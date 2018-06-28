Власти Марокко репрессируют участников протестов

Суд Касабланки вынес приговоры участникам протестного движения 2016-2017 годов.

На скамье подсудимых оказался Нассер Зефзари, являющийся неофициальным лидером протестов,сообщает сайт партии РОТ-Фронт.

Массовые выступления будоражили регион Эр-Риф на протяжении двух лет. Прокатившаяся по городу Эль-Хосейма протестная волна против «коррупции и несправедливости» была спровоцирована гибелью рыбака-контрабандиста, трагически погибшего в мусоровозе при попытке достать конфискованную рыбу. В манифестациях под лозунгами социальной справедливости объединился широкий спектр политических сил: от марксистских и либеральных, до полуофициальных и исламистских.

Теперь правительство королевства пытается положить конец подобным протестам, прибегнув к репрессиям против активистов и лидеров. За «заговор против государства» Нассер Зефзари и трое других видных участника акций неповиновения получили 20 лет тюрьмы.

Троим другим подсудимым «досталось» по 15 лет, семерым — 7 лет. Для остальных подсудимых мера пресечения составила до 7 лет, включая различные штрафы. Общее количество получивших наказание составило 50 человек.

Для того чтобы разобраться в ситуации, советуем к прочтению материал «Рабкора», полностью посвященный положению дел в североафриканском королевстве (http://rabkor.ru/columns/editorial-columns/2017/07/18/morocco_unrest/). Остается отметить, что несмотря на арест видных участников протестных движений, власти страны, видимо, не ставят себе задачу решить назревшие в стране противоречия, а потому нет никаких гарантий, что протесты не будут возобновлены.

https://www.rotfront.su/v-marokko-massovo-arestovyvayut-lider/