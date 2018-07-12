Митинг против повышения пенсионного возраста в Кстово от КПРФ

10 июля 2018 года в городе Кстово Нижегородской области состоялся митинг протеста против повышения пенсионного возраста. Митинг проводился областной организацией КПРФ. Народу собралось на площади Мира примерно человек 500. Для сбора подписей против пенсионной реформы представители КПРФ организовали те же самые пресловутые две палатки, что и в Дзержинске.

К палаткам сразу же образовалась длинная очередь. Так и хочется поиронизировать по поводу очередей и позднесоветского варианта социализма времен Горбачева: КПРФ, преемники КПСС, очевидно ничего, даже сбор подписей, организовать без очередей не могут.

О музыкальном сопровождении мероприятия можно сказать то же самое, что и о митинге в Дзержинске 05 июля 2018 года.

Кстово – город спутник Нижнего Новгорода расположенный в 15 километрах от него. Кстово является центром нефтехимической промышленности. В 5 км. к югу от города расположена промзона, которая по площади раза в два превышает площадь самого Кстово. В промзоне расположены производства НПЗ ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», ООО «Сибур-Кстово» и ряда других предприятий калибром поменьше. Численность население Кстово достигла пика в 2000 году – 69 700 чел., по состоянию на 2017 год численность населения составляла 67 723 чел.

Центральные улицы Кстово хорошо отреставрированы, тротуары выложены брусчаткой, периферийные улицы убоги и обшарпаны, тротуары разрушены, бордюры разбиты. Говоря языком советского агитпропа: Кстово – город контрастов.

Видимо, памятуя скандал с нежелательными для КПРФ выступающими от профсоюзов в Дзержинске, в этот раз у трибуны КПРФ поставили охранника. Вдруг опять кто-то захочет выступить с призывом к забастовке.

Перед собравшимися выступали различные представители КПРФ. Кстовчанам был представлен кандидат от КПРФ на предстоящих выборах губернатора Нижегородской области – Егоров.

Скорее всего, только ради этого – пиар кандидата в губернаторы первого секретаря Комитета НРО КПРФ Владислава Егорова на выборах в сентябре, – и задумывалась вся эта кампания митингов – такие же митинги пройдут и в других городах Нижегородской области, на очереди Арзамас, Шахунья, Лысково. Сейчас в Н.Новгороде КПРФ распространяет агитационные материалы за Егорова. Что удивительно, на период чемпионата в Нижегородской области проведение митингов ограничено и власти не согласовывают публичные акции никому, только КПРФ. Можно предположить, что КПРФ достигли соглашения с властями: власти позволяют КПРФ пропиарить своего кандидата и тем самым создать видимость конкуренции на выборах губернатора (на которых должен победить ставленник Путина Глеб Никитин), плюс выступить в качестве свистка для выпуска пара народного негодования по поводу пенсионной реформы. КПРФ в свою очередь могла взять перед властями обязательство не допускать на трибуну слишком радикально настроенных оппозиционеров, как это и произошло в Дзержинске.

Какой-то седой мужичок сказал, что он 11 лет славно потрудился депутатом Государственной Думы и хочет ещё, поэтому просит собравшихся поддержать его кандидатуру на думских выборах.

Этим “седым мужичком” является депутат Государственной Думы Российской Федерации 5 и 6 созывов Николай Рябов, очевидно, не очень хорошо запомнившийся нижегородцам во время своей прошлой депутатской деятельности. На довыборах в Госдуму он пытается занять освободившееся место и вновь стать депутатом.

Напомним, что на прошедших последних думских выборах кандидаты в депутаты от НРО КПРФ не смогли победить ни по одному одномандатному округу и с треском проиграли абсолютно во всех округах, там, где приходилось вести борьбу не за спиной партии, а один на один и показывать свои реальные дела и качества. Только по партийным спискам удалось нижегородским КПРФ провести в Госдуму своего кандидата. И то, это оказался не нижегородец, и конечно же, не кандидат от рабочего класса или просто как говорят “от народа”. Им оказался, генеральный директор “Мурманского тралового флота” Владимир Блоцкий, миллионер, вероятно, спонсор партии, спущенный в нижегородский список по указанию партруководства из Москвы. В Н.Новгороде Блоцкий никогда не жил и до своего триумфального избрания в Госдуму, скорее всего, ничего о проблемах нижегородцев не слышал.

По сведениям “Замполита“, Владимир Блоцкий задекларировал счет в банке на 769 млн рублей и имущество в Великобритании. Согласно документу, генеральный директор “Мурманский траловый флот” Владимир Блоцкий заработал в прошлом году 329,5 млн рублей. В его собственности: восемь земельных участков (426 кв м, 1200 кв м, 1500 кв м, 563 кв м, 1200 кв м, 1 200 кв м, 1200 кв м, 1 016 кв м), три жилых дома (378,8 кв м, 158,4 кв м, 187,5 кв м), пять квартир (94 кв м, 119,8 кв м, 38,7 кв м, 53,9 кв м, 77,6 кв м), два легковых автомобиля (Porsche Panamera 4s, Porsche Cayenne Diesel). Кроме того, Блоцкий владеет земельным участком и жилым домом в Великобритании (сумма сделки в 2013 году составляла 102,8 млн рублей). Источниками средств на покупку имущества указаны: доход от сдачи имущества в аренду, дивиденды, доход по основному месту работы кандидата, доход от продажи имущества и накопления за предыдущие годы. При этом общий доход кандидата и его супруги за три года, предшествующих приобретению имущества, составил 86,8 млн рублей.

Затем выступали местные активисты. Все выступавшие клеймили правительство Медведева, рассказывали об инициативе КПРФ о проведении референдума против повышения пенсионного возраста.

На мой взгляд, настроение кстовчан было более вялым по сравнению с жителями Дзержинска.

Далее была зачитана подготовленная КПРФ резолюция митинга, которая была единогласно принята.

На этом мероприятие завершилось.

Видео с Митинга в Кстово:

Авторы текста:

Марксист (основной текст), А. Поднебесный (курсив).

Фото: http://www.kompas-rf.ru/2018/07/4014/