Кампания против пенсионной реформы набирает силу

Петиция Конфедерации труда России против пенсионной реформы, размещенная на Change.org (https://www.change.org/p/не-повышать-пенсионный-возраст?source_location=discover_feed), набрала к утру 19 июня около 2 миллионов подписей. Эта виртуальная акция протеста стала впечатляющим стартом для широкой кампании, разворачивающейся по всей стране.

«Подача петиций — лишь один из компонентов кампании профсоюза против повышения пенсионного возраста. За неделю мы собрали более 1,5 миллионов подписей. Петиция на сайте Российской общественной инициативы за несколько дней получила поддержку более 100 тысяч граждан, и теперь в соответствии с существующими регламентами мы рассчитываем на серьезную дискуссию о целесообразности подобной пенсионной реформы в экспертной и парламентской среде. Позиция профсоюзов — полный отказ от намерения повысить пенсионный возраст», — заявил президент КТР Борис Кравченко.

Поскольку в связи с чемпионатом мира по футболу запрещены массовые акции в городах, где проходят матчи, проведение в Москве митинга против пенсионной реформы назначено на 18 июля. Тем не менее акции протеста уже прошли или намечены в ряде городов. Планируются митинги в Новосибирске (28 июня), Петербурге (29 июня), Астрахани (29 июня), Омске и Красноярске (1 июля). Планируется митинг и в Екатеринбурге.

КТР объявила о создании открытого Штаба протестных действий в рамках кампании, названной «Народ против». Кравченко, подчеркнул, что в штаб войдут профсоюзы, граждане, общественные организации и политические партии. – Парламентские политические партии заявили о своем намерении участвовать в кампании – это и ЛПДР, «Справедливая Россия» и КПРФ».

18 июня о начале кампании против повышения пенсионного возраста заявил лидер всероссийского движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров:

«Друзья! Общероссийское общественное движение содействия социальной справедливости “Гражданская солидарность” начинает кампанию против повышения пенсионного возраста, повышения НДС и других инициатив правительства ухудшающих уровень жизни граждан России.

Мы начинаем переговоры о совместных действиях с Конфедерацией труда России, чья петиция о недопустимости повышения пенсионного возраста собрала в интернете более полутора миллионов подписей. Мы приглашаем все заинтересованные общественно- политические силы к совместной борьбе.

Мы считаем, что любые реформы касающиеся интересов всех граждан России должны проводиться исключительно через референдум, что НДС для производителей должен не увеличиваться, а уменьшаться, что необходимо принять экстренные меры по снижению цен на топливо внутри РФ.

Убеждены, что Пенсионный фонд России должен быть ликвидирован, как очень затратный и неэффективный орган. Необходимо вернуться к бюджетной системе пенсионных выплат. Латание бюджетных дыр за счет самых незащищенных слоев населения — абсолютно недопустимо. Правительство Медведева, которое проводит вторую серию “шоковых” реформ должно быть отправлено в отставку.

Друзья! Сейчас нам необходимо проявить свою активную гражданскую позицию, так как все это касается каждого!»

Коллектив «Рабкора», полностью разделяя цели и задачи кампании, которую ведут КТР и «Гражданская солидарность», выступает за создание региональных комитетов в защиту пенсионных прав, которые могли бы вести на местах подготовку всероссийской акции, необходимой, чтобы переломить ситуацию и заставить власть отказаться от своих планов. Мы призываем наших читателей и сторонников активно включаться в кампанию, дополняя инициативы всероссийских организаций своими собственными. Без массовых выступлений на местах федеральные кампании не смогут добиться успеха. Но сегодня возникла ситуация, когда общественный протест, разворачивающийся в разных частях страны, может радикально изменит ситуацию.