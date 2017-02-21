Топонимика Смутного времени

Вся наша жизнь проходит в окружении географических названий. Каждый день мы сталкиваемся с улицами, деревнями, посёлками, районами, городами, которые имеют своё «имя». «Имя», позволяющее их идентифицировать.

Как писал советский и российский географ, признанный специалист в топонимике Евгений Михайлович Поспелов (1923-2007), «географические названия – нерукотворные памятники культурного наследия человечества, которые хранят память о нашем прошлом, о былом состоянии природы и хозяйства, о людях, которые создавали эти названия». Русский филолог академик Грот еще в XIX веке отмечал, что все названия содержат смысл «любопытный для ума и воображения». Область научного знания, изучающая географические названия, их происхождение, смысловое значение, развитие, современное состояние, написание и произношение называется топонимикой. А сами названия – топонимами.

Российская история богата на знаменательные события. Каждая веха исторического процесса так или иначе отражается на всех сферах общественной жизни, в условиях трансформации которой зачастую меняется и топонимия того или иного места.

Октябрьская революция, изменив уклад жизни общества, также сломала и топонимию, до того связанную с царской семьей и православием. Обратный, реакционный процесс по отказу и уходу от «коммунистических ноток» в топонимике начался в 80-90-е гг. XX века и продолжается до сих пор.

Свой след на карте в виде названий населенных пунктов и районов оставила и Смута. Так, на юге Москвы память о царе Годунове запечатлена в названиях Борисовских прудов, одноимённой улицы, станции метро «Борисово», районов Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное. Ранее на месте современных районов существовало село Борисово, которое впервые упоминается в конце XVI века как сельцо Овражки. За победу над крымским ханом Газы Гераем в 1591 году царь Фёдор Иоаннович жалует Годунову данную вотчину. После воцарения Бориса вотчина получает его имя, а пруды рядом с ней становятся Цареборисовскими. В 1960 году Борисово входит в состав Москвы.

Большое распространение получили так называемые топонимические легенды о панах как память о нашествии поляков. Являясь ярчайшим примером «народной этимологии», такие легенды могут объяснить происхождение названий ряда населенных пунктов в Смоленской области, где насчитывается шесть вымирающих деревень Панское. Стоит также отметить, что в Мурманской области можно встретить Панские горы, Панские холмы, Панский ручей, название которых никак не связано с поляками и Смутой. Топонимистами выдвинута гипотеза, что такие названия произошли от русского диалектного «пан», «панок» в значении «курган».

Бывает и такое, что местность даёт человеку прозвище – ярким примером является Лжедмитрий II. Разбив свой лагерь в Тушино, самозванец сделал известным это село и был наречен Тушинским вором.

Село в то время превратилось в «альтернативную столицу» государства Российского. При отступлении тушинцев село сожгли, от него осталась только пустошь. Само Тушино впервые упоминается в XV веке как вотчина боярина Василия Квашнина-Туши.

События Смутного времени стали поворотными в истории России, а преодоление этого трудного этапа послужило объединяющим фактором общества того времени. Московское царство стало в некотором смысле обновленным, даже заново рожденным. Моральный дух и единство народа вышли на иной уровень, прежде неведомый нашему государству. Данные события стали одним из шагов к формированию идентичности Российского государства.

Сторонники мир-системной теории рассматривают сегодня русскую Смуту как часть общеевропейского социального взрыва, высшей точкой которого стала Английская революция.

Современным свидетельством Смуты остаются дошедшие до нас названия деревень, районов. Жизнь, а следовательно, и исторический процесс, продолжается. Мы становимся свидетелями изменений не только российского, но и мирового масштаба. Интересно, какое событие в будущем отразится в названиях улиц, поселков, городов? И вообще, каким должно быть это событие?