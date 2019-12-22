Что читать про совремннный Китай

Зрители стримов «Рабкора» наверняка помнят обещание Саната Жилкибаева предоставить им ссылки на литературу о современном Китае. Обещание это выполняется. Ниже мы публикуем библиографический список по начальному изучению Китая — новейшая история, политология, экономика, социология.

История, экономика и политика

Аграрная проблема Китая (конец 20 – начало 21 века): коллективная монография – М.: ИДВ РАН, 2009. Брюс Д. Красные капиталисты в Китае. Партия, частные предприниматели и перспективы политических перемен. М.: «Олимп-Бизнес», 2005. 288 с. Виноградов А. В. Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности: издание второе, исправленное и дополненное. – М.: НОФМО, 2008. 368 с. Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / гл. ред. M.JI. Титаренко; Ин-т Дальнего Востока РАН. — М.: Вост. лит., 2006. [Т. 4:] Историческая мысль. Политическая и правовая культура / ред. М.Л. Титаренко и др. — 2009. 935 с. Жигулева В.В. От плана к рынку: опыт КНР в области реформы системы ценообразования (1978-2005 гг.). – М.: ИДВ РАН, 2006. 224 с. История Востока: В 6 т. / Гл. редкол.: Р.Б. Рыбаков (пред.) и др.; Ин-т востоковедения. — М.: Вост. лит., 1995. Т. 4. Восток в новое время (конец XVIII — начало XX в.): Кн. 2 / Отв. ред. Л.Б. Алаев и др., 2005. 574 с. История Востока: в 6 т. / редкол.: Р.Б. Рыбаков, Л.Б. Алаев, В.Я. Белокреницкий и др.; Ин-т востоковедения РАН. — М.: Вост. лит., 1995 — Т. 5: Восток в новейшее время: 1914-1945 гг. / отв. ред. Р.Г. Ланда. — 2006. 717 с. История Востока. В 6 т. Т. 6: Восток в новейший период (1945 2000 г.). / отв. ред. В.Я. Белокреницкий, В.В. Наумкин. М.: Восточная литература, 1995. 1095 с. История Китая / В.В. Адамчик, М.В. Адамчик, А.Н. Бадан и др. – М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2007. 736 с. История Китая: учебник / под ред. А.В. Меликсетова. — М.: МГУ, Высшая школа», 2002. 736 с. История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. / гл. ред. С.Л. Тихвинский. — 2013- — T. VI: Династия Цин (1644-1911) / отв. ред. О.Е. Непомнин; Ин-т востоковедения РАН. — М.: Наука — Воет, лит., 2014. 886 с. История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. / гл. ред. С.Л. Тихвинский — 2013 — T. VII: Китайская Республика (1912-1949) / отв. ред. Н.Л. Мамаева; Ин-т Дальнего Востока РАН. — М.: Наука 一Воет, лит., 2013. 863 с. История Китая с древнейших времен до начала XXI века. В 10 т. Т. 9: Реформы и модернизация (1976–2009). / отв. ред. А.В. Виноградов. М.: Наука, 2016. 996 с. История международного коммунистического движения / коллект. пер. с кит. / отв. ред. В.Г. Буров. – М.: Весь Мир, 2016. 472 с. Карлусов В.В., Кудин А.П. Власть и бизнес в Китае: ретроспективный анализ отношений. // Азия и Африка сегодня. № 7, 2012. С. 2-9. Карпов М. Замкнутый круг “китайского чуда”. – Спб: Нестор-История, 2014. 292 с. Кондрашова Л.И. Китай: к новой модели общественного развития. – М.: Форум, 2017. 336 с. Коуз Р., Ван Н. Как Китай стал капиталистическим. / пер. с кит. Разинцева А. М.: Новое издательство, 2016. 386 с. Лин Джастин Йифу. Демистификация китайской экономики. / пер. с англ.М. Недоступа под науч. ред. А. Куряева. – М.: Мысль. 2016. 384 с. Лю Сумэй, Румянцев Е.Н. Китай, каким я его знаю. М.: ЮНАПС, 1999. 144 с. МакГрегор Р. Партия: тайный мир коммунистических властителей Китая. — М.: Эксмо, 2011. 416 с. Мамаева Н.Л. Партия и власть: Компартия Китая и проблема реформы политической системы. М.: Русская панорама, 2007. 232 с. Мамаева Н.Л., Сотникова И.Н., Верченко А.Л. Участие СССР в реконструкции и строительстве «156 производственных объектов» в КНР в 1950-е годы. Новые факты и обстоятельства советско-китайского сотрудничества / ИДВ РАН М.: «Весь Мир», 2018. с. 608. Муромцева З.А., Шао Жань. Государственные предприятия КНР: реформы и развитие. М.: ИДВ РАН, 2017. 192 с. Непомнин О.Е. История Китая XX век. – М.: Институт востоковедения РАН, Крафт+, 2011. 736 с. Панцов А. В. Мао Цзэдун / А.В. Панцов. — М.: Молодая гвардия, 2007. 867 с. Панцов А. В. Дэн Сяопин. / А.В. Панцов. – М.: Молодая гвардия, 2013. 558 с. Пивоварова Э.П. Социализм с китайской спецификой. / Э.П. Пивоварова. – М.: ИД «Форум», 2011. 352 с. Политические системы и политические режимы в Китае 20 века / А.П. Попов. – М.: Экзамен, 2007. 287 с. Решение по некоторым вопросам истории партии с образования КНР. – Пекин: Издательство литературы на иностранных языках, 1981. 136 с. Смирнов Д.А. Идейно-политические аспекты модернизации КНР: от Мао Цзэдуна к Дэн Сяопину. М.: ИДВ РАН, 2005. 324 с. Шорт Ф. Мао Цзэдун (Mao. A Life) / Филипп Шорт, пер. с англ. Ю. Г. Кирьяка. — М.: АСТ, 2005. 606 с. Усов В.Н. История КНР. В 2 Т. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2006. Чжан Юй. Опыт китайских экономических реформ и их теоретическая значимость. / пер. с кит. Ефаново В.А. – М.: Шанс, 2017. 239 с. Хачатурян В. М. История мировых цивилизаций с древнейших времен до конца ⅩⅩ века. 10 – 11 кл.: пособие для общеобразоват. учреждений. / под ред. В. И. Уколовой. – М.: Дрофа, 2005. 512 с. Хуан Я. Капитализм по-китайски: Государство и бизнес / Яшэн Хуан; Пер с англ. — М.: Альпина Паблишерз, 2010. 375 с. Хэ Яоминь. Траектория экономического развития Китая. / пер. с кит. Л.С. Сагандыковой. Пекин: Шанс, М.: Восток-Бук, 2015. 258 с. Экономика Китайской Народной Республики: курс лекций / В.Г. Гельбрас; 3-е изд., испр. и доп., – М.: Квадрига, 2019. 406 с.

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