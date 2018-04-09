В РКН заявили, что любой мессенджер может изменить свою архитектуру, чтобы не нарушать закон

Мессенджер Telegram лукавит, когда говорит о невозможности передать ключи шифрования ФСБ, технически это возможно, утверждает глава Роскомнадзора Александр Жаров.

“В соответствии с заявлением юристов, которые их (Telegram – ИФ) сопровождают, они говорят, что не будут соблюдать требования закона. Говорят о том, что это невозможно. На самом деле в этом есть определенная доля лукавства. Потому что, что касается нешифрованных чатов, то специалисты в публичной плоскости говорили, что предоставление ключей возможно”, – заявил Жаров журналистам в понедельник.

Он отметил, что в секретных чатах передать ключи невозможно, а в открытых чатах – возможно.

По его словам, в целом данный вопрос требует технической экспертизы. На вопрос, будет ли Роскомнадзор инициировать проведение подобной экспертизы, Жаров ответил, что сейчас об этом “говорить невозможно”.

“В конечном итоге любой мессенджер может изменить свою архитектуру, чтобы соответствовать законодательству страны, в которой работает”, – заявил глава Роскомнадзора.

Он добавил, что если бы у Telegram была бы “добрая воля взаимодействия, то они вступили бы в диалог”. “Диалога нет и это самое печальное во всей этой истории”, – заметил Жаров.

В пятницу, 6 апреля, Роскомнадзор подал в суд иск о блокировке Telegram в связи с тем, что компания не исполнила требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений.

20 марта Верховный суд отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете ведомству информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых сообщений пользователей.

Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости в течение 15 дней предоставить органам безопасности информацию, требуемую для декодирования сообщений. В случае отказа ведомство грозило заблокировать к доступ к Telegram. Этот срок истек 4 апреля.

2 апреля руководитель международной правозащитной группы “Агора”, которая представляет мессенджер в судах, Павел Чиков сообщил в своем Telegram-канале, что представители мессенджера уведомили Роскомнадзор о невозможности выполнить требования ФСБ.

Интерфакс