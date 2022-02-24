У меня есть вопросы к власти!

Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. И хотя он произнес речь, объясняя свои мотивы, думаю, что у очень многих наших граждан возникли вопросы, на которые ответа так и не прозвучало. У меня таких вопросов накопилось более чем достаточно. И даже не рассчитывая получить ответ от нашей власти, я их задам.

Каков план дальнейших действий?

Готово ли руководство России демонтировать государственность Украины?

Решило ли признание ЛНР и ДНР стратегические задачи по противодействию расширения НАТО на восток? Остановит ли это решение работу США и их военных союзников на Украине?

Прекратит ли это решение русофобию на Украине? Что будет с русскоговорящими и сочувствующими России гражданами Украины? Готова Россия принять до миллиона беженцев в случае полномасштабной войны, и за какие средства это будет сделано?

Готово руководство страны отдать приказ на полномасштабные боевые действия с украинской армией в случае обострения ситуации? Понесет ли ответственность политическое руководство нашей страны, которое допустило сложившееся положение дел? Например, ответят ли по суду Зурабов и Янукович? Готово ли руководство нести ответственность за возможное гражданское противостояние внутри России? Будет ли проведена жесткая чистка “элит” в России и полномасштабная анти-коррупционная кампания?

Будет ли Фонд национального благосостояния выведен из западных банков и перенаправлен на развитие экономики России? Не пора ли выйти из ВТО и начать новую индустриализацию? Есть ли план спасения экономики после лавинообразного сценария по схлопыванию экономики? Будет ли возвращен пенсионный возраст, как необходимая мера поддержки народа России? Будет ли проведена экспроприация незаконных коррупционных состояний в пользу государства и граждан? Собирается ли Путин, обратившийся за поддержкой к людям , сменить этот дикий социально экономический курс на социально ориентированный?

Будет ли проведена в России декоммунизация, обещанная Путиным, и что он имел в виду? Продолжатся репрессии против левого политического фланга? И как это поспособствует консолидации общества, необходимой для успешного ведения войны?

Где гарантии, что нынешние решения не будут расторгованы в интересах правящих кругов и крупных состояний? Заставят ли Сбербанк и другие госкорпорации работать в Крыму и Донбассе открыто?

Короче, вопросов много, и граждане России должны получить на них ответы. Как говорилось в рекламе начала 90-х: “На каких условиях?”.

P.S. Никогда не являлся западником и сторонником либеральных идей. Жителей Донбасса и Луганска всегда поддерживал и буду поддерживать. Восстановление союза братских народов считаю единственно верным решением. Я выступаю как советский человек, который по-прежнему верит в дружбу между народами. И именно поэтому прямо говорю о своей позиции, о том, что те, кто сегодня сеют ненависть между гражданами бывших республик некогда единого Союза, независимо от того считают ли они себя либералами или патриотами, ориентируются на Москву или на Киев, совершают преступление.