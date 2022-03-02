Не могу не написать!

Надо написать для моих друзей, коллег, что я думаю по поводу ситуации. Во-первых, почему это надо сделать — написать. По нескольким причинам.

Первая из них, эта ситуация меня лично РАЗДИРАЕТ, раздирает ровно на две части. Для меня Россия и Украина это не две страны — это две меня, или одна я, грубо разломленная, разрубленная на две части. Когда я читаю о встрепенувшейся Европе, США, Канаде (Словакии, Польше, Великобритании, Нидерландах, Испании и прочих странах “страдающих” за Украину), я знаю, что все их “сочувствия” и “сострадания” НИЧТО по сравнению с тем ужасом и болью, которую переживаю я и мои ДВА народа, втянутые и все больше втягиваемые в это жерло братоубийственного конфликта, от которого в конечном итоге ПОСТРАДАЕМ ТОЛЬКО МЫ — РУССКИЕ И УКРАИНЦЫ. Мы сейчас стреляем друг в друга и мы будем еще долго расплачиваться за все это. Это первое. Я вообще не очень верю слезам, которые мало стоят.

Теперь — второе, как мы дошли до жизни такой и что нас привело к этой пропасти, к этому тупику? Мы топали в этом направлении с момента распада СССР, причем топали дружными рядами все вместе: европейцы, россияне, украинцы. Можно, конечно, попытаться снять с себя ответственность и сказать, что нас туда вели хитроумные зловредные американцы, или глобальный капитал или мировая закулиса или еще кто-то вел. Наверное, конечно кто-то вел. Но кто-то всегда хочет кого-то куда-то кого-то вести или загонять. Мы-то все зачем топали туда, куда нам не надо было и куда мы в конце концов притопали?! Сразу хочу предупредить, я не собираюсь сейчас никому нравиться, ни под кого подстраиваться, я не собираюсь выбирать себе хозяев. Все, сейчас не до того, я знаю, что сейчас надо идти против течения и постараться говорить правду, так, как я ее понимаю.

Итак, о наших общих ошибках. После распада СССР возникла новая политическая реальность. И возникла она не потому, что Ленин что-то там неправильно сделал в 1917- 1922 годах. Она возникла потому, что СССР должен был сделать выбор, как развиваться дальше, в каком направлении должна эволюционировать система при вступлении в информационную эпоху. Она не могла в этих условиях сохранять неповоротливую индустриально-плановую жестко централизованную систему, она не могла быть отрезана от мира технологически и информационно и финансово, она не могла сохранять прежнюю пещерную идеологию, которая уже очевидно не имела ничего общего с реальностью. И именно МОСКВА начала процессы трансформации. Они включали в себя демократизацию, переход к рынку, информационную открытость и включение в мировую экономическую систему. Повторяю, в этой трансформации была насущная экономическая, политическая и технологическая НЕОБХОДИМОСТЬ, связанная с РАЗВИТИЕМ и дальнейшим ВЫЖИВАНИЕМ страны в новых технологических условиях, как бы мы ни ностальгировали по СССР.

Здесь не место сейчас рассматривать вопрос, возможна ли была эта трансформация без распада СССР ( думаю, при определенных условиях — была бы возможна), но случилось то, что случилось. Правящие коммунистические элиты не смогли договориться, кто будет главным в условиях надвигающейся приватизации и дабы не перегрызться поделили быстро и по-тихому сферы контроля. О том, что будет потом с народами, как будут развиваться и взаимодействовать эти вдруг за одну ночь превратившиеся в “самостоятельные национальные государства” куски жестко централизованной экономики и политики, населенные по-существу единым, хотя и многонациональным народом, никто, разумеется в элитах не беспокоился. И начался грабеж и раздрай под видом демократизации, приватизации и рыночных реформ. Причем везде. Разумеется в стравливании и подначивании людей, все еще объединенных общим культурным прошлым и родственными узами, к кровавым конфликтам все средства хороши и самые лучшие, разумеется — “святые чувства национальной гордости”. Чувства национальной гордости вообще великая вещь, особенно если глаза заливаются кровью и хочется кого-нибудь “мочить”.

А “мочить” хочется все больше, поскольку разрубленная и растаскиваемая по офшорам экономика не оставляет больших надежд на нормальную сытую жизнь. Ну не тех же, кто растаскивает мочить, нет, для этого существуют “укры”, “ватники”, “москали”, понаехавшие “чебуреки” и прочие, кого мочить разрешают и даже негласно или открыто ( это везде по-разному) поощряют. Но поощряют не только свои жадные до грабежа приватизаторы. Есть, есть и другие персонажи, которые с удовольствием подключаются к процессу оболваниванивания и стравливания близких людей в кровавых конфликтах. Не забывайте, тараканы прибегают толпами туда, где много мусора, где дом запущен, где все только сорят и тащат и никто не готов остановиться, перестать жрать руками и начать разговаривать друг с другом, договариваться и наводить порядок. Как бы это было сейчас ни модно в некоторых “патриотических кругах” в России возлагать вину на американцев, на их милитаристскую элиту и шире на “жадных европейцев” (я еще скажу о них), которые вторгаются, вклиниваются в наши разломы и накачивают оружием и информационными бомбами раздирающие нас конфликты, скажу банальную вещь — а не надо подставляться.

Если вы перегрызлись с друг с другом по поводу имущества и никак не можете сесть и договориться, что же удивляться, что окружающие не прочь этим воспользоваться. Почему вы решили, что они будут думать о вас больше, чем вы сами о себе? Поэтому, и для России, и для Украины, на мой взгляд, пришло время осознать, что РЕАЛЬНО помогают и сотрудничают ТОЛЬКО С СИЛЬНЫМИ, а слабыми ПОЛЬЗУЮТСЯ в своих интересах, делая их на самом деле еще слабее и зависимее. Урок для России из всех этих тридцатилетних событий номер один — хочешь, чтобы с тобой торговали, чтобы тебя уважали и признавали в мире, хочешь быть сильной — не пренебрегай экономически, политически и культурно ПРЕЖДЕ всего своим БЛИЖАЙШИМ ОКРУЖЕНИЕМ.

В погоне за настоящими долларами мы как две страны пренебрегли этой мудростью НАШИХ ПРЕДКОВ и забыли об этом. И теперь платим за это самой дорогой ценой — кровью российских и украинских мальчиков на братоубийственной войне. Трудно это осознать, когда уже стреляют ракеты и со всех сторон сердобольные патриоты и демократы накачивают нас оружием, но НАДО. Другого пути нет.

Теперь, о наших европейских и американских “братьях и сестрах”. Хотя я беру эти слова в кавычки, но, на самом деле, люди, простые люди во всем мире действительно наши браться и сестры. Даже из нашей личной жизни мы знаем, что самое простое — превращать друзей во врагов. Я задаю вопрос — выгодно это России? И отвечаю — нет не выгодно. Значит, включаем мозги и думаем не о том, как обосновать любовь к согражданам с помощью нагнетания ненависти окружающих, а как сделать так, чтобы российских и украинских людей объединяло чувство уважения к ним других народов и к самим себе (что вообще-то является главным условием политических успехов). Не путать уважение с брезгливой псевдо-жалостью. Это все я писала о русских и украинцах, т.е. о двух абсолютно равновеликих частях меня самой.

А теперь, как и обещала, скажу пару слов о европейцах и американцах. После кризиса и распада восточного “социалистического” полюса в Холодной войне западные элиты внезапно оказались в трудной ситуации “нечаянной победы”. Казус в том, что победы этой они вовсе не хотели, чувствовали себя весьма комфортно имея стабильного и предсказуемого “врага”, обеспечивавшего для них консолидацию и возможность безгранично вкачивать излишние средства в абсолютно не нужное людям для жизни военное производство, получая огромные прибыли. И тут вдруг, как снег на голову — нежданная негаданная “победа”. Собственно, победы, разумеется, никакой не было, просто СССР начал трансформироваться, перестраиваться в соответствии с вызовами времени и потребностями развития. Но всякая перестройка — это всегда временное ослабление, ребенок рождается слабым, но если бы не рождались “слабые” изначально маленькие человеческие существа, род человеческий не имел бы силы выжить. И хотя Бжезинский сразу же довольно нервно предложил приписать эту трансформацию СССР себе (США) в качестве победы в холодной войне, все равно чувство общей тревоги и растерянности не покидало “внезапных победителей”. Потому что выяснилось, что “наш враг, нам изменяет”! И куда теперь девать всех советологов, все центры по изучению врага и русского языка, зачем теперь столько оружия и главное, чем сплачивать вокруг США европейских союзников, если СССР распадается, а Россия становится демократической и рыночной? После небольшого периода растерянности и мелкой коррупционной подпитки кусков постсоветской элиты и олигархата в драке за то что осталось от СССР, из пыльного мешка “цивилизационных теорий” вытаскивается идея обосновать новый конфликт на базе “непреодолимого различия” цивилизационных ценностей, из другого, не менее пыльного, вынимается полинялый кролик пещерного неолиберализма как главного условия демократизации и модернизации и альтернативы социализации.

Но главный фокус, величайшее геополитическое ноу-хау по восстановлению необходимого для сплачивания Европы вокруг американского военно-промышленного комплекса врага, было связано с развитием и раскручиванием на постсоветском пространстве лозунга национализма в форме русофобии. В чем глобальные преимущества русофобии? Во-первых потому что это не нацизм. Если вы ненавидите по этническому признаку евреев, вы нацист, если же вы ненавидите по этническому признаку русских — вы сторонник демократии, гуманизма и прав человека. Это очень удобно и наоборот, если вы сторонник демократии, гуманизма и прав человека — вы обязаны ненавидеть русских как генетических врагов гуманизма (Толстой с Достоевским — досадное исключение, да они и не вполне русские, кроме того их уже особо и не читают на Западе), демократии и прав человека. Во имя этих же великих европейских ценностей можно допустить и истребление этих недочеловеков из недоцивилизации.

Когда я об этом пишу, я слышу, как поднимается волна шипения, ты что же, всеми этими словесами оправдываешь специальную операцию, войну? Отвечаю прямо и без обиняков — НЕТ, НЕ ОПРАВДЫВАЮ и НЕ ПРИНИМАЮ. А вы принимаете крестовый поход против “ватников” во имя гуманизма и демократии? Вы принимаете подливание масла в этот горящий костер? Если нет, почему не ставится вопрос о мерах по остановке военной НАТОвской эскалации в Европе, по использованию противоречий между Украиной и Россией для подталкивания их к ужесточению конфликта. Почему вместо призывов к общеевропейским переговорам по обеспечению нашей общеевропейской безопасности “во имя гуманизма” происходит накачивание военной техникой и разжигание ненависти под лозунгами защиты свободы и демократии? Кто выигрывает от натравливания Украины на Россию, России на Украину, Европы на Россию? Уж точно не Европа, не Россия и не Украина. Но кто-то, кто не воюет, ко не посылает своих детей на убой, кто не будет глотать радиоактивную пыль, тот, кто и будет счастливым обладателем этого политического “Оскара гуманизма и демократии”.

Я совершенно уверена, что одна Россия не справится с обеспечением своей безопасности, с преодолением конфликта на Украине в Донецке и Луганске и задача всех людей, которые хотят действительно разрешить этот конфликт и предотвратить сползание к катастрофе — не соревноваться в градусе русофобии, еврофобии, украинофобии, а предпринять шаги в прямо противоположном направлении. Садиться за стол переговоров В ЕВРОПЕ и искать пути выхода из тупика, в который нас загнали, а мы зашли все вместе.