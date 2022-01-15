Пятиминутка сарказма

По накалу глупости и безалаберности происходящее в Казахстане всё больше напоминает уже какую-то чёрную постмодернистскую комедию вроде недавнего фильма “Не смотрите наверх” Адама МакКея, где за всю эту глупость и безалаберность расплачиваются невинные люди вместе с виновными.

Не успели начаться протесты, как были во всю мощь запущенны бот-фермы и активированы диванные аналитики. Даже не знаю что употребляют эти специалисты, но, видимо, психиатрия тоже пала жертвой общей оптимизации медицины. Обзор этих версий дадим позже (лень), а пока дайджест событий:

В ходе протестов Токаев объявляет о 20 000 иностранных боевиков в Алмате. Откуда боевики вдруг взялись и какая страна их отправила до сих пор осталось неизвестным. Это не помещало российским подразделениям уже через 20 часов(!) прибыть в Казахстан. Правда потом МИД Казахстана заявило, что иностранного вмешательства не было. Но МИД России заявляет — что было! Токаев удаляет свой пост из Твитера про 20 000 боевиков. Так что вроде бы как не было, но мы верим МИДу России.

К слову, Армения, как участник ОДКБ, не смогла добиться помощи в 2020 г., хотя статья 4 Договора к этому обязывала. И Донбасс не получил, но он и в ОДКБ не состоит.

Казахстанские СМИ публикуют видео с “признанием безработного из Кыргызстана, который за 200$ согласился участвовать в незаконных митингах”. По сильно помятому лицу в “погромщике” узнают известного джазмена Викрама Рузахунова, приехавшего 2 января на гастроли в Алмату. Сейчас Викрам уже дома и с ним всё хорошо. В сети пишут про угрозу Казахстану со стороны «киргизских джазбанд».

Российским гражданам, которые не могут вылететь из Алматы, помогает французское посольство (оно, как ни странно, работало в праздники). Примерно в то же время Российский МИД ругается с Ксенией Собчак на своей официальной странице в Телеграмм.

Назарбаева никак не могут найти (увидеть) со времен начала протестов. То говорят, что он в Китае, а его племянники арестованы. То говорят, что он в Нур-Султане и никто не арестован. Китай всё отрицает. Назарбаев — тоже (заочно) отрицает. А как называется столица страны уже не понятно. Ни старое название (Астана), ни новое, но уже дискредитированное (Нур-Султан) не называют. Столица Казахстана теперь называется просто «столица».

Как самого крайнего увольняют и арестовывают главу КНБ Карима Максимова по обвинению в госизмене. А его заместитель заявил о том, что “годами скрывалось наличие лагерей для подготовки боевиков”. Племянник Назарбаева остаётся на посту первого заместителя КНБ и, следовательно, не арестован.

Но боевики похоже всё-таки готовились. Один из них — Арман по прозвищу Дикий, который со своими бойцами использовался силовиками Казахстана для действий против оппозиции ещё с 2005г. Кстати, есть видео, где он призывает протестующих 6 января этого года расходится.

А ещё появилось видео некоего “Фронта освобождения Казахстана”, о котором до этого никто никогда не слышал. Видео снято на фоне профлиста с эффектами видеоплёнки из девяностых.

“Гулагу.нет” решили не отставать и выдали запись расстрела полицейскими служебной машины на Северном Кавказе за подавление беспорядков в Казахстане.

Минздрав Казахстана называет “технической ошибкой” цифру в 164 погибших в ходе беспорядков в Казахстане. Токаев, который озвучивал эту цифру накануне, в своём обращении сообщает, что тела боевиков украли из моргов. И с поля боя террористы тоже все тела своих позиций унесли. Ни одного предъявить не получается. Кстати, если поверить Токаеву, то выходит, что поле боя осталось за террористами.

В один день застрелился начальник полиции Жамбылской области Жанат Сулейманов, отдавший приказ не открывать огонь по участникам беспорядков, вышел в окно шестого этажа полковник КНБ, и умер от инфаркта замначальника полиции Турксибского района.

Тогда же в Новой Москве загорелись бытовки нелегальных мигрантов, а Владимир Владимирович на заседании ОДКБ “переименовал” Токаева в “Кемела Жомартовича”.

На следующий день Токаев обещает политические реформы, плотное сотрудничество с Россией. Так же министром информации назначен Аскар Умаров, который продвигает практику языковых патрулей и которому запрещён въезд в РФ в связи его русофобскими взглядами.

И теперь самое главное, сенсация:

Неожиданно для всех миротворческая акция закончилась не успев начаться. Токаев объявляет о выводе войск ОДКБ в течении 10 дней. Но вот телефонные террористы об этом не знают и лже-минируют посольства Кыргыстана в городах России с требованием вывода “российских оккупантов”. В то же время полиция пришла с облавой к нацболам после их поддержки ввода войск в Казахстан.

Вот такой вот калейдоскоп новостей за 6 дней. И как это часто бывает, маразм властей соседствует с чисто человеческой трагедией:

Семья убитого 12-летнего мальчика на улицах Алматы объявила, что намерена добиваться справедливости. Полиция заявила что семья “врёт”, а врачи отказались от своего же диагноза “пулевое ранение”.