Антиглобалистские митинги в Гамбурге

7-8 июля во втором по величине городе Германии, Гамбурге, проходил саммит лидеров стран «Группы 20» (G20). Канцлер Германии Ангела Меркель сформулировала три основные задачи, которые должны были решить представители этих 20 крупнейших государств. Повестка дня касалась торговли и мировой экономики, изменения климата, энергетической политики. Как ни странно, после окончания встречи в «верхах» обсуждается совсем не коммюнике, заключенное по итогам саммита, а беспрецедентные беспорядки, организованные антиглобалистами и другими противниками встречи. Ежедневные репортажи из Гамбурга, где антиглобалисты проводили свой саммит, показали весь ужас, который творился на улицах города. Разгромленные витрины, разграбленные магазины, горящие машины, коктейли Молотова, с одной стороны, и водометы с перцовым газом, примененные в ответ – с другой.

Решение проводить встречу лидеров крупнейших экономик мира именно в Гамбурге было явно опрометчивым. А все потому, что этот ганзейский город известен своими традициями с левым уклоном и противниками неолиберальной политики. Большинство жителей города восприняли это решение властей как вызов. И ответили на него…

Встречи десятков тысяч митингующих и 20 тысяч стражей правопорядка, прибывших со всей Германии, на протяжении нескольких дней напоминали уличные побоища.

Столкнулись стороны еще за несколько ночей до начала официального открытия саммита, а именно 5 июля около 16:00 во время демонстрации «Welcome to Hell», которая, на первый взгляд, казалась мирной. В итоге десятки пострадавших и столько же задержанных; одни обвиняют полицию в превышении полномочий, говоря, что действия стражей порядка были провокацией, а другие встают на сторону представителей власти, доказывая, что разгоны митингующих совершались в рамках закона. Чтобы обеспечить безопасность 36-ти делегациям, 6500 участникам и тысячам журналистам, а также самим жителям города, Гамбург находился на «полицейском положении» не одну неделю. Однако, несмотря на это, десятки тысяч людей пытались помешать проведению саммита. Они не побоялись и вышли на улицы. Как утверждали сами протестующие, каждая демонстрация, каждая поставленная на улице палатка, каждый отдельно взятый человек всегда находились под вездесущей угрозой полицейского насилия. Но так ли это на самом деле? Действительно ли угроза была со стороны полиции, а не радикалов?

В одной из записей, опубликованных на официальной странице (facebook.com/JugendGegenG20) молодежного движения «Jugend gegen G20» («Молодежь против G20), было заявлено, что действовать мирно никто не собирался. Написано было следующее: «Наш протест не был мирным! Мы как представители молодежи громко и яростно протестовали против саммита G20, нашей системы образования и капитализма!»

Представители международной неправительственной организации Greenpeace летали над Гамбургом на воздушном шаре с плакатом «Сначала планета Земля» в знак протеста против политики американского президента Дональда Трампа, а точнее, против его решения выйти из Парижского соглашения по климату. Протесты в небе сопровождались и протестами на воде Внутреннего Альстера. Лодочная акция против саммита, состоявшая из 150 каноэ, плотов и лодок, выглядела достаточно внушительной. «Протестная волна» указала на мощную борьбу за демократию, охрану климата, социальную справедливость и справедливую мировую торговлю. Что касается протестующих на земле, группы левых демонстрантов выкрикивали: «Мы призываем превратить Гамбург в центр сопротивления старым и новым капиталистическим властям!» Лозунги и интересы у всех были разные, кто-то выступал против капитализма, кто-то за природу, а кто-то за доступ к оцепленной 36 километровой зоне безопасности, внутри которой проходил саммит.

Согласно заявлению руководителя полицейской операции по обеспечению безопасности в городе Хартмута Дудде, во время беспорядков пострадали в общей сложности 476 сотрудников полиции, 400 человек были задержаны. Пострадавшим со стороны радикалов оказывала помощь не только «скорая», но и «антирепрессионные» организации, как их назвали гамбургские СМИ. Одной из таких был следственный комитет (Ermittlungsausschuss). Большинству активистам следственный комитет был известен лишь телефонным номером, позвонив по которому, задержанным помогали оказать законное и гуманное сопротивление возможной агрессии или задержанию со стороны полиции. Также, согласно официальным заявлениям правительства Германии, потерпевшие в результате уличных беспорядков в Гамбурге получат компенсацию. На компенсации потратят до 40 миллионов евро. Половину затрат возьмет на себя город и вторую половину – правительство.

Старый девиз глобализации «Глобально думай, локально действуй» получил в Гамбурге интересное и новое понимание.