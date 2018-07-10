18 июля в Сокольниках пройдет митинг в защиту пенсионных прав

Митинг 18 июля хотели отменить, но он состоится.

18 июля Конфедерация Труда России, запустившая в интернет петицию против повышения пенсионного возраста (под которой подписалось почти 3 миллиона человек) планировала провести в Москве митинг в поддержку своих требований. Для подготовки митинга был создан объединенный штаб, куда вошли представители КПРФ, «Справедливой России», «Гражданской солидарности», «Рабкора» и других организаций. Однако власти столицы отказали по первоначально планировавшемуся маршруту. Вместо этого было предложено проводить митинг в Сокольниках.

Получив такое решение московских властей, Штаб предпочел вообще отказаться от митинга 18 июля, считая предложение провести акцию в Сокольниках «издевательством».

«Гражданская солидарность» сочла такое решение глубоко ошибочным. Воздерживаться от проведения протестных акций, значит без борьбы уступить поле власти, покушающейся на наши социальные права. Митинги важны не только как шоу или как отчетные мероприятия, они необходимы для собирания и объединения людей, которым ещё предстоит вести совместную борьбу в ходе этой кампании. Начатая «Гражданской солидарностью» и «Рабкором» организационная работа по подготовке к митингу отменена или прекращена не будет. Митинг всё равно состоится.

Георгий Федоров, как один из заявителей митинга 18 мая, подал от имени движения «Гражданская солидарность» заявку в парк Сокольники на проведение 18 июля митинга против повышения пенсионного возраста.

«Нельзя идти на поводу у власти и отказываться от такого важного мероприятия, которое планировалось давно. Если людям лень ехать в Сокольники, то тогда вообще не стоило начинать борьбу с этой шоковой реформой!», – заявил Федоров. Его мнение поддержал также главный редактор «Рабкора» Борис Кагарлицкий: «Не провести митинг, означает сдаться без боя. Но этого не будет. Мы прекрасно понимаем, что не все готовы к серьезному ведению кампании. И многие вздохнули с облегчением, услышав отказ столичных властей. Но есть не только люди, заседающие в Штабе, есть ещё миллионы наших сограждан, которые только сегодня осознали, что на самом деле происходит в стране. Они будут сопротивляться и протестовать независимо от того, что мы решаем на различных заседаниях. И сейчас наш долг сделать всё, чтобы помочь им объединиться, организоваться и победить».