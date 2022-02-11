«Украинский фронт» левых в Европе

Сегодня в Евросоюзе не найдёшь ни одну «политическую семью», которая бы не попыталась представить общественности свои подходы относительно ситуации вокруг Украины. Если говорить о левом движении, эти позиции весьма отличаются, что, в общем-то логично и соответствует историческим особенностям «геополитических» подходов со стороны различных сегментов европейской левой.

Если попытаться оценить позиции традиционных коммунистических партий, то они в своём отношении исходят из свойственного им негативного отношения к НАТО и евроатлантистской солидарности как таковой. Так, в заявлении пресс-службы Коммунистической партии Греции (КПГ) утверждается, что «силы США и НАТО затягивают петлю вокруг Российской Федерации от Балтийского до Чёрного моря». Признавая, что конфликт на Украине представляет собой межимпериалистическую схватку, КПГ, со своей стороны, призывает Грецию прекратить участие в военных учениях НАТО и отказаться от продления греко-американского военного соглашения. Компартии Испании и Португалии в своих заявлениях делают акцент на том, что натовский фактор продолжает сохранять угрозу для дела мира и безопасности в Европе. На мой взгляд, представляется весьма интересным подход Партии труда Бельгии (ПТБ). Как отмечает один из основателей этой партии Жан Пестьё, для дела мира в Европе «было своевременно и оправданно взять на вооружение пример Государственного договора с Австрией, когда великие державы консолидированно предоставили гарантии независимости Австрии в ответ на торжественное обязательство Вены соблюдать государственный нейтралитет».

Чётко антивоенная риторика исходит сейчас из левопопулистского лагеря. Как отметил недавно в интервью парижской газете «Le Monde» основатель движения «Непокорённая Франция» (НФ) Жан-Люк Меланшон, он совершенно не понимает, «почему Франция должна гарантировать «физические границы» Украины». В свою очередь, Ж.-Л. Меланшон предлагает Парижу реализовывать политику неприсоединения. Лидер НФ напомнил своим политическим оппонентам, что Российская Федерация мобилизует свои войска на границе, поскольку «Украина связана с державой, которая постоянно угрожает Москве — с Соединёнными Штатами». Министр по вопросам равноправия Испании Ирене Монтеро, представляющая также левопопулистскую партию «Подемос» («Мы можем»), делает упор на то, что «Испания является страной, выступающей против войны». Она полагает, что европейские страны должны сделать ставку на мир, деэскалацию, диалог и дипломатию.

Объединяющая национальные партии еврокоммунистической и левосоциалистической традиции Партия европейских левых (ПЕЛ) в конце января выступила со специальным заявлением, призывающим остановить военную напряжённость в «Старом Свете». В данном документе, в частности, говорится: «ПЕЛ отвергает угрозу или военную агрессию против суверенного государства и, в то же время, мы повторяем нашу убеждённость о том, что безусловное действие в пользу мира и разоружения является единственным средством, чтобы преодолеть ментальность Холодной войны». Европейские радикальные левые выступают за прекращение гонки вооружений, против увеличения военных расходов, в поддержку культурного и гражданского сотрудничества между странами и народами.

Безусловно, тот факт, что совсем недавно лидер «Объединённых левых» в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс был избран председателем этой межпарламентской структуры, представляется очень полезен для дела мира. Консервативные и праволиберальные масс-медиа уже давно нарекли Т. Кокса чуть не «российским агентом», что, конечно же, далеко от действительности. Как один из лидеров нидерландской Социалистической партии, Кокс не ставит под вопрос территориальную целостность Украины. Но, вместе с тем, он верно отмечает: «Если мы в Европе не будем говорить друг с другом, а будем стрелять, это будет худшее, это было бы худшее, что можно было бы сделать для наших сограждан». Именно таких радикальных левых политических деятелей, как Т. Кокс, призывающих к диалогу и разрядке в «Старом Свете», сегодня решительно не хватает ни западноевропейскому, ни российскому политическому пространству.

Если основные направления радикального левого направления, кто в большей, кто в меньшей степени, занимают чётко антивоенные позиции, не вписываясь в евроатлантическую парадигму, те, кого относят к левому центру европейской политики, имеет иные ориентиры. Хорошо известно традиционно жёстко негативное отношение европейских «зелёных» партий к внешней политике Российской Федерации. Недаром, наверное, в Москве были далеко не в восторге от назначения со-рупора партии «Союз-90/Зелёных» Анналены Бербок министром иностранных дел Германии. Во время недавнего блиц-визита в Киев А. Бербок вновь высказалась за единство сил Запада перед «российской угрозой», заявив, в частности, что «на любую дальнейшую агрессию России в отношении Украины мы совместно отметим жёсткими, очень конкретными мерами».

Ещё в декабре 2021 г., во время заседания Совета Европейской зелёной партии (ЕЗП) европейские экологисты определили, что политический диалог ЕС и России желателен в том случае, если он способен обеспечить региональный и глобальный мир, при сохранении уважения норм международного права; восстановить и гарантировать суверенитет и территориальную целостность всех стран в Европе; сделать приоритетом права человека, демократию и верховенство закона; а также удерживать и создавать возможности для сотрудничества, чтобы сообща разрешать общие проблемы.

Большая часть участвующих в Партии европейских социалистов (ПЕС) национальных партий, что естественно, в своей стратегии исходят из лояльного отношения к евроатлантическим обязательствам. Однако, далеко не все эти партии выступают за расширение НАТО за счёт Украины или Грузии. Например, финские социал-демократы и болгарские социалисты считают, что это было бы не своевременно и несли бы вызовы делу мира в Европе. Наоборот, эти левоцентристские партии поддерживают развитие политического диалога с Москвой.

Важно, что руководители ведущих левоцентристских партий, играющих сегодня основную роль в ПЕС, тоже в общем и целом настроены на мирное разрешение кризиса. Канцлер Германии Олаф Шольц (который может рассматриваться сегодня как социал-демократ «номер один» во всей Европе), конечно, заявляет, что «нарушение суверенитета Украины и её территориальной целостности принесёт России жёсткие последствия в политическом, экономическом и геостратегическом плане». Однако, вместе с тем, хорошо известно, что возглавляемое О. Шольцем германское правительство возражает против поставок оружия Киеву и при этом поддерживает именно дипломатическое решение «украинского» вопроса.

Ещё один авторитетный представитель европейской социал-демократии, премьер-министр Испании и Генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес выступает за деэскалацию ситуации вокруг Украины. С его точки зрения, важно «признать все формы диалога, которые сейчас открыты, чтобы достичь, как цель, деэскалацию ситуации, и не столкнуться с потенциально рискованной ситуацией».

В общем, даже умеренные левые круги ЕС, имеющие, к слову, гораздо более явное отношение к европейской и национальной власти, явно не находятся в актуальной ситуации в «лагере войны». Этот фактор, конечно же, следует учитывать на будущее.