако без предварительного партийного обсуждения, без совета с народом, руководителем «Единой России» внесён законопроект по повышению пенсионного возраста на 5 и 8 лет соответственно для мужчин и женщин. От своих земляков в связи с навязыванием такого антиконституционного решения слышу только самые нелестные отзывы в адрес всех членов «Единой России», так как этот закон рассматривается ими как партийное решение. Как член «Единой России» считаю, что принятое решение по повышению пенсионного возраста противопоставило всю Партию народу России. Все справедливые возмущения будут теперь адресоваться не только руководству Партии, но и персонально каждому её члену.

Нам же остается ждать, когда выход из «партии власти» начнется более массовым, а помочь в этом может массовый протест граждан.

Источник: https://www.rotfront.su/begstvo-iz-edinoj-rossii-prodolzhaets/