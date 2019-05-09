Поколение и политика

Современные процессы глобализации, формирования нового цифрового, постиндустриального общества, бурного развития технологий и ускорения времени ведут не только к изменению, трансформации логики, «правил игры» во всех сферах функционирования общества, но и формирования принципиально новой философской парадигмы человеческого мировоззрения, развития, проблеме которой был посвящен доклад «Come on» Римского клуба за 2018 год. [1]

Результаты действия данных процессов наиболее ярко могут быть рассмотрены на примере все более возрастающих различий в поведенческих установках и ценностных ориентациях различных поколений, так же проявляющимися во всех сферах жизнедеятельности их представителей (экономической, политической, социокультурной, духовной).

В науке существуют различные точки зрения по поводу перспектив данных процессов, а темпы развития некоторых из вышеперечисленных (прежде всего процесса глобализации) в настоящее время объективно замедляются. Однако, есть основания предполагать, что это лишь «затишье» перед очередным витком ускорения данных процессов.

Теория поколений Штрауса и Хоува (The Strauss–Howe generational theory) – теория, созданная американскими демографами Уильямом Штраусом и Нилом Хоувом и описывающая повторяющиеся поколенческие циклы в истории США. Наиболее полно теория была изложена в работе «Четвертое превращение: американское пророчество», отличавшейся от прошлых работ большим количеством конкретных примеров, систематизированной информацией и более точным категориально-понятийным аппаратом.

Поколение рассматривается учеными как совокупность людей, рожденных в определенный промежуток времени и обладающих общими характеристиками. Идентифицировать поколение можно по таким характеристикам как: общая историческая эпоха, на которую приходится активная деятельность поколения (ключевые исторические события и факторы); общие поведенческие модели, моральные принципы, традиции; разделяемое представителями поколения чувство принадлежности к нему, его особенности и обособленности. Важно отметить, что каждое последующее поколение обладает новыми характеристиками и потенциями, не воспринимавшимися в качестве значимых неотъемлемых предыдущими поколениями.

Хоувом и Штраусом были проанализированы экономические, социальные, политические и исторические циклы развития поколений. В качестве полного цикла они выделяли смену четырех следующих друг за другом поколений. Каждый цикл в теории поколений делится на четыре этапа, названных авторами превращениями: подъем, пробуждение, спад, кризис. [5, 292]

Все этапы объединены общим социальным вектором развития системы, который проходит стадии ее становления, развития, спада и краха.

Более того, учеными были выделены определенные поколенческие архетипы, соответствующие превращениям: пророк, странник, герой, художник.

Первым превращением является этап подъема. Это пост-кризисный период, в котором социальные и общественные институты системы сильны, в то время как идеи индивидуализма слабы и непопулярны. Данному периоду присущ архетип «пророка»: это наименее субъектное поколений, в основном поддерживающее существующие на время их рождения институты.

Следующий этап — пробуждение, характеризующееся открытым противостоянием и критикой сложившихся порядков, институтов, увеличением индивидуализма. Такому превращению свойственен архетип «странника», которому свойственен поиск, прощупывание иных вариантов организации системы, общественных отношений.

Третье превращение – этап спада, характеризующийся во многом противоположными относительно этапа подъема настроениями и потенциями. Свойственный для данного этапа архетип «героя» поддерживает ценности индивидуализма и независимости, отрицая контроль институтов, которые и так уже ослаблены.

Последнее в каждом цикле превращение – кризис, в результате которого институты разрушаются и создаются снова в новом формате, на новом базисе. Общество вновь понимает важность коллективной работы, что отражается в рождающемся на данном этапе архетипу – «художнику».

Приблизительная продолжительность каждого периода – 20 лет. Таким образом, суммируя четыре превращения, средняя продолжительность каждого цикла колеблется от 80 до 90 лет.

Также Хоув и Штраус выделяют доминантные и рецессивные поколения, в зависимости от их роли и участия в создании, изменении общественных институтов. Так, доминантные поколения проявляются на этапах пробуждения и кризиса, рецессивные же поколения играют сущностную роль на этапах подъема и спада. [4, 126]

Таким образом, Штраус и Хоув создали логическую систематизированную теорию становления и развития поколений, которая способна помочь как в анализе, так и в прогнозировании развития общества.

Однако, не смотря на кажущуюся стройность и фактологичность теории, нам следует сказать о ее недостатках и огрехах. Главным вопросом, ставящимся учеными, специалистами и исследователями перед теорией поколений Штрауса и Хоува является научность теории как таковой, а также соответствия другим, смежным ей теориям.

Под вопрос можно поставить само определение «поколения» как самостоятельной обособленной субъектной единицы. Исследуя проблематику определения хронологических рамок «поколения», важно учитывать невозможность установления четких конкретных пределов, временных границ, разделяющих поколения между собой. Связано это с постепенным перманентным процессом смены поколений, происходящим на протяжении определенного количества времени, а не мгновенной одночастной его трансформацией.

Другой важный аспект критики теории заключается в симплификации, упрощении различных аспектов поведенческих моделей поколений, их обобщении, стереотипизации поколенческих архетипов.

Любое поколение не монохромно само по себе, оно включает огромное количество различных субкультур, социальных институтов, движений и направлений, мировоззренческих и поведенческих моделей, которые не могут быть упрощены и описаны одной единой системой характеристик, приписанных всему этому разнообразию.

Разумеется, следует отметить, что Штраус и Хоув акцентируют внимание именно на восприятии «поколения» как самостоятельной субъектной единицы исторического процесса, отдавая отчет в его неоднородности и сложноструктуированности. Однако, проведенный анализ содержания рассмотрения авторами теории поколений в таких произведениях как «Поколения» и «Четвертое превращение. Американское пророчество» заставляет подчеркнуть упрощения, обобщения и стереотипизации, присущие ей.

Кроме того, циклическая модель, взятая в качестве фундамента теории поколений является всего одним из вариантов рассмотрения процесса исторического и общественного развития. Использование в качестве инструментария исключительно циклического подхода сужает возможные варианты направлений рассмотрения проблематики, ограничивает и уменьшает ее объективность.

Здесь стоит перейти к основному пункту критики прикладной части теории поколений, в тоже время являющимся и главным ее достоинством, а именно — универсальности. Несмотря на отмечаемую авторами специфику рассмотрения данных из различных стран, первоначальая теория поколений была направлена исключительно на исследование англо-американской истории. Можно, конечно, распространить её на всё человечество, ссылаясь на совпадение основных базисных ценностей поколений практически во всех развитых странах. А ключевые исторические события и явления мирового масштаба (первый полет человека в космос, появление Интернета и широкое распространение мобильной связи) являются общими и сущностными для всех систем и культур.

Так, теория поколений была проверена сначала в ЮАР, затем в странах «азиатских тигров» (Гонконг, Сингапур, Тайвань, Южная Корея) и, в конце концов, была применена в Европе и России. Адаптацией теории к российским реалиям занимается Евгения Шамис, основатель проекта «RuGeneratios – Теория поколений в России». [2]

Однако в чем же именно состоят различия между оригинальной теорией поколений Штрауса и Хоува и российским вариантом адаптации теории? Прежде всего, наиболее сущностным, значимым отличием является периодизация поколений, временные рамки, формализующие и разграничивающие одно поколение от другого.

Так же огромное отличие заключается в драйверах – основных событиях и явлениях, оказавших решающее влияние на формирование поведенческих и мировоззренческих моделей определенного поколения. Об этих драйверах, временных рамках и других отличиях мы подробно поговорим в следующем пункте главы. Сейчас же нас интересует иные отличия и особенности русской адаптации теории.

Следует сказать, что проект был основан более 16 лет назад в качестве коммерческой платформы, дающей советы маркетологам, специалистам по рекламе и связям с общественностью, HR менеджерам и другим специалистам, применяющим статистические данные и рекомендации проекта непосредственно на практике в своей деятельности.

Во многом, именно эта коммерческая направленность изучения теории поколений в России является одной из наиболее важных и, к сожалению, похоже, негативных черт, отличающих российский вариант теории от её американского оригинала.

Здесь следует перейти к конкретному описанию типичных для каждого из живущих ныне поколений (поколения Беби-бумеров, поколений X, Y и Z, или «Миллениалов») основные причины, драйверы, определившие те или иные схожие поведенческие модели, ценностные установки и другие объединяющие людей в одно поколение аспекты.

Начать стоит, разумеется, с «Бэби-бумеров», чьи года рождения в соответствии с оригинальной теорией приходятся на 1943-1960. Данному поколению соответствует архетип пророка, и оно является первым поколением в новом цикле Миллениума, чья продолжительность, по предварительным данным составит более 65 лет.

Разумеется, как мы уже говорили, первое поколение в цикле является поколением подъема, характеризующийся слабым индивидуализмом, сильными социальными институтами.

Терминальными ценностями поколения «Беби-бумеров» являются психология победителей, оптимизм, культ молодости, коллективизм, но при этом заинтересованность в личностном росте личной награде за достижения.

Наиболее важным событием, определившим поведенческие и мировоззренческие модели поколения «Беби-бумеров» стал период экономической и социокультурной стабильности, сложившийся после Второй мировой войны и размежевания сфер влияния между двумя сверхдержавами, так называемый период Pax America (американский мир).

Что касается адаптированного для русской специфики варианта теории поколений, то срок рождения людей, относящихся к поколению «Беби-бумеров» возрастает на три года, до 1963 года, соответственно. Как и «Бэби-бумеры» других стран, русские «Ббэби-бумеры» обладают схожими мировоззренческими и поведенческими установками, терминальными ценностями.

Однако события, повлиявшие на становление данного поколения, разнятся. И если Холодная война, восприятие своей страны в качестве сверхдержавы, покорение космоса и др. события имеют примерно равную степень влияния как на англо-американское, так и на русское поколения, то такое специфичное событие как Советская оттепель является отличным, уникальным, имеющее собственный спектр влияния.

Характеризуя поколение «Беби-бумеров», следует сказать об их нынешней роли в различных сферах функционирования своих государств. «Бэби-бумеры», на сегодняшний день, являются политической, экономической и социальной элитой общества. Все ключевые посты заняты людьми именно этих поколений.

И здесь речь идет прежде всего о российских реалиях. Несмотря на огромное представительство «Беби-бумеров» в англо-американской элите, следует отдать должное проектам социальных лифтов и самореализации, успешно функционирующих в западных странах.

Здесь следует отметить крайне интересную специфику драйверов поколений, событий, повлиявших на его становление. Поколение «Бэби-бумеров» — первое из всех поколений (цикла «Миллениума» и предыдущих циклов), влияние на которое в наибольшей степени оказали именно международные, всемирные события, а не внутренние, специфичные.

Следующее поколение, года рождения которого приходятся на 1961-1981г. является поколение «X», или «13-ое поколение», архитипом которого является «странник».

Т.к. поколение «Х» является поколением пробуждения, основной ценностью поколения является индивидуализм, социальные институты подвергаются критике и ослабевают.

Терминальные ценности поколения «Х»: возможность выбора, амбициозность и нацеленность на конкретный результат, готовность к изменениям, стремление учиться на протяжении всей жизни, индивидуализм и прагматизм.

Главным фактором, определившим поведение представителей данного поколения, является Революция сознания, вылившаяся в студенческие протесты 60-х годов во Франции и Англии.

Заключалась она, прежде всего в таких конкретных событиях и явлениях как новый виток «холодной войны», СПИД, распространение наркотиков, гуманизм и провозглашенное равноправие полов.

Если говорить о русской специфике поколения «Х», то здесь, основным факторов влияния, помимо уже перечисленных являлась война в Афганистане, коренным образом детерминировавшая поведенческие модели этого поколения.

Разумеется, влияние общенациональных драйверов в большей степени проявилось на поколении «Х», нежели на поколении «Бэби-бумеров», продолжив вектор последующего увеличения этого самого фактора.

Так же важно сказать о распаде СССР и «лихих 90-ых», на которые пришлась молодость и зрелость данного поколения, вследствие чего его можно назвать «потерянным», выключенным прежде всего из политической элиты поколением. Отцы, поколение «Бэби-бумеров», занимающее главные посты во всех сферах функционирования государства не собираются передавать свои должности и делегировать функции своим сыновьям, поколению «Х», что обуславливает кризис во многих сферах российского государства.

Поколением же сменяющим, и, во многом уже сменившим поколение «Беби-бумеров» является поколение «Y», представители которого родились в 1982-2004-х годах (1984-2000 гг. согласно адаптированной для русских реалий теории).

Терминальными ценностями данного поколения являются: нацеленность на моментальный результат, ожидание стремительной карьеры и немедленного вознаграждения, космополитизм, развитое чувство гражданского долга, желание «играть по правилам».

Детерминированы данные поведенческие и мировоззренческие модели такими драйверами как Распад СССР, локальные военные конфликты, развитие цифровых технологий, прежде всего появление Интернет, брендизация и др. В качестве основополагающей для эпохи характеристики можно выделить постмодернизм и культурные войны.

Если говорить о русской специфике, то здесь важно отметить фактор перестройки и, разумеется, куда большую степень влияния фактора распада СССР и кризиса 90-ых годов.

И заключительное на сегодняшний день живущее поколение – поколение «Z», или поколение «homelanders – домоседов», финальные сроки рождения представителей которых мы можем определить лишь условно, с помощью прогностического метода, а именно – 2005-2025 согласно циклам англо-американской истории и 2000-2023 согласно русской адаптации теории поколений.

Поколение «Z» — заключительное поколение в цикле «Меллениума», поколение, архетипом которого является Художник. Поколение, соответственно, переживающее период Кризиса.

Пережив период разрушения предыдущих социальных институтов и эгоцентризма, поколение Z создает новые институты, осознает общественные интересы и выгоды коллективного сотрудничества.

Основными драйверами поколения стала война против мирового терроризма, Мировой экономический кризис 2008 года, существенное изменение климата. На примере поколения «Z» мы наблюдаем наибольшую степень влияния на его становление и формирование именно общемировых тенденций и факторов. Доля внутренних событий, влияющих на формирование мировоззренческих и поведенческих парадигм поколения сводится к минимуму.

Важно отметить, что на сегодняшний день наиболее старшим представителям поколения Z, даже согласно адаптированному под русские реалии варианту теории поколений, всего 18-19 лет. Таким образом, судить о данном поколении мы можем в основном с помощью прогнозов и предсказаний, основываясь на существующих паттернах развития поколений, представленных в теории и исследуя и анализируя особенности поведения поколения, находящегося на этапе подросткового созревания.

Иван Заплитный

Список использованных источников