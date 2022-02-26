План путинской операции – из 2014 года

На второй день военной операции российской армии на Украине становится понятно, какие ожидаются от нее результаты. Скажу честно, мне видится, что в очередной раз российские генералы готовились к уже прошедшей войне – их план был бы хорош и легко выполним весной 2014, но не теперь. И это может привести к катастрофе российских сил, которые сейчас задействованы на Украине, в духе неудачного новогоднего штурма Грозного в 1994-1995 годах.

Судя по всему, российские группировки, зашедшие на Украину с юга (из Крыма), с востока (на Харьков) и с севере (из Белоруссии на Киев) должны соединиться в районе Киева и блокировать украинскую столицу. При этом группировки не должны втягиваться в тяжелые бои, в случае упорного сопротивления вооруженных сил Украины (ВСУ), просто обходить их позиции и двигаться дальше. Главная цель – Киев. При этом корпуса народной милиции признанных теперь Луганской и Донецкой республик своими наступательными действиями должны сковывать самую боеспособную группировку ВСУ – занимающую позиции на Донбассе. Итогом операции, очевидно, должно быть пленение нынешнего киевского руководства во главе с президентом Владимиром Зеленским либо их изгнание из страны. Затем Кремль будет договариваться о мире с новым (лояльным себе) самопровозглашенным правительством Украины.

Упростить продвижение и блокирование Киева должны были ракетные удары по центрам управления ВСУ и десантная операция недалеко от украинской столицы – вероятно, ожидалось, что российский спецназ легко захватит аэропорт «Антонов» в поселке Гостомель в 7 километрах к северо-западу от окраин Киева, а затем туда будут прибывать борта военно-транспортной авиации с десантниками 76-й Псковской дивизии. Аэропорт захвачен к концу первого дня операции не был, псковские десантники начали высаживаться в белорусском Бобруйске и, по последним сообщениям, колоннами оттуда двинулись в направлении Киева.

Ракетные и авиаудары по центрам управления ВСУ достаточного эффекта не возымели. ВСУ, пережив первый шок, стала формировать узлы обороны. Российские группировки увязли в боях под Харьковом и в Сумах. Тот же аэропорт «Антонов» был блокирован украинскими подразделениями – кто его контролирует: довольно противоречивая информация, однако факт, что российская армия не может использовать данный аэропорт. Легкой прогулки на Киев не получается.

Операция, которую придумали в Генеральном штабе российской армии и одобренная президентом Владимиром Путиным, могла быть легко выполнима весной 2014-го. На Украине тогда власть захватили неолибералы, поддерживаемые откровенно русофобскими нацистскими группировками и местными олигархами, на юге и востоке страны происходили протесты русской части населения, которая не желала жить под новой властью, армия и силовой блок страны в целом были дезорганизованы. 6 апреля протесты переросли в вооруженное восстание в Луганске. Жители многих областей Украины ждали и хотели прихода российской армии. Но группировка, собранная у границ Луганской и Донецкой областей, 26 апреля по решению Путина стала возвращаться в пункты постоянной дислокации. Дальше была война: восставшие Луганск и Донецк все лето воевали против превосходящих сил украинской армии и добровольческих батальонов неонацистов из Украины и других стран. Потом были позорные Минские соглашения – первые, вторые. А дальше восемь лет вялотекущей позиционной войны – на которой все равно гибли люди, хотя запутинская пропаганда, контролируемая Маргаритой Симоньян, Евгением Пригожиным и Арамом Габриляном, об этом умалчивала. Сейчас все запутинцы вспомнили о несчастных жителях Донбасса – ведь надо оправдать авантюру Путина и его генералов, эта авантюра должна отвлечь от катастрофического положения дел внутри России.

Восемь лет спустя украинская армия стала совершенно другой: более подготовленной, более мотивированной, это армия, которая училась воевать в ходе боевых действий против ЛНР и ДНР. Настроения на Украине уже не те, какими они были в 2014-м и даже в 2015-м. Да и в России настроения не те, какими были весной и летом 2014-го: экономический кризис, за прошлый год население страны уменьшилось на миллион человек, нарастают противоречия на этно-религиозной почве между российскими гражданами и мигрантами, которые завозились коррумпированными чиновниками и связанными с ними крупными предпринимателями, репрессии против журналистов и политических активистов. Нищета, деградация и никаких перспектив на будущее – вот что Россия, задавленная режимом Путина, сегодня.

Я совершенно не желаю гибели российским солдатам – они для меня наши. Но я не желаю и гибели братьям-славянам из Украины. При этом я очень надеюсь, что нынешняя операция на Украине будет последней войной Путина, прологом к краху его режима.