Обещанная кредитная амнистия отменяется

Правительство обещало кредитную амнистию с 1 января 2018 года. Однако после выборов президента оказалось, что кредитная амнистия отменяется!

История с законопроектом №287844-7 «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» получила неожиданный поворот. Изначально этот закон должен был быть принят еще в 2017 году и вступить в силу 1 января 2018 года. Во всяком случае, именно это обещали народные избранники.

Закон называли «законом о кредитной амнистии» – он должен был списать часть долгов добросовестным заемщикам, которые в силу обстоятельств не могут расплатиться по кредитам. Кроме того, новый закон менял очередность погашения долгов, сообщает “Мир Новостей“.

Сейчас должник выплачивает банку вначале проценты за штрафы и пени за просрочку, потом – сами штрафы и пени, затем – проценты по кредиту и только в последнюю очередь – тело самого кредита. В новом законопроекте предусматривалось погашение в первую очередь тела кредита, затем – процентов, а штрафы и пени должны были погашаться в последнюю очередь.

Как сообщил на днях журналистам депутат Госдумы Олег Николаев, закон готовят ко второму чтению и в него внесены поправки. Во-первых, ни о каком списании кредитов речи уже не идет. «Списание долга нарушает Конституцию, потому что кто-то является собственником этого долга», – заявил депутат.

Порядок погашения долга, как и обещали, пересмотрен. Но не так, как этого ожидали. В первую очередь должник будет погашать проценты по кредиту, потом – тело кредита, погашение штрафов и пени будет происходить в последнюю очередь.

Главная «поблажка», которая ждет должников, – закон в новой редакции ограничивает общую сумму взыскания: теперь с должника не смогут взыскать больше суммы, превышающей в 1,5 раза сумму кредита. Иными словами, если вы взяли в долг 10 тыс., то общий объем выплат с процентами и штрафами не может составлять более 15 тыс. рублей.

По словам Андрея Мельникова, вице-президента Ассоциации банков России, новый закон никак не скажется на банках, а вот микрофинансовые кредитные организации будут разоряться. С рынка, по его прогнозам, уйдет 40-60%.

Глава агентства «Российское право» Алексей Самохвалов напоминает, что в большинстве развитых стран с должников в первую очередь списывается основная сумма долга и только потом проценты. «А не как у нас – вначале все проценты за все годы. Также депутаты отказываются применить закон к тем кредитам, которые сейчас находятся в стадии погашения, и ограничить их суммой «не более, чем в 1,5 раза».

Они ссылаются на норму о том, что закон обратной силы не имеет, и поэтому эта норма будет применяться только к новым договорам. Но ведь речь идет не о выплаченных долгах, а о ныне существующих, какое же тут «заднее число»?

Пропишите в законе переходное положение и заставьте все банки переписать уже имеющиеся кредитные договоры – закону это никак не противоречит, но почему-то депутаты это отрицают», – комментирует Самохвалов.