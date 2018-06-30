Пенсионная реформа: министры и тролли против народа

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что более поздний выход на пенсию положительно скажется на здоровье граждан. «Мы можем оценивать влияние профессиональной, физической активности на долголетие, это воздействие, безусловно, работает в плюс».

При этом Скворцова, как и все проравительственные пропагандисты умолчала о том, что по российским законам получение пенсии по возрасту не предусмаривает ухода человека с работы, а потому все люди 55-65 лет, которые могут работать, и так работают.

В свою очередь сайт партии РОТ-Фронт, комментируя слова министра, предлагает ей «поработать на промышленном предприятии за станком». А 15 миллионов российских пенсионеров из общего количества в 43 миллиона, которые и так официально работают, делаю это не ради «омоложения», а ради нормального пропитания. Или Скворцова считает, что на пенсию в 10-14 тысяч можно «заслуженно отдыхать»? Вот и правда, страшно далеки они от народа».

https://www.rotfront.su/glava-minzdrava-privodit-dovody-v-pol/

В условиях всеобщего недовольства на поддержку правительства брошена целая армия интернет-троллей. Как передает издание The Bell со ссылкой на Романа Смолина, создателя сервиса Metabot, отслеживающего «кремлеботов», с момента объявления старта пенсионной реформы в интернете активизировались аккаунты «троллей», оставляющих положительные отзывы о данной инициативе.

По наблюдениям Смолина, сейчас на YouTube действуют 580 активных аккаунтов, каждый из которых оставляет около 75-100 положительных комментариев о пенсионной реформе. Так, ежедневно на видеохостинге появляются около 58 тысяч хвалебных отзывов о законопроекте.

«Они всегда мигрируют одним и тем же составом из ролика в ролик. Напишут определенное число комментариев под несколькими роликами, выведут комментарии в топ и переходят на другие», — подчеркнул Смолин.

Тем не менее протест против политики правительства нарастает. 28 июня 2018 года в Новосибирске в Первомайском сквере состоялся второй митинг против законопроекта о повышении пенсионного возраста, а также против роста цен на ГСМ и повышения НДС. Он, как и состоявшийся 16 июня на площади им. Ленина, был заявлен активистами Комитета «Пенсионеры – за достойную жизнь!», а в его организации и проведении приняли участие общественные и политические организации левого и патриотического направления, в том числе – входящие в Комитет солидарных действий.

Сайт партии РОТ-Фронт отмечает, что По сравнению с митингом 16 июня, где приняло участие около 200-300 человек, повторный митинг был заметно многолюднее. По оценкам различных СМИ, в нем приняло участие от 800 до 2 000 человек. В любом случае, можно уверенно говорить о более чем тысяче новосибирцев, решивших лично поддержать протест. Рост числа участников произошел из-за нарастающего интереса к теме пенсионной реформы, а также, вероятно, по причине переноса акции на будний день в после рабочее время.

В этот раз ведущим митинга был руководитель местного отделения ВКПБ (Всесоюзной коммунистической партии большевиков), организатор движения за установку в Новосибирске бюста И. Сталина Алексей Денисюк. Среди выступающих были представители организаций и гражданские активисты, принимавшие участие в прошлогодних акциях против повышения коммунальных тарифов в Новосибирске.

Выступили Виктор Сорокин (Фонд «Против коррупции»), Олег Мецлер (Российская коммунистическая рабочая партия – РКРП, Российский объединенный трудовой фронт – РОТ Фронт), Антон Татару (ВКПБ), Аркадий Булатов (Левый фронт), Юрий Зимин (Комитет «Пенсионеры – за достойную жизнь!»), Остап Панагушин (Национально-патриотические силы России — НПСР). Среди выступающих был активный участник многих протестных акций, ветеран войны Владимир Степанов. Был и представитель юного поколения – Михаил Велигжанин (Новые красные). Традиционно, с зажигательной речью выступил Олег Викторович (НПРС). Выступило несколько представителей сообщества перевозчиков, говоривших о проблеме роста цен на ГСМ – Наталья Калинина, Елена Камынина, Александр Беляев. Выступила и представитель обманутых дольщиков Лариса Масловская (ул. Тульская, 80-82).

Все эти выступления, в основном, с одобрение встречались участниками акции. Диссонансом прозвучало выступление представителя Национально-освободительного движения (НОД) Дмитрия Савотеева, который, традиционно для НОД, выступил защитником президента В. Путина. Эта часть его выступления вызвала возмущенные реплики присутствующих, а один молодой человек, представившийся затем сторонником А. Навального, начал плеваться в сторону Савотеева, чем вынудил вмешаться сотрудников полиции. Правда, полицейские его тут же отпустили обратно, ограничившись устным внушением. Надо отметить, что у некоторых участников акции возникло впечатление, что агрессивно-эмоциональный молодой человек, вполне возможно, был просто штатным провокатором «охранки».

Во время митинга активистами Комитета «Пенсионеры — за достойную жизнь» велся сбор подписей в адрес президента РФ В. Путина с требование остановить инициативу с повышением пенсионного возраста, снизить цены на бензин, а правительство Д. Медведева отправить в отставку. В завершение митинга было принято обращение, в котором протестующие заявили свое несогласие с повышением пенсионного возраста, ростом НДС и цена на ГСМ. Они потребовали от президента РФ вмешаться, наконец, и остановить издевательские эксперименты горе-реформаторов над народом.

Участники акции предупредили депутатов как Заксобрания НСО, так и Государственной думы РФ от НСО, в первую очередь – депутатов от «Единой России», о недопустимости игнорирования мнения избирателей. Стоит добавить, что среди участников акции были замечены активисты профсоюзных организаций НСО, утром этого дня принимавшие участие в пикете Федерации профсоюзов НСО возле законодательного собрания. Была замечены и пара-тройка флагов КПРФ, однако в качестве выступающего с трибуны митинга представитель от обкома КПРФ так и не заявился. Также, не были обозначены на митинге представители «либерально-демократических» сил, которые в настоящее время добиваются в судах отмены запрета на проведение митинга протеста 1 июля. Наконец, участники митинга обратились к общественным организациям и отделениям политических партий в Новосибирской области с призывом создать единую коалицию, для организации в регионе массового протеста.

На митинге было заявлено и о том, что протестные акции планируется проводить каждые две недели, а в Мэрию Новосибирска уже подана заявка на проведение митинга на площади им. Пименова возле ГПНТБ 12 июля в 18.30. Организаторы протестных митингов убеждены, что массовый, многотысячный протест в регионе, многомиллионный – в России, способен вынудить власть отказаться от сомнительных «реформ».

https://www.rotfront.su/novosibirsk-protiv-pensionnoj-avant-2/