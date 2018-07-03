Мексика выбрала левого президента

Поебедителем президентских выборов 1 июля 2018 г. в Мексике стал кандидат левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он набрал 53% голосов по итогам предварительного подсчета более 92% протоколов с избирательных участков.

На втором месте идет Рикардо Анайя (22,5%), на третьем – Хосе Антонио Мид (16,39%). Четвертое место занимает Хайме Родригес Кальдерон (5,13%). Официальные итоги выборов Национальный избирательный институт Мексики обещает объявить в ближайшую среду. Однако победу Лопеса Обрадора уже признали его конкуренты, приславшие свои поздравления.

Победа Обрадора не была неожиданной, он уверенно лидировал на протяжении всей избирательной кампании. Тем не менее речь идет о политической сенсации, поскольку левые ещё никогда не приходили к власти в этой ключевой стране Латинской Америки (тем более — граничащей с Соединенными Штатами).

В должность Лопес Обрадор должен вступить 1 декабря 2018 года. Срок президентских полномочий в Мексике — 6 лет.

О том, чего следует ожидать после победы Обрадора уже писал «Рабкор»:

http://rabkor.ru/columns/analysis/2018/04/05/mexico/.

Хотя Обрадор неоднократно подвергался критике со стороны радикальных левых в Мексике, его побела безусловно становится важным переломным событием и для страны и для левых в масштабах всего региона. Правление Обрадора вряд ли станет революционным, поскольку он представляет умеренное крыло левого движения. Тем не менее можно ждать существенныъ социальных реформ и серьезной борьбы с коррупцией.