Совфед одобрил введение штрафов за нарушение закона об анонимайзерах

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об административных штрафах за нарушение закона об анонимайзерах.

Так, за непредставление в Роскомнадзор провайдером хостинга или анонимайзерами данных о владельцах средств обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам или сведений об уведомлении их владельца о необходимости размещения данных для идентификации устанавливается административный штраф для граждан – от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц – от 50 тысяч до 300 тысяч рублей.

За выдачу поисковыми системами ссылок на запрещенные сайты будут взиматься штрафы для граждан – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

В конце июля прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использования в России средств для обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам, так называемых анонимайзеров.

Авторы документа заявляли, что закон направлен против использования на территории РФ анонимайзеров – информационно-телекоммуникационных сетей и ресурсов, с помощью которых обеспечивается доступ к ограниченным на территории России информационным ресурсам и информационно-телекоммуникационным сетям (Интерфакс).