22 декабря 2017 в 18:00 пройдет встреча подписчиков «Рабкора». На ней выступят Борис Кагарлицкий, Георгий Федоров и Руслан Дзарасов. Разумеется, будет предоставлено слово и подписчикам, авторам «Рабкора», гостям.

Место проведения встречи: м. Кожуховская, ул. Южнопортовая д.5 ст. 7.

Мы не готовим жестко фиксированной повестки дня, но общий план таков:

1) обсуждение текущей политической ситуации и того, что может и должен делать «Рабкор»;

2) обсуждение проблем «Рабкора» — содержательных, организационных, технических. Что мешает нам расти?

3) обсуждение того, чем собравшиеся (все вместе и каждый в отдельности) могут помочь проекту.

Политическая и сциальная ситуация в стране меняется, становясь всё более напряженной, несмотря на победные реляции властей о множестве мелких успехов и кампанию по продвижению в прессе «хороших новостей». Гражданская активность неминуемо будет расти, не только в связи с выборами президента, которые уже откровенно превращаются в фарс, но и в связи с местными выборами, социальными протестами в Москве и в регионах. Начинается очередная попытка реконфигурации левых, связанная не только с возрождением Левого фронта, но и разногласиями, породившими открытый кризис в КПРФ. Какую роль во всем этом будет играть «Рабкор»? Сможет ли он стать центром кристаллизации для тех, кто стремится к обновлению левого движения, к выходу его из маргинального и субкультурного гетто в серьезную политику? Это не в последнюю очередь зависит от того, насколько сильной будет для нашего проекта поддержка снизу.

Очень часто читатели выдвигают предложения и инициативы, сами по себе очень полезные и дельные, но не осуществимые наличными силами редакции. Может быть некоторые из них всё же сработают, если их поддержат читатели? К их числу можно отнести создание школы активистов, запуск новых программ и т. д. Мы ждем новых предложений, но не в жанре «я предложил, а вы сделайте». Увы, инициатива наказуема. Надо думать не только том, «что делать», но и о том, «как сделать».

Приходите, если хотите с нами познакомиться и пообщаться!

Редакция сайта и канала «Рабкор»