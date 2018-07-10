КС счел несправедливой плату за тепло по общедомовому прибору

Конституционный суд РФ провозгласил постановление по делу о порядке начисления платы за отопление в многоквартирных домах, в отдельных квартирах которых не работают приборы учета.

Дело рассматривалось по заявлению жителя Московской области Сергея Деминца, проживающего в многоквартирном доме, который при вводе в эксплуатацию был оснащен коллективным прибором учета теплоэнергии. Все помещения здания были оборудованы индивидуальными приборами учета. Со временем некоторые владельцы квартир демонтировали свои индивидуальные счетчики, в связи с этим к началу отопительного сезона в 2016 году управляющая компания произвела перерасчет за отопление.

В результате собственники квартир стали платить за теплоэнергию по показаниям общедомового прибора учета – путем распределения потребленной всем домом теплоэнергии пропорционально площади помещений. Показания исправных счетчиков Деминца к расчету не принимались, его коммунальные расходы возросли.

КС провозгласил постановление на заседании во вторник. В нем КС отметил, что некоторые положения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах (приоритетом которых является учет потребления тепла в отдельных помещениях) привели к недобросовестному поведению части потребителей, а также повлекли за собой рост потребления тепла.

Суд отметил, что при действующих правилах все жильцы дома вынуждены оплачивать коммунальные услуги вне зависимости от реальных объемов потреблено ими тепла, если у одного или нескольких пользователей счетчик неисправен.

“Это нарушает конституционные принципы равенства, правовой определенности, справедливости и соразмерности, а также баланс публичных и частных интересов. Оспариваемые нормы в своей взаимосвязи и по смыслу, прилагаемому им правоприменительной практикой, не соответствуют Конституции РФ”, – говорится в пресс-релизе КС.

В связи с этим суд предписал внести изменение в законодательство, предусмотрев более эффективный и справедливый порядок определения платы за тепловую энергию.

КС подчеркнул, что до внесения соответствующих изменений для жильцов многоквартирных домов, оборудованных приборами учетов, плата за отопление должна исчисляться по установленным в квартирах счетчикам, если они исправны. Для отдельных помещений, в которых счётчики неисправны, вместо их показаний должны приниматься в расчет нормативы потребления услуг по отоплению.

“Мы установили временное правовое регулирование, чтобы владельцы квартир, в которых отсутствуют индивидуальные приборы учета, были обязаны оплачивать потребленную энергию исходя из норматива потребления коммунальной услуги, как будто и нет общедомового счётчика. А те, у кого счетчики установлены, будут платить по индивидуальному внутриквартирному прибору учета”, – сказал судья КС Юрий Рудкин, комментируя решение суда журналистам.

Дело Деминца подлежит пересмотру, постановил КС.

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