Митинг против пенсионной реформы в Дзержинске и анонсы митингов в Нижегородской области

5 июля 2018 года в городе Дзержинске Нижегородской области состоялся митинг протеста против повышения пенсионного возраста.

Дзержинск – город спутник Нижнего Новгорода расположенный в 34 километрах от него. В 1993 году город населяло 287 тыс. чел., с тех пор население непрерывно сокращалось и достигло в 2017 года 231 тыс. чел. Дзержинск являлся центром советской химической промышленности. Статус города был ему присвоен в 1930 году. Дзержинск представляет собой плод советской индустриализации – город строился проектно, по единому архитектурному плану, сочетавшему в себе радиальный принцип расположения улиц и гипподамову систему; улицы прямые, никаких «Кривоколенных переулков» свойственных старинным городам.

От железнодорожного вокзала до площади Ленина, где был объявлен митинг, идти примерно 20 минут неспешным шагом. На протяжении этого пути можно полюбоваться причудливым сочетанием советского конструктивизма, сталинского ампира и хрущёвок (отреставрированных и не очень).

Митинг проводится областной организацией КПРФ. Удручающее впечатление проводило музыкальное оформление митинга: сочетание старых советских песен, хитов советской эстрады и современного «левого» новодела типа «Настоящий коммунист не масон, не сионист». Давно заметил, что с музыкальным оформлением на мероприятиях КПРФ – просто беда …

Народу собралось на площади на удивление много, видимо проблема повышения пенсионного возраста реально задела людей. До трети собравшихся были школьники старших классов и студенты. Представители КПРФ организовали две палатки для сбора подписей против пенсионной реформы, к ним моментально выстроились длиннющие очереди. Это был явный просчет организаторов митинга – палаток нужно было минимум вдвое больше.



В начале собственно митинга выступали различные представители КПРФ, в основном клеймили правительство Медведева, рассказывали об инициативе КПРФ о проведении референдума против повышения пенсионного возраста. Затем выступали представители местной общественности – учителя, врачи, представителя различных общественных организаций. Их настрой был более радикальным. Особенно впечатлила эмоциональная, яркая и образная речь Сергея Пчелинцева – представителя организации помощи многодетным семьям.

Далее по традиции была проголосована резолюция осуждающая повышение пенсионного возраста. После чего было объявлено о завершении митинга. Представители профсоюза учитель (А. Рудой, «Вестник Бури») стали хором скандировать: «Слово профсоюзам ! Слово профсоюзам !», но они были проигнорированы администрацией митинга.

На этом мероприятие завершилось.

Вывод: население России постепенно просыпается, летаргический сон проходит. Хочется надеяться, что оно просыпается для великих свершений.

В Нижегородской области КПРФ запланированы следующие митинги против пенсионной реформы:

10 июля в Кстово;

11 июля в Арзамасе;

15 июля в Шахунье;

19 июля в Лысково.

Видео с Митинга в Дзержинске:







Марксист