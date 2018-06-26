В Думе предложили декриминализировать репосты

Депутат от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов и депутат-одномандатник, председатель партии “Родина” Алексей Журавлев внесли в Госдуму два законопроекта, которые переносят из Уголовного кодекса (УК) в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность за распространение в интернете высказываний, пропагандирующих ненависть либо вражду, а также унижающие человеческое достоинство, так называемые репосты в интернете.

В настоящее время статья 282 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по признакам пола, расы, рациональности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к социальной группе, совершенные публично, с использованием СМИ либо интернета, сообщает Интерфакс.

Авторы предлагают в Уголовном кодексе убрать упоминание СМИ и интернета и оставить только действующее уголовное наказание до шести лет лишения свободы за возбуждение ненависти и вражды, унижения достоинства человека по тем же признакам, совершенные с применением насилия или с использованием служебного положения, а также организованной группой.

Одновременно авторы предлагают добавить в КоАП новую статью “пропаганда ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства”.

Эта статья предлагает наказывать штрафом от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, обязательными работами до 100 часов или арестом до 15 суток, если такие действия были совершены с использованием СМИ или интернета.

Таким образом, авторы предлагают декриминализировать то преступление, которое сейчас наказывается по Уголовному кодексу, и наказывать его более мягко как административное правонарушение.

Авторы в сопроводительных документах указывают, что целью законопроекта является установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности, и поэтому не относящихся к уголовным преступлениям, “например, “репосты” новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах сети интернет”.

Принятие законопроектов позволит, по их мнению, снизить излишнюю неоправданную нагрузку на уголовно-исполнительную систему РФ, а также снизить социальную напряженность.

В пояснительной записке они приводят статистику, в соответствии с которой за это преступление в 2012 году уголовное наказание получили 118 человек, в 2013 – 174, в 2014 – 285, в 2015 – 369, в 2016 – 389, в 2017 – 460.

“Наблюдаемая тенденция вызывает тревогу, поскольку может говорить о нарастании диссонанса между обществом и государством, а также об увеличении карательного уклона правоохранительной системы по отношению к гражданам, активно выражающим свою гражданскую, подчас патриотическую, позицию”, – говорится в пояснительной записке.

Правительство в своем официальном отзыве не поддержало принятие этих законопроектов.