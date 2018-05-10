В Нижнем Новгороде состоится пикет против платы за теплоэнергию

Власти Нижнего Новгорода согласовали пикет против дополнительно начисленной жителям Автозаводского и Ленинского районов суммы за теплоэнергию. Пикет состоится13 мая в 15:00 у ТЦ «Перекресток», Южное шоссе, 35 (остановка «Улица Прыгунова»). Организатор пикета сделал видеообращение с приглашением на пикет.

Сегодня, 10 мая, мэр города В. Панов через главу Автозаводского района А. Нагина пригласил организатора пикета Владислава Шестакова и группу жителей Автозавода на беседу. Ранее власти города заявляли в СМИ, что начисленные жителям платежи «несправедливы» и обещали, что будет проведен перерасчет. Также сообщалось, что до окончания проверки платить по пришедшим квитанциям, в которых указаны дополнительные суммы от 1,5 до 13 тысяч рублей, не нужно.

4 и 7 мая прошли стихийные митинги, на которых возмущенные жители общались с главой Автозаводского района Нагиным. Что печально, жители в основном выплескивали свои эмоции и рассказывали о том, какие у них маленькие зарплаты, и очень немногие, если вообще кто-либо, выдвигал требование отменить дополнительно начисленные платежи.

В основном, жители выдвигают требование провести «честный перерасчет» стоимости услуг за отопление. По нашему мнению, лозунг «требуем честного пересчета стоимости услуг за отопление» совершенно несостоятелен.

Во-первых, в данной спорной ситуации речь идет о хозяйственных договорных отношениях. Эти отношения регулируются как договором, так и законом, закон устанавливает тарифы, по которым нужно оплачивать теплоэнергию в случае отсутствия счетчиков. Определение «честный» в данном случае совершенно неприменимо. Честный для кого? Для капиталиста честно это когда он получил прибыль любым способом «в рамках закона» или в обход закона, для капиталиста это честно. Буржуазное право и государство защищает интересы господствующего класса, т.е. капиталистов. Сами властьимущие постоянно попадаются на взятках, например, на днях в Нижнем Новгороде под арест отправили зам.главы города по строительству Щеголева, который брал взятки за разрешения на строительство. Поэтому если народ требует «честного» перерасчета – он его получит! Чиновники «честно» пересчитают в пользу «Волгаэнергосбыта».

В интервью жители оговаривают, как они понимают «честно»: честно – это в пользу народа. Но власти потребуют обосновать такое толкование, и аргументов у потерпевших жителей немного. Количество пострадавших? Нужно еще доказать, что народ недоволен произошедшим на самом деле, а это может стать проблемой. Во-первых, количество участников протестных акций падает. На первой встрече было 300 человек, на второй – уже 200, а сколько придет на третью? Еще меньше? Во-вторых, власти города, мэр В. Панов ответит, как уже не раз было, что он обязан отстаивать баланс интересов, на весах у него на одной чаше бизнес, на другой – народ. И в глазах власти интересы народа и капиталистов абсолютно равны (так они говорят, хотя на самом деле бизнес для них важнее). Мы знаем, что народа 99%, а капиталистов – 1%, но чтобы доказать это народ должен выходить на улицы и заявлять об этом.

Далее, проблема в том, что начислили дополнительные платежи не просто так, а на основе договоров Домоуправляющей компании с поставщиком теплоэнергии «Волгаэнергосбыт». Причина, по которой эти платежи начислили – у части домов в определенный момент счетчики тепла оказались неповеренными, и по закону поставщик энергии имеет право взимать за это плату не по показаниям счетчика, а по тарифам, которые являются повышенными, что опять же установлено законом. Так и было сделано. Это закон позволяет. Счета эти никуда не денутся, т.к. современные капиталистические законы написаны для того, чтобы обдирать людей, а не защищать, и с точки зрения буржуазного права это «честно». Более того, вступив в договорные отношения с поставщиком энергии люди сами с этими правилами согласились.

Но решить вопрос в пользу жителей можно. Кто должен заниматься поверкой общедомовых счетчиков тепла? Скорее всего, автозаводская Домоуправляющая компания «Наш дом». Если «Наш дом» это не сделал вовремя, и из-за этого «Волгаэнергосбыт» начислил жителям дополнительные счета по повышенным тарифам, то это вина не жителей, а домоуправляющей компании. Она сработала не в интересах жителей, за что и должна быть наказана рублем. Пусть домоуправляющая компания из своих средств, из своей прибыли или пусть берет кредит и платит «Волгаэнергосбыту» по дополнительным счетам, а не перекладывает эти счета на жителей. Это будет в соответствии с законом, но только если жители будут этого требовать, а не «честного пересчета».

Иначе чиновники пересчитают и скажут, что все правильно начислили. По логике жителей, придется платить?

Сегодня жители идут на встречу с главой города. Мы считаем, что им нужно выдвинуть единственное и основное требование: отменить дополнительно начисленные счета от «Волгоэнергосбыта». Просить сделать «честный пересчет» – это путь в тупик. Нужно требовать отмены начисленных платежей для жителей. Если проверка установит, что виновата домоуправляющая компания, то она и должна расплачиваться. Для жителей эти платежи должны быть отменены.

Мы продолжаем следить за развитием событий.

Автор текста: Алексей Поднебесный

Группа пикета: https://vk.com/avtoz_neplatit

Группа нижегородских активистов в поддержку протеста против грабительстких тарифов: https://vk.com/nettarifam