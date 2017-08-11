Удальцов поделился планами

Сергей Удальцов, отбывший 4,5 года в колонии общего режима по политическому делу об организации «Болотных протестов», 8 августа вышел на свободу и уже 10 августа дал пресс-конференцию в агентстве «Росбалт».

Оппозиционер рассказал о собственных планах:

«Для себя я вижу ближайшие задачи: максимальную активизацию левого движения, в первую очередь непарламентского, чем и занимался «Левый фронт»».

Для осуществления задач Удальцов в ближайшие дни встретится с левыми организациями, а осенью организует конференцию. Сергей считает возможным объединение левых сил, в том числе и парламентских. Он много сказал о возможности выдвижения единого левого кандидата на президентских выборах 2018 года. Оппозиционер понадеялся на парламентские силы в плане проведения праймериз, однако отметил, что у них должно хватить мудрости на выдвижение «свежего, сильного кандидата, более молодого».

С этим предложением координатор «Левого Фронта» обратится к Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, лидерам КПРФ и «Справедливой России». Сам Сергей Удальцов президентских амбиций не имеет из-за судимости.

Оппозиционер отметил, что не изменил политических взглядов во время тюремного заключения и остаётся «жёстким критиком» действующей власти. Главная задача, которую он ставит, на предстоящий период — осуществление «левого поворота», на который уже «есть запрос во всём мире».

Удальцов скептически настроен в отношении Алексея Навального, который не поддержал его во время судебных разбирательств по поводу беспорядков на Болотной площади. Тогда Алексей, как и другие оппозиционеры, с которыми Удальцов шагал рука об руку в течение всех крупных событий «болотных протестов», на суде прикрылся 51 статьёй Конституции. Навальный не помогал Удальцову и во время заключения. Однако Сергей свидетельствует, что о помощи и не просил.

Член руководства партии РОТ-Фронт Александр Батов прокомментировал выступление Удальцова на пресс-конференции:

“Сергея Удальцова я знаю более полутора десятилетий, и был даже короткий период, когда мы считались однопартийцами: некоторое время Сергей был сопредседателем партии РОТ ФРОНТ. Однако с ним пришлось расстаться, в том числе и из-за его хождения к тогдашнему президенту Медведеву. Когда случились “болотные” события, мы уже не были даже попутчиками…

На пресс-конференции 10 августа Сергей Удальцов показал себя как вполне умеренный, системный левый политик. Основным лейтмотивом его выступлений было объединение всех левых (парламентских и непарламентских), а также грядущие президентские выборы. Если бы об этих вещах говорил какой-нибудь новичок, я бы сказал, что этот человек питает иллюзии. Но Сергей не новичок; это, безусловно, грамотный и прагматичный политик. Он не может не видеть, что в парламенте давно уже не осталось левых; КПРФ, до сих пор использующая “коммунистическую” вывеску, растеряла последние признаки оппозиционности и вместе с “ЕдРом” штампует антинародные законопроекты. Удальцов не может не знать даже по своему опыту, что объединение всех левых невозможно. И уж конечно, он прекрасно знает, что такое “честные выборы” в России и как они проводятся… И тем не менее, Сергей уверенно заявляет об этих иллюзорных целях.

Всё это даёт основания относиться к прошедшей пресс-конференции как к политтехнологическому ходу, имеющему целью занять свою нишу на политической арене. Вероятно, Удальцов постарается реанимировать “Левый Фронт” как движение сугубо лидерского типа, чтобы затем, набрав медийные очки, потеснить политических тяжеловесов.

Впрочем, не будем спешить с выводами; Удальцов сделал лишь первый ход. Одно ясно: к задачам развития классовой борьбы эти политтехнологии отношения не имеют”.

Комментарий также предоставил директор ИГСО Борис Кагарлицкий:

“Идея общих праймериз для левых – очень позитивна. Это действительно механизм, который бы позволил обновить и оживить движение. Но для этого требуются огромные ресурсы. Не только деньги, но и инфраструктура, технические кадры и т.д. У внесистемных левых таких ресурсов на данный момент нет. Потому логично, что Удальцов обращается к лидерам системных партий. Непонятно другое – зачем это Зюганову и Миронову. Ведь результатом таких праймериз неминуемо окажется не только исчезновение старых лидеров, как неспособных к работе по таким правилам, но и разрушение самих этих партий, которые давно утратили (или, в случае с СР, никогда не имели) черт, необходимых для реальной политической борьбы. Беда данных структур не только в том, что они на самом деле не левые, но и в том, что это давно уже не партии. Там жизни нет. Странно, что Сергей надеется на подобное политическое самоубийство с их стороны. Или он знает что-то чего не знают все остальные?”