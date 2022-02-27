Осуждение

Официальное признание Москвой «народных республик» Донбасса 21 февраля и последовавшее через несколько дней начало открытых боевых действий против Украины, что называется, перевернуло международное данное. Однако, с учётом поведения КПРФ и СР в Государственной Думе по «украинскому досье» эти события, кроме того, подчеркнули одиночество партий, считающихся у нас левой оппозицией, в Европе.

Историки левого движения в «Старом Свете» и специалисты по его современному состоянию прекрасно знают, что крайне сложно найти такую тему, по которой, пусть даже с теми или иными нюансами, разные направления европейского левого движения выступали заодно. Похоже, российский Верховный Главнокомандующий такую тему нашёл. Признание самопровозглашённых республик и вслед за этим военную «спецоперацию» не оценили самые разные левые — от неосталинистов до мягких социал-демократов.

Как хорошо известно, именно коммунистические партии в Западной Европе достаточно давно выступают за развитие равноправных отношений с Российской Федерацией, против расширения НАТО и санкционной политики ЕС. Однако, на сей раз реакция европейских компартий по отношению к действиям Москвы оказалась далёкой от одобрения. В заявлении Коммунистической партии Греции (КПГ) «Относительно признания «независимости» так называемых «народных республик»» подчёркивалось, что действия Москвы «является очередным шагом, который приведёт к ещё большему осложнению ситуации в этих регионах и к обострению империалистической конкуренции и конфронтации между США, НАТО, ЕС и Россией». Уже когда война, по сути, стала явью, КПГ в своём новом заявлении подчеркнула: «Перед лицом новых преступлений ответом будет только один: «Нет империалистической войне. Только народы могут осудить буржуазию и правительства своих стран, которые ведут их на бойню, как в Украине, так и в России». Евродепутат от Партии труда Бельгии Марк Ботенга заявляет: «Признание Россией независимости Донецка и Луганска на востоке Украины представляет нарушение территориальной целостности Украины… Решение Путина питает русский национализм».

Не менее критично высказываются представители партий еврокоммунистической традиции, участвующих в деятельности Партии европейских левых (ПЕЛ). Так, Национальный секретарь Французской компартии (ФКП) и кандидат в президенты Фабьен Руссель назвал демарш Москвы 21 февраля «крайне тяжёлым и опасным решением», а в отношении последующих действий РФ он же заметил, что «Владимир Путин делает выбор войны. Это опасно для будущего мира в Европе и будущего наших детей». В свою очередь, входящая в правительство своей страны Коммунистическая партия Испании в специальном заявлении указала на то, что действия РФ представляют собой «серьёзный и безответственный поступок, который может привести к окончательному захоронению Минских соглашений» и даст дополнительные очки воинственным действиям США и ЕС.

Аналогичную позицию заняли различные европейские левосоциалистические партии, также участвующие в ПЕЛ. Например, глава парламентской группы финского Левого союза Юссен Сарамое отметил: «Важно, что Финляндия осудила действия России и солидарна с украинцами».

Что же касается реакции самой ПЕЛ, то ещё перед 21 февраля «евролевые» предупреждали, что независимость и территориальная целостность Украины должна уважаться. После перехода «от акта к действиям» председатель ПЕЛ Ганс Биербаум в заявлении отметил, что «евролевые» твёрдо осуждают решение Москвы о начале военных действий, поскольку оно «несёт глубокую угрозу безопасности не только Украине, но Европе и миру».

При этом отметим, что коммунисты и радикальные социалисты также не забывают подвергать критике поведение и действия США и ЕС, однозначно выступают против расширения НАТО и окружения России натовскими военными базами. ПЕЛ и поддерживающие её национальные партии призывают к политико-дипломатической инициативе по деэскалации ситуации. Многие радикальные левые партии открыто выступают против участия своих стран в Североатлантическом пакте и в его операциях, что, однако, не означает, что они солидаризируются с Москвой.

Достаточно негативная реакция на демарш Кремля имеет место и со стороны левопопулистских партий, до сего времени, как правило, относившихся к России вполне лояльно. Основатель «Непокорённой Франции» и на сегодня самый популярный среди левых кандидат в президенты Французской Республики Жан-Люк Меланшон сразу отметил, что признание донбасских республик «является очень плохим делом для французов». С его точки зрения, «уважение границ, какими бы они ни были, является базовым условием международной жизни, когда демократия и ООН решают лучше, чем оружие и силовые удары». В заявлении Национального бюро португальского Левого блока отмечается, что блок «отвергает авантюру Путина, которая сопровождается империалистическим дискурсом, отрицающим право Украины на существование как независимого государства». Одновременно указанные политически силы выступают против поддержки Вашингтона и расширения НАТО на восток.

Некоторые партии левопопулистского спектра в Европе пошли в критике действий Москвы ещё дальше. Так, председатель ирландской партии «Шин Фейн» («Мы сами») Лу Макдоналд заявила, что поскольку РФ пошла на явное нарушение международного права, в данной ситуации «санкции абсолютно необходимы». В свою очередь, нидерландская соцпартия заявляет: «Сейчас Путин односторонним образом выбрал военную атаку, это является тяжёлым нарушением международного права. Эффективные санкции поэтому необходимы».

Схожей позиции придерживаются, что особенно любопытно, левые регионалистские и сепаратистские партии (Шотландская национальная партия, «Республиканская левая Каталонии» и т. д.), участвующие в деятельности Европейского свободного альянса (ЕСА). В недавнем заявлении этой транснациональной структуры утверждается: «ЕСА осуждает российскую интервенцию в Украине, которая могла бы иметь опустошительные эффекты». ЕСА также поддерживает конкретные экономические санкции против РФ, «так, чтобы не вызвать дополнительного страдания российского населения».

На фоне вышесказанного вряд ли будет удивительна ещё более антироссийская реакция, высказываемая со стороны тех политических сил, которые принимают «евроатлантистскую» парадигму, то есть, социал-демократии и экологистов. Председатель Партии европейских социалистов (ПЕС) Сергей Станишев сразу же сделал заявление, отметив, что «официальное признание так называемых Донецкой и Луганской народных республик является нарушением международного права и Минских соглашений. Мы осуждаем эти действия». Кабинет Германии под руководством социал-демократа Олафа Шольца, как известно, заявил о приостановке лицензирования «Северного потока-2». Лидер испанских социалистов и премьер-министр Испании Педро Санчес квалифицировал признание как «вопиющее нарушение территориальной целостности Украины», а его друг и коллега Генеральный секретарь Социалистической партии и премьер-министр Португалии Антониу Кошта, осудив данный акт, выразил «полную солидарность с Украиной».

Очевидно, что после начала военных действий 24 февраля позиция европейской социал-демократии ещё больше ужесточилась. В новом заявлении ПЕС, хоть и содержался совет Владимиру Зеленскому способствовать деэскалации и возврату к дипломатии, со всей определённостью отмечалось, что «ЕС должен ответить на российскую агрессию и провокации со всеми санкциями», как против индивидуальных лиц, так и в отношении компаний. Во многих странах Европы левоцентристские партии инициировали или приняли участие в акциях солидарности с Украиной. Социал-демократическая партия Финляндии в своём обращении, осудив Москву, призвала к совместным действиям стран-членов ЕС в ответ на российскую агрессию. Выступая на митинге за мир в Стокгольме, секретарь Социал-демократической рабочей партии Швеции Тобиас Блудин заявил: «Российское вторжение является несправедливым, незаконным и ничем не оправданным».

Как и ПЕС, за путь жёсткого давления на Кремль и усиление санкций выступает Европейская зелёная партия (ЕЗП). Квалифицируя признание ДНР и ДНР Российской Федерацией как «экспансию оккупанта и атаку на украинский суверенитет и территориальную целостность», ЕЗП обвинила Москву в нанесении удара по миру и грубом нарушении международного права. Европейские «зелёные» сразу призвали к новым коллективным санкциям, критикуя других левых в том, что они очень долго были излишне снисходительным к российскому режиму.

После начала военных действий один из лидеров партии «Европа-Экология-Зелёные», кандидат в президенты Франции Янник Жадо заявил: «Европа должна быть в этот вечер жёсткой. Европа должна принять решение о чрезвычайных санкциях в отношении Путина и его олигархии… Мы призываем европейских руководителей захватить банковские счета и имущество русских олигархов во всей Европе». В свою очередь, немецкие «Зелёные» в правительстве ФРГ являются на сегодня адептами самых острых санкций против РФ. Вице-канцлер Германии и один из лидеров «Союза-90/Зелёных» Роберт Хабек назвал действия России «бесстыдными»: «У нас в Европе идёт сухопутная война, которую, как мы думали, можно найти только в книгах по истории».

Подводя общий итог, можно отметить, что Россия своими действиями по сути объединила подавляющую часть европейских левых против себя. Многие с удивлением увидели, что опасный империализм может исходить не только из США. Хуже, что многие радикальные левые партии, ещё недавно публично выступавшие за диалог и против давления в отношении нашей страны, теперь своё мнение поменяли.

Ещё один интересный момент заключается вот в чём. Мы все знаем, что поведение в КПРФ и СР в Государственной Думе, к сожалению, лишь подогревало воинственный раж Кремля. Эти партии, ко всему прочему, оказались в числе сторонников военных действий. В истории ХХ в. было немало моментов, когда, мягко говоря, спорные внешнеполитические шаги Кремля (Пакт Молотова-Риббентропа, подавление «Пражской Весны» или ввод контингента в Афганистан) вызывали большое недовольство среди значительной части международного левого движения. Но до сих пор не было ещё ситуации, когда подходы ведущих российских и европейских левых партий (к признанию «народных республик» и, тем более агрессии против Украины) так расходились. Как говорил Карл Либкнехт, «главный враг в собственной стране». Об этом, увы, многие из тех, кто относит к левым себя в современной России, напрочь забыли…