В России сократилось число страдающих алкоголизмом

За пять лет в России на 22% снизилось количество пациентов с диагнозом «алкоголизм», сообщает 19 апреля ИА REGNUM со ссылкой на данные Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского.

Так, в 2012 году страдающих алкоголизмом было 1,9 млн человек, тогда как в 2017 — 1,5 млн. Больше всего от алкоголизма страдают в Чукотском автономном округе, где в прошлом году было зарегистрировано 3787,5 пациента на 100 тыс. жителей. Меньше всего — в Ингушетии (8,5 на 100 тыс. жителей).

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По словам заместителя председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Федота Тумусова, снижение числа алкозависимых людей связано с пропагандой здорового образа жизни. Он напомнил, что в 2012 году в стране вступил закон о запрете на рекламу алкогольной продукции на телевидении и в интернете.

«Настроения в обществе меняются. Раньше употребление алкоголя культивировалось — не пить было плохо. Сегодня, наоборот, даже модно», — считает Тумусов.

Однако, как полагает врач-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев, число страдающих алкозависимостью в России больше, так как не каждый обращается за медицинской помощью. При этом он также отметил снижение числа алкозависимых людей за последние пять лет.