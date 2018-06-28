Правительство обязало с 1 июля полгода хранить сообщения пользователей

Правительство РФ обязало организаторов распространения информации в интернете с 1 июля хранить в течение шести месяцев электронные сообщения российских пользователей и предоставлять эти сведения правоохранительными органам в установленном порядке. Постановление, утверждающее правила хранения сообщений, опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Согласно утвержденным правилам, организаторы распространения информации обеспечивает хранение на территории РФ текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений пользователей.

Данные правила распространяются на пользователей, зарегистрировавшихся или авторизовавшихся с помощью сетевых адресов, определяемых организатором распространения информации как используемые на территории РФ, либо указавших при регистрации документы, выданные российскими госорганами, а также находящихся на территории России, сообщает Интерфакс.

“Организатор распространения информации хранит на территории РФ электронные сообщения в программно-технических средствах, используемых организатором распространения информации в эксплуатируемых им информационных системах, в полном объеме в течение 6 месяцев с момента окончания приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений”, – говорится в документе.

Таким образом вводятся в действие поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым (так называемый “Пакет Яровой”), подписанные президентом РФ 7 июля 2016 года.

Ранее стало известно, что операторы связи по “пакету Яровой” с октября будут обязаны хранить информацию за 30 суток.