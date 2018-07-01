Митинг против пенсионной реформы в Ленинградской области

Выступления простив пенсионной реформы начали происходить не только в областных центрах, но и в районных городах.

30 июня в 12:00 на центральной площади в Кировске (Ленинградская область) состоялась акция протеста против принятия пенсионной реформы. В акции, организованной партией РОТ Фронт, приняли участие активисты ряда левых организаций. Здесь присутствовалиОКП, РКСМ(б), Левый блок. Приняли участие в акции и представиели свободных профсоюзов (МПРА, «Университетская солидарность», «Защита»). Более сотни человек вышло на центральную площадь города с лозунгами: “Нет грабительской пенсионной реформе”, “Нет пенсионной авантюре”, “Руки прочь от завоеваний трудящихся”, “Пенсионная реформа: после смерти отдохнёшь?”

На митинге выступали первый секретарь ЦК РОТ Фронт Виктор Тюлькин, лидер знаменитого профсоюза МПРА Алексей Этманов и другие.

Власти довольно нервно отреагировали на проведение акции. Сотрудники полиции пытались остановить митинг и переписать участников. Но несмотря на эти попытки никто задержан не был.

Акции протеста будут продолжены. Следующую акцию проводят боевые профсоюзы во Всеволожске 7 июля.