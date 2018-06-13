Законопроект о пенсионном возрасте внесут в ГД 14 июня

Внесение правительственного законопроекта по повышению пенсионного возраста в Государственную думу ожидается в четверг 14 июня, сообщил Интерфаксу первый зампред фракции “Справедливая Россия” Михаил Емельянов.

Он подчеркнул, что фракция не будет поддерживать законопроект по повышению пенсионного возраста в любом варианте.

В своем альтернативном законопроекте эсеры предлагают отказаться от накопительной части пенсии, “сосредоточиться на страховой части пенсии, уйти от регрессивной шкалы – это кто больше получает, тот меньше платит”.

Емельянов отметил, что эсеры хотят подойти комплексно к налаживанию пенсионной системы, в частности, предложить ряд мер по вопросам формирования трудового стажа.

Но пенсионный возраст в законопроекте эсеров останется на нынешнем уровне – 55 лет для женщин и 60 лет – для мужчин, сказал он.

Рабкор.ру
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13-6-2018 События, , 73
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