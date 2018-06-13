Горняки Донбасса перекрыли шоссе на Мариуполь

Как сообщает сайт РОТ-Фронт, едущие на работу шахтёры остановлены и названы штрейкбрехерами

Более 30 горняков шахты «Кураховская» государственного предприятия «Селидовуголь» (Украина, Донецкая область) объявили забастовку и не вышли на работу. Шахтёры не получают зарплату уже несколько месяцев. Доведённые до отчаяния люди перекрыли улицу в городе Селидов. Работодатель пытается решить проблему с помощью штрейкбрехеров.

Общее число бастующих рабочих превысило сотню. Некоторые горняки призывают ехать в Киев и требовать выплаты долгов там. Спустя некоторое время с рабочими встретился министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик. Разговор закончился безрезультатно, министр даже не пообещал ничего конкретного.

Поэтому днём 13 июня горняки перекрыли в городе Селидово улицу Московская, расположенную неподалёку от городской больницы. Об этом сообщил руководитель профсоюза горняков Михаил Волынец. Он подчеркнул, что дорога ведёт на Мариуполь и имеет стратегическое значение. Более того, шахтёры заблокировали автобус со своими коллегами, которые ехали на смену; бастующие обвинили их в штрейкбрехерстве.

Забастовка на шахте «Кураховская» далеко не единична. В феврале 2018 года бастовало сразу несколько шахт предприятия «Селидовуголь». Долг государства перед шахтёрами превысил 200 млн гривен. Акция протеста горняков вынудила правительство выделить 90 млн гривен на частичное погашение долгов, однако шахтёры остались не удовлетворены этой подачкой и продолжили бастовать.