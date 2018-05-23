ВС РФ отменил решение петербургского суда о ликвидации профсоюза “Рабочая ассоциация”

Верховный суд (ВС) РФ отменил решение Санкт-Петербургского городского суда о ликвидации межрегионального профессионального союза “Рабочая ассоциация” (МПРА), передает корреспондент ТАСС из зала суда. МПРА был первым профсоюзом в России, который попал под процедуру ликвидации на основании закона об НКО – иностранных агентах.

В профсоюзном объединении “Конфедерация труда России” (в его состав входит МПРА) удовлетворены решением ВС РФ. “Судебная система Российской Федерации справилась с тем вызовом, который был ей брошен неправосудным решением Санкт-Петербургского городского суда. Мы вполне удовлетворены принятым решением и в ближайшее время примем меры для нормализации работы организации и расширения ее рядов”, – заявил ТАСС президент КТР, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Борис Кравченко.

Вместе с тем он отметил, что “история не закончилась”. “В настоящее время жалоба Конфедерации труда России, поддержанная Международной конфедерацией профсоюзов и глобальным союзом “Индастриал”, принята к рассмотрению Комитетом по свободе объединения Международной организации труда (МОТ). Мы не намерены ее отзывать и добьемся четких рекомендаций МОТ о необходимости изменения закона о некоммерческих организациях таким образом, чтобы его положениями нельзя было злоупотреблять в отношении профсоюзов в дальнейшем”,- подчеркнул собеседник агентства.

О решении суда

Санкт-Петербургский городской суд 10 января удовлетворил иск прокуратуры о признании иностранным агентом и ликвидации межрегионального профессионального союза “Рабочая ассоциация”. 30 января это решение обжаловали в Верховном суде РФ.

По словам Кравченко, в качестве примера политических акций прокуратура представила “акции солидарности, которые профсоюз предпринимал с водителями-дальнобойщиками в их многочисленных коллективных действиях, а также кампанию “За достойную медицину” (против сокращений медицинских работников), которую поддерживал входящий в КТР профсоюз работников здравоохранения “Действие”.

Он также отметил, что в качестве денег, полученных из-за рубежа, предъявили только средства, полученные от международного профсоюза Industriall Global Union, объединяющего более 50 млн наемных работников в 140 странах, в том числе в РФ.

О профсоюзе

Профсоюз “Рабочая ассоциация” создали летом 2006 года представителями двух организаций – Ford (Всеволожск) и АвтоВАЗ (Тольятти). До недавнего времени, по словам представителей союза, он объединял рабочих из 16 автопредприятий, с 2013 года МПРА разрешает принимать в свои ряды работников любых отраслей.

Председателем профсоюза является Алексей Этманов, который ранее организовал несколько забастовок на заводе “Форд”, а в 2011 был избран депутатом Заксобрания Ленинградской области. По данным КТР, в настоящее время МПРА объединяет 3000 человек, организации профсоюза действуют на автомобилестроительных предприятиях транснациональных корпораций в более чем 30 субъектах РФ.

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