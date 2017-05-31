В китайской классической мысли существует такое понятие, как «три сокровища» (三寶). Изначально, еще с IV в. до н. э., в даосском трактате «Дао Дэ Цзин» (道德經) «тремя сокровищами» называют человеколюбие, бережливость и нежелание быть впереди других. Позднее «три сокровища» также трактуются как перевод буддистской концепции триратна (Будда, его учение и монашество). Давайте рассмотрим одну из самых популярных сегодня вариаций этого понятия – «три сокровища китайской эмиграции» (华侨社会三宝).

Китайская эмиграция, или по-другому хуацяо (华侨), сильно отличается от других эмигрантских общин. Это отличие в первую очередь обусловлено тем, что права китайских эмигрантов защищаются Конституцией КНР (50, 70 и 89 статьи) и «Законом КНР о защите прав и интересов эмигрантов и их родственников» (中华人民共和国归侨侨眷权益保护法). Согласно 70 статье Конституции КНР при Всекитайском собрании народных представителей (全国人民代表大会), являющемся высшим органом государственной власти Китая, существует специальная Комиссия по делам зарубежных китайцев (华侨委员会), которая и занимается основными вопросами, связанными с деятельностью хуацяо.

«Заморские китайцы», как часто называют китайских эмигрантов, в основном проживают в Юго-Восточной Азии (около 80 % от общего числа китайской диаспоры), однако глубокие корни имеют китайские эмигранты и в США.

На сегодняшний день китайская диаспора по всему миру насчитывает от 50 до 80 млн чел.

На все страны, где присутствуют представители китайской общины, вещает китайский государственный международный телеканал CCTV-4, пользующийся большой популярностью у хуацяо. Таким образом, государственные органы и СМИ поддерживают крепкие связи с китайскими эмигрантами, что также характеризует особые отношения КНР с хуацяо.

В современной китайской лексике существует такое понятие, как «три сокровища китайской эмиграции»: пресса, традиционная школа и сами хуацяо. Именно эти «три сокровища» объединяют «заморских китайцев» по всему миру. Но это объединение невозможно представить без несущей опоры хуацяо – патриотизма. Именно любовь к Китаю, уважение правительства КНР и поддержка соотечественников отличает китайских эмигрантов от всех других. Хуацяо в представлении самих китайцев – это соотечественники, которые по определенным причинам были вынуждены покинуть Родину, и именно «три сокровища» должны помогать китайским эмигрантам сохранять Китай за рубежом. То есть пресса, сообщающая новости о Китае, традиционные школы, в которых сохраняются основы классического китайского образования, и общины хуацяо, представляющие собой большие семьи – все это позволяет эмигрантам сохранять свои связи с Родиной.

Конечно, не все представители хуацяо настроены так патриотично по отношению к Китаю, однако преобладающее большинство китайских эмигрантов, особенно проживающих в Юго-Восточной Азии, в целом положительно оценивают политический курс правительства КНР и поддерживают бурное развитие китайского общества. Особенно ярко такая лояльность китайских эмигрантов по отношению к Китаю проявляется в одном из «трех сокровищ» – в прессе.

Массовая эмиграция китайцев в Юго-Восточную Азию, США и Европу началась во второй половине XIX в., когда колонизация Китая западными державами перешла в активную фазу, что вылилось в Первую (1840-1842 гг.) и Вторую (1856-1860 гг.) опиумные войны.

Большинство эмигрантов переселилось в США, где и зародилась китайская пресса за рубежом. Первой китайской эмигрантской газетой можно считать «Китайские новости Сан-Франциско» (旧金山唐人新闻报), основанную 14 июля 1874 г. Ее содержание состояло исключительно из новостей о Китае. Сведений о местных представителях китайской общины не печатали. В 1883 г. в Сан-Франциско основали газету «Новости Западного Китая» (华西申报), и одновременно с ней в Нью-Йорке начали печатать газету «Американо-Китайские новости» (美华新报). Таким образом, и по сей день основными городами США, в которых проживают большинство американских хуацяо, являются Сан-Франциско и Нью-Йорк.

Параллельно с США пресса «заморских китайцев» зарождается и в Сингапуре (тогда – в составе Британской Малайи). В 1881 г. китайский предприниматель Сюэ Йоули (薛有礼) (1851 – 1906 гг.) основывает «Сингапурскую газету» (叻报), издающуюся до 1932 г. «Сингапурская газета» была одной из самых популярных китайских газет в Малайе. Кроме того, что «Сингапурская газета» помогала коренным китайцам узнавать новости о Китае, она также распространяла китайскую культуру среди местного населения, что в будущем сыграло большую роль в укреплении отношений между двумя странами. По направлению газета была консервативной и патриотически настроенной.

Ускорение развития и распространения китайской прессы за рубежом началось после неудавшихся «Ста дней реформ» (戊戌變法) 1898 г., которые должны были подготовить почву для перехода Китая к конституционной монархии. Стоит отметить, что автор этих реформ – Кан Ювэй (康有为) (1858-1927 гг.) и философ Лян Цичао (梁启超) (1873-1929 гг.) в начале 1890-х гг. основали газеты «Реформы» (维新日报) и «Знания» (知新报). «Реформы» и «Знания» стали первыми китайскими газетами, печатающимися не только в Китае, но и за рубежом для хуацяо. Таким образом, Кан Ювэй и Лян Цичао пытались политически аккумулировать своих сторонников за границей. Однако эти газеты были закрыты после незавершившихся «Ста дней реформ», что показало несостоятельность идей просвещенной монархии. В эти годы реакционный режим императрицы Цы Си (慈禧太后) (1835-1908 гг.) достиг небывалых масштабов, что вызвало еще больший поток эмиграции, в этот раз не только в Юго-Восточную Азию и США, но и в Японию, переживающую благодаря Великобритании стремительный экономический бум. Вместе с увеличением эмиграции все более активно распространяются и эмигрантские СМИ.

В 1905 г. в Токио известным китайским революционером, основателем партии Гоминьдан Сунь Ятсеном (孙逸仙) (1866 – 1925 гг.) был основан журнал «Народ» (民报) – один из самых влиятельных оппозиционных цинской власти журналов, издававшийся за рубежом. Он консолидировал вокруг себя всех сторонников революции, численность которых росла в геометрической прогрессии.

Именно на страницах «Народа» были опубликованы знаменитые «Три народных принципа» Сунь Ятсена (национализм, народовластие и народное благосостояние).

После Синьхайской революции (辛亥革命) 1912 г. пресса «заморских китайцев» значительно сокращается, как и пресса в самом Китае. Главной причиной такого обеднения китайской журналистики является наступление темных времен для Китая, вызванных распадом страны после 1912 г., гражданской войной между КПК и Гоминьданом, Второй мировой войной и т. д. Эмигрантская пресса временно затухает, что продолжается вплоть до основания КНР в 1949 г.

После окончания Второй мировой войны начинается новая веха развития прессы «заморских китайцев» – именно в это время зарождаются современные формы журналистики хуацяо. На данном этапе мы будем делить китайскую эмигрантскую прессу на два основных региона распространения: Юго-Восточную Азию и США.

В 1950-е гг. область распространения зарубежных китайских газет быстро увеличилась. Так, после капитуляции Японии и до конца 1946 г. в течение 16 месяцев в Юго-Восточной Азии появилось 230 новых китайских газет, то есть в среднем каждые два дня появлялась одна. Затем в 1960-е гг. произошел некоторый спад, вызванный в первую очередь начавшейся войной во Вьетнаме, в которой участвовали практически все страны Юго-Восточной Азии и КНР. Но после 1980-х гг. годов китайские СМИ в Юго-Восточной Азии снова продолжили бурное развитие. С конца 1980-х гг. в десяти странах Юго-Восточной Азии многие китайские СМИ были восстановлены: пресса и радио хуацяо вновь появились в Камбодже, Мьянме, Вьетнаме и Лаосе.

Здесь необходимо сделать небольшое отступление, для того чтобы объяснить причину такого сосредоточения китайской эмиграции в странах Юго-Восточной Азии. В XIII в. – X в. н. э. на территории современной юго-западной провинции Китая Юньнань (云南) существовало царство Наньчжао (南诏), основанное народом бай. После распада Наньчжао часть народа бай мигрировала в Китай, а часть – в Юго-Восточную Азию, заложив там основу множества государственных образований. Такие современные государства, как Лаос, Таиланд, Мьянма, имеют глубокие связи с Наньчжао, а, следовательно, и с Китаем. Еще в средние века китайские эмигранты с Юга Китая переселялись в страны Юго-Восточной Азии, где и оседали. Таким образом, современная китайская эмиграция занимает особое положение в Юго-Восточной Азии.

В наши дни китайские газеты в Сингапуре, Малайзии и Таиланде стали частью основных местных СМИ. В Сингапуре, например, существует четыре китайских газеты, которые принадлежат Сингапурскому газетному холдингу, находящемуся под контролем правительства Сингапура. Первое место среди них по тиражу и значению занимает «Утренняя газета» (联合早报) с тиражом в 200 тыс. экз. Газета рассказывает как о жизни китайских общин за рубежом, так и о новостях самого Китая. Благодаря электронной версии газета стала одной из самых влиятельных международных газет на китайском языке.

В Малайзии сегодня существует 8 китайских газет и 63 других периодических издания. Число китайцев в этой стране (около 7 млн чел.) составляет 28% от общего населения, а размер ежедневного тиража и продажи всех китайских газет больше объема газет на малайском и английском языке. «Сингапурская газета» (星洲日报), «Южная коммерческая газета» (南洋商报) и «Блеск» (光华日报) являются главными китайскими газетами в Малайзии.

В свою очередь, в Таиланде, население которого составляет больше 60 млн чел., проживает примерно 7 млн китайцев, выпускающих шесть китайских газет.

Это редкое явление в стране, где люди говорят не на китайском языке, из-за высокого социального статуса китайцев их газеты входят в число основных СМИ. Например, к таким газетам относятся «Новый Китай» (新中原报) и «Международная газета» (世界日报).

Китайская пресса в Индонезии не развивалась вплоть до конца ХХ в. В Индонезию китайцы активно эмигрировали еще в XVIII в. – основную часть эмигрантов составляли рабочие-кули. Взаимоотношения между местным населением и эмигрантами были не лучшими, что в первую очередь было вызвано провокацией голландских колонизаторов, стравивших местных рабочих и китайских переселенцев. Эта провокация привела к так называемой резне в Батавии в 1740 г., в которой местное население Батавии (Джакарты) за несколько недель убило около 10 тыс. этнических китайцев. Эта резня сохранилась в памяти китайцев, из-за чего напряжение в отношениях между двумя странами сохраняется и по сей день.

Во второй половине ХХ в. это напряжение выразится в дискриминации хуацяо, которые составляли большинство в Коммунистической партии Индонезии, оппозиционной правительству. Так, в 1965 г. после неудавшейся попытки государственного переворота Коммунистической партией Индонезии начались жестокие репрессии местных хуацяо, в результате которых было убито более полумиллиона китайцев. Однако после 1990-х гг. отношения между Китаем и Индонезией начинают постепенно восстанавливаться, и СМИ китайской эмиграции обрели новую жизнь. Так, в Индонезии появились одиннадцать китайских газет. Самыми влиятельными являются «Международная газета» (世界日报), «Международные отношения» (国际日报) и «Новая жизнь» (新生日报).”

Из-за зависимого положения Вьетнама по отношению к Китаю пресса вьетнамских хуацяо практически никогда бурно не развивалась. А из-за ухудшения отношений между Вьетнамом и Китаем во второй половине ХХ в., вылившемся в Китайско-Вьетнамскую войну 1979 г., газеты «заморских китайцев» во Вьетнаме вовсе перестают издаваться. Современное положение китайской прессы во Вьетнаме практически не изменилось, популярной можно назвать только левую газету «Освобождение» (解放日报).

В настоящее время в США существует несколько крупных газет китайской эмиграции. Четыре из них заслуживают особого внимания: «Эмигрант» (侨报), «Международная газета» (世界日报), «Звезда» (星岛日报), «Великая Эпоха» (大纪元时报, The Еpoch Times). Самой популярной из вышеперечисленных газет является «Эмигрант».

Газета «Эмигрант» начала выходить в Нью-Йорке 5 января 1990 г. – в момент крайнего обострения американо-китайских отношений из-за событий на площади Тяньаньмэнь. В тот период почти все американские газеты, поддерживающие и положительно оценивающие Китай, были закрыты. Популярное издание китайских эмигрантов «Ежедневник американских китайцев» (美洲华侨日报) и газета «Китай» (中报) вообще прекратили свое существование. «Мы все в одной лодке» – так звучал девиз первого номера «Эмигранта». В качестве редакционной программы «Эмигрант» выдвинул три цели:

«Мы ищем счастье для китайских эмигрантов, заботимся о наших соотечественниках и расширяем взгляды на мир».

Цель создания газеты состоит в том, чтобы содействовать развитию американо-китайских отношений. В 1992 г. газета начала печататься в Сан-Франциско, а с июня 1994 г. в Лос-Анджелесе. Сегодня «Эмигрант» выпускают во всех крупных городах США. После 20 лет напряженной работы «Эмигрант» стал одной из трех основных китайских газет в США. «Эмигрант» является во многом единственной китайской газетой в США с четко выраженной патриотической позицией по отношению к КНР. С повышением влияния на общественное мнение США газета играет все более важную роль в освещении важных политических событий как внутри страны, так и за рубежом. Не случайно международная политическая элита уделяет этому изданию повышенное внимание.

Наверное, полной противоположностью «Эмигранту» является газета «Великая Эпоха», основанная в 2005 г. в Нью-Йорке последователями секты Фалуньгун (法轮功). «Великая Эпоха» активно сотрудничает с телекомпанией «Новая Тан» (New Tang Dynasty Television), созданной этой сектой в 2001 г., и с китайским отделением «Голоса Америки», тоже хорошим другом Фалуньгуна. Газета «Великая Эпоха» позиционирует себя как независимое от партийных групп и коммерческих организаций СМИ, основной целью которого является всеобщая защита прав человека и разоблачение новостей, которые якобы скрывает КПК. Интернет-версия газеты публикуется на множестве языков, в том числе и на русском.

«Великая Эпоха» регулярно публикует материалы, критикующие цензуру в китайской журналистике, а также утверждает, что КПК оказывает влияние на СМИ «заморских китайцев». Газета приобрела значительное влияние среди китайских эмигрантов, особенно среди антикоммунистических партий.

«Великая Эпоха» сильно искажает новости о КНР. Например, о преследованиях христиан, католиков, членов секты Фалуньгун и др. Новости о преследованиях Фалуньгун доходят до таких крайностей, что газета уже в течение многих лет публикует бездоказательные материалы о незаконной трансплантации органов у членов данной секты.

«Великая Эпоха» сильно выделяется среди всех китайских эмигрантских СМИ. Если даже либеральная пресса, критикующая правительство Китая, ведет себя профессионально и сдержанно, то «Великая Эпоха» не боится публиковать на своих полосах такой явный абсурд, как непрекращающиеся сенсации о кровавых преследованиях Фалуньгун. Это объясняется тем, что редакцию «Великой Эпохи» составляют в основном тайваньцы – которые могут не бояться, что им закроют въезд в Китай.

Подводя итоги, можно сказать, что пресса китайской эмиграции является одним из основных проводников китайской зарубежной мысли.

Зачастую самые прогрессивные деятели Китая, как, например, Сунь Ятсен, участвовали в развитии СМИ «заморских китайцев». Современную прессу китайских эмигрантов можно разделить на 2 группы: СМИ Юго-Восточной Азии, где китайская пресса наиболее лояльна к КНР и составляет важную часть национальных СМИ, и СМИ США, где пресса более либеральна и остра в оценках Китая, и где находятся центры антикитайской пропаганды в лице фалуньгунских СМИ и «Голоса Америки».

В целом пресса является достойной частью «трех сокровищ китайской эмиграции» и отражает идеи и чаяния хуацяо. Будучи защищенными КНР на конституционном уровне, «заморские китайцы» бережно хранят свой язык и национальные достояния китайской цивилизации, путем «трех сокровищ» китайские диаспоры сохраняют и распространяют Китай по всему миру. Наверное, русским эмигрантам, зачастую забывающим родной язык и презирающим свою Родину, следует обратить внимание на китайцев и создать свои «три сокровища», на которые можно было бы опереться.

Сергей Рыбачук