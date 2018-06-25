Футбольные болельщики идут к Ленину

Одной из главных достопримечательностей российской столицы, неожиданно для организаторов Чемпионата мира по футболу оказался Мавзолей В.И.Ленина.

Сайт партии РОТ-Фронт опубликовал фото на котором запечатлена длинная очередь из людей, выстроившаяся в Мавзолей. Первоначально это фото в сеть выложил главный редактор киностудии имени Горького Андрей Апостолов. Кадр сделан из окна Исторического музея, но, по словам сотрудников, не полностью отображает масштаб происходящего, очередь намного длиннее. Такое тут происходит каждый день. В Мавзолей идут болельщики, приехавшие на чемпионат со всего мира.

Сайт РОТ-Фронта комментирует: «Итак, многочисленные гости столицы, приехавшие из многих стран мира идут к Ленину. Не на могилу Ельцина, или к какой нибудь стене скорби. Нет сообщений об огромной очереди в Ельцин-центр, храм на крови или в Ганину яму в Екатеринбурге. Нет сообщений об огромной очереди к могиле страстотерпца Николая II в Санкт-Петербурге. Очередь выстроилась именно в Мавзолей, к основателю Советского государства, Владимиру Ильичу Ленину. Это показывает нам, что Ленина знают и, по крайней мере, уважают, во всём мире. Это означает, что идеи Ленина продолжают вдохновлять десятки, сотни миллионов по всему Земному шару».

https://www.rotfront.su/ochered-v-mavzolej-lenina/