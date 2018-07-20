Иркутск и Ангарск требуют отставки правительства



В рамках всероссийской акции 18 июля против повышения пенсионного возраста митинги прошли в городах Иркутской области Иркутске и Ангарске.

Они состоялись по инициативе активистов кампании #НародПротив (членов РСД и беспартийных марксистов) но объединили существенно более широкие слои граждан.

В Иркутске на площади 50-летия Октября собралось около 400 человек: активистов политических партий, общественных организаций, профсоюзов и просто граждан. На митинге были представители практически всех несистемных левых города, в т.ч. РСД, РРП, Иркутского марксистского кружка, Политштурм-Иркутск, Движения икрутских анархистов, ВКПБ и др.

К сожалению, не так много было неполитизированных граждан, однако хватало и их.

В Ангарске митинг получился куда более массовым. Одни люди приходили, другие уходили – в общей сложности против повышения пенсионного возраста выступило около 1500 ангарчан (для города с населением в 230 тыс. человек – это очень весомая цифра). Люди записывались волонтерами для дальнейшего участия в протестных действиях.

Ангарский активист всероссийской протестной кампании Сергей Сердечкин посоветовал трудящимся проявлять солидарность и “не надеяться на дядю, который решит все проблемы за них”

На иркутском митинге выступил представитель нашей инициативной группы Андрей Калинкин. Он призвал депутатов всех оппозиционных фракций покинуть зал заседаний Думы, если завтра Дума примет в первом чтении закон о повышении пенсионного возраста.

Профсоюзы, входящие в Трехстороннюю комиссию мы призвали рассматривать инициативу медведевского правительства как нарушение Генерального соглашения между профсоюзами, правительством и работодателями и начинать процедуру коллективного трудового спора – вплоть до общенациональной забастовки.

Эти требования были включены в резолюцию митинга.

Также в резолюциях обоих митингов

– требуют отставки правительства Медведева

– если Дума примет законопроект в первом чтении – обещают добиваться ее роспуска и перевыборов, отзыва всех депутатов от Иркутской области, которые поддержат законопроект.

Если президент Путин не выскажется против повышения пенсионного возраста и не отправит правительство в отставку – то в резолюциях следующих митингов появится требование и его отставки.

Резолюции митинга были направлены телеграммой и через сайт Kremlin.ru, и по электронной почте – в Госдуму, всем ее фракциям, всем депутатам от Иркутской области.

19 июля Дума все же приняла законопроект в первом чтении, а значит кампания протеста будет продолжена. Ближайшие мероприятия – митинги КПРФ 26 (Иркутск) и 28 июля (Ангарск).