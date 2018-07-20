В Кировске осудят за проведение митинга по пенсионной реформе

Члена РОТ ФРОНТа Вердиева Рауфа Арифовича будут судить по административной статье после митинга 30 июня, который был согласован Администрацией города Кировска Ленинградской области. Полиция усмотрела нарушение в порядке проведения общественного мероприятия из-за того, что согласованная и реальная темы митинга оказались не идентичными.

Утверждается, что Вердиев подал заявление на проведение митинга на тему «…с целью разъяснения населению взглядов, целей и задач РКРП» (Российская коммунистическая рабочая партия, ядро Российского Объединённого Трудового Фронта — прим. ред.), а митинг был проведён на тему пенсионной реформы и повышения НДС. РКРП на мероприятии действительно разъясняла взгляды, цели и задачи коммунистической партии относительно проводимой правительством пенсионной реформы, что вызвало явное неудовольствие представителя администрации и сотрудников правоохранительных органов. Они потребовали убрать агитационные материалы, не соответствующие заявленной теме митинга, однако организатор митинга разъяснил, что обсуждение темы пенсий и повышения НДС находится на повестке РКРП, а следовательно — нарушения нет. Тем более, как отметили присутствующие, запрет обсуждение данного вопроса является нарушением Конституции РФ. Несмотря на это, сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении и собираются передать дело в суд. Напор полиции не помешал организаторам провести митинг.

Вердиеву инкриминируют ст. 20.2. «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» ч. 1 КоАП, грозящую штрафом или обязательными работами.

Этот прецедент — яркое доказательство неготовности властей вести публичное обсуждение проведения пенсионной реформы. Запрет протестов против повышения пенсионного возраста коснулся многих регионов России. В столице до сих пор не согласован ни один митинг на эту тему. Во Владивостоке и Новосибирске митинги оппозиции не согласованы, акцию в Вологде власти постарались сделать как можно малочисленнее, затруднив проведение мероприятия: митинг прошёл вечером в субботу во время, которое горожане предпочитают проводить за городом. А в Брянске власти согласовали митинг в 8:30 утра в воскресенье. Митинг посетило полтысячи человек.

Ранее Андрей Турчак, секретарь «Единой России» назвал недопустимой критику пенсионной реформы из уст членов правящей партии.

Пока власть замалчивает тему пенсионной реформы, создавая специальные штабы для популяризации непопулярного решения, митинги даже в небольших райцентрах собирают множество неравнодушных. Возможно, пенсионная реформа — это одна из важных ступеней, пройдя которые рядовой россиянин научится бороться за своё будущее.

Источник: https://www.rotfront.su/v-kirovske-osudyat-za-provedenie-mitin/