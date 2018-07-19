В Питере показали «красную карточку» пенсионной реформе

Сегодня в центре Петербурга около 1000 жителей города собрались, чтобы выразить свой протест против планируемого Правительством РФ повышения пенсионного возраста. В акции приняли участие активисты и сторонники РОТ ФРОНТа, РКСМ(б) и Левого блока. Поскольку власти города под надуманными предлогами отказались согласовать митинг, то протестующие решили провести прогулку по невскому проспекту от Малой Садовой до Исакиевской площади. Участники акции поднимали вверх красные футбольные карточки, символизирующие серьезное нарушение «правил игры» правительством. Петербуржцы таким образом намекают власти, что планируя подобные антисоциальные реформы, есть шанс оказаться удаленным с поля.

Практически сразу после начала акции полиция объявила, что собрание граждан, которое офицер полиции почему-то называл митингом (хотя никаких лозунгов и плакатов в начале акции не было слышно или видно, и тем более не было никакой звукоусиливающей аппаратуры) не согласовано, и, видимо, потому является незаконным. Стоит заметить, что первой ровно те же претензии к собравшимся громко предъявила женщина в штатском, одетая в красную куртку с георгиевской лентой на груди. Протестующие старались не поддаваться на провокацию и молча продолжали показывать карточки. Затем граждане самоорганизовано двинулись на экскурсию по Невскому проспекту, держа в руках красные карточки, но им сразу преградил путь кардон из омоновцев. Тогда люди отошли вглубь Малой Садовой, убрали карточки и прошли сквозь оцепление обратно на Невский проспект.

Поход превратился в шествие с поднятыми красными карточками уже у Гостинного двора. Кто-то громко произнёс: «Мы против пенсионной реформы». Затем у канала Грибоедова ОМОН преградил шествующим путь, все остановились. Несколько отрядов ОМОНовцев кинулось в толпу и прицельно задержали нескольких активистов левых и профсоюзных организаций. Во время задержаний толпа громко скандировала: «Позор! Позор!» После чего продолжила путь к Исакиевской площади. До площади дошло лишь около 200 человек. На площади никто не кричал лозунгов, но полиция все равно требовала разойтись. Нескольких человек задержали. Протестующие показали красную карточку Законодательному собранию Санкт-Петербурга за недостойное поведение и на этом акция закончилась.

Мероприятие проходило в рамках общероссийской компании против пенсионной реформы «Народ против». Несомненным плюсом акции является то, что на нее вышли много молодых и средних лет людей, изрядная часть которых участвовала в подобном мероприятии впервые. Маргиналов и провокаторов практически не было заметно. Люди вышли и посмотрели друг другу в глаза, и увидели, что они не одиноки, и что против антинародных планов реформы выступает много таких же адекватных, интересных и волевых людей, как и они сами. Это дает стимул для того, чтобы уверенно и с большей энергией продолжать борьбу против повышения пенсионного возраста впредь.

ИСТОЧНИК: РОТ-Фронт