Законопроект о пенсионном возрасте внесут в ГД 14 июня

Внесение правительственного законопроекта по повышению пенсионного возраста в Государственную думу ожидается в четверг 14 июня, сообщил Интерфаксу первый зампред фракции “Справедливая Россия” Михаил Емельянов.

Он подчеркнул, что фракция не будет поддерживать законопроект по повышению пенсионного возраста в любом варианте.

В своем альтернативном законопроекте эсеры предлагают отказаться от накопительной части пенсии, “сосредоточиться на страховой части пенсии, уйти от регрессивной шкалы – это кто больше получает, тот меньше платит”.

Емельянов отметил, что эсеры хотят подойти комплексно к налаживанию пенсионной системы, в частности, предложить ряд мер по вопросам формирования трудового стажа.

Но пенсионный возраст в законопроекте эсеров останется на нынешнем уровне – 55 лет для женщин и 60 лет – для мужчин, сказал он.