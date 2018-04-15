Левые проводят пикеты в Нижнем Новгороде в защиту прав трудящихся

В Нижнем Новгороде левые активисты проводят серию пикетов в защиту прав трудящихся, в частности, в поддержку рабочих метростроя которым не выплатили зарплату. Пикеты прошли в субботу и воскресенье, и планируются на следующей неделе. Несмотря на небольшое количество участников, пикет в воскресенье вызвал пристальное внимание полиции, что, впрочем, было связано с открытием нового стадиона к ЧМ-2018. Площадь Ленина и окрестные улицы были оцеплены полицией, через каждые сто метров стоял полицейский и волонтеры, работающие за деньги, задача которых была показывать дорогу к стадиону гостям города. Поток пешеходов сыграл на руку активистам, т.к. прохожим раздавали листовки о защите прав рабочих.

Невыплата зарплаты рабочим на строительстве объектов Чемпионата по футболу 2018 – проблема не только Н.Новгорода, но и других городов, принимающих чемпионат: Москва, Санкт-Петербург, Саранск, Волгоград, Самара, Саратов, Екатеринбург, Сочи, Казань. Но далеко не во всех городах левые откликнулись на эту проблему. Пока что только в Н.Новгороде и Москве. Так, активисты в Москве проводили раздачу листовок у стадиона «Динамо». Вадим Воронцов (РКП, Москва) сообщает:

«Грандиозной строительной аферой грозит обернуться строительство объектов и спортивных сооружений для Чемпионата мира по футболу в России. Заказчик строительства Министерство спорта Российской Федерации и его главный подрядчик ОАО «Стройтрансгаз» аннулировали контракты на строительство стадионов в Волгограде и Нижнем Новгороде, о чем сообщается на сайте госзакупок.

Ссылались они при этом на условия дополнительного соглашения к контракту, позволяющему изменить стоимость оплаты работ, без изменений качества. Многомиллиардный аванс в 80% стоимости контракта, по-видимому, уже осел в карманах чиновников и подрядчиков. Обогатились, кажется все, кроме тех, кто непосредственно стоил стадионы, строителей, которые сейчас, почему-то продолжают работать, в то время как заказчик умыл руки. Зарплаты не выплачиваются, пропуска аннулируются, работодатели придумают отговорки о, якобы, непринятой заказчиком, работе.

Какие бы претензии не имели заказчик и подрядчик друг к другу, ЗАКОН требует от работодателя обязательно и в срок обеспечить выплату заработной платы рабочим. За невыплату заработной платы работодатель подлежит ответственности: материальной (142 ТК РФ), с выплатой компенсации за каждый день задержки (236 ТК РФ); административной (5.27 КоАП РФ) и уголовной (145.1 УК РФ) ответственности.

Нечестные работодатели и нечистоплотные чиновники лгут и не хотят исполнять своих обязательств. Без коллективной борьбы, без решительных требований почти невозможно добиться заработанных своим трудом денег. Успешный опыт борьбы московских метростроителей, среди которых даже не оформленные по договору мигранты, опыт забастовок и выступлений, яркое тому доказательство».

СМИ сообщают, что Министерство спорта РФ подало иски на сумму более 1 миллиарда рублей к компании “Стройтрансгаз”, являющейся генеральным подрядчиком строительства арен к чемпионату мира-2018 по футболу в Волгограде и Нижнем Новгороде.

Бригаде рабочих-электромонтажников, о которых мы писали, заработанные деньги так и не выплатили, прокуратура прекратила проверку с формулировкой «нарушений не обнаружено». Правда, проверку жалобы рабочего, отфутболенную Рострудом Нижегородской области, начал Роструд Москвы и Московской области. Результаты этой проверки пока что не готовы, но вполне возможно, вскроются и другие нарушения со стороны подрядчика, нанимавшего рабочих в Нижнем Новгороде.

Сами рабочие, надо признать, в пикетах нижегородских левых не участвуют. Кто-то боится, что участием в протестных акциях лишь еще больше навредит себе, и после этого вообще не сможет найти работу. Другие рабочие, с которыми активисты пообщались во время раздачи листовок, сообщили, что работают с 8 утра и до 20 часов вечера, и на пикеты их никто не отпустит. Классовое сознание рабочих чуть менее, чем на нуле. Но работать в этом отношении левые должны.

Начиная с понедельника активисты планируют продолжить раздачу листовок рабочим метростроя в Н.Новгороде. Нижегородские левые готовы оказать рабочим помощь в защите трудовых прав:

«Если вам не платят или задерживают зарплату – приносите нам на пикет заявления об этом, мы направим жалобы в Роструд и прокуратуру, поможем составить иск в суд. Пикеты состоятся с 15 по 24 апреля, ежедневно, с 17 до 18-30 часов, в т.ч в Сб и Вс., на площади Ленина. Акции согласованы с администрацией города».

Контакты организаторов в Н.Новгороде: тел.: 8-908-156-28-89, Группа «В Контакте» https://vk.com/nnforworkers

Фото: А.Поднебесный