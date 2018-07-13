Минтруд призвал увязать пенсионную реформу с коррекцией миграционной политики

После повышения пенсионного возраста в России может потребоваться коррекция миграционной политики, чтобы поток приезжих из-за рубежа не вытеснял граждан РФ старшего поколения с рынка труда, заявил замминистра труда и социальной политики Андрей Пудов в четверг.

“Действительно, у нас проблема нехватки рабочих мест либо дисбаланса ресурсов закрывалась чем? Как раз привлечением лиц из других стран. В данном случае мы создаем как раз впервые позитивную историю, когда нам привлечение уже в таком объеме не потребуется, и мы сможем реализовать, в том числе, (…) миграционную политику так, чтобы занятость была обеспечена для лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, преимущественно”, – сказал Пудов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Так он ответил на вопрос одного из сенаторов, который указал на то, что повышение пенсионного возраста нужно увязать с сокращением числа рабочих мест в России для трудовых мигрантов из-за рубежа.

Комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании в четверг в целом поддержал правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать в 2019 году. Пенсионный возраст планируется повышать на один год каждые два года. Госдума намерена рассмотреть документ в первом чтении на заседании 19 июля, сообщает Интерфакс.