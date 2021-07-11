Кто выиграет от бойкота выборов

Выборы от бойкота не утрачивают легитимности. Бойкот не изменяет, а только сильней усугубляет ситуацию. Падение рейтингов единоросов и Путина компенсируется бойкотом. «Единая Россия» при рейтинге ниже 30% наберёт на выборах почти 50% голосов, потому что многие не пойдут голосовать. Не обязательно голосовать за Путина, чтобы его поддержать, можно остаться дома и пассивно выразить «одобрение», оправдываясь бойкотом.

«Выборы обманывают!»

Сложился стереотип, что на выборах обманут. Поэтому нужны честные открытые выборы, чтобы на них стали ходить люди. Но чтобы сделать выборы честными и открытыми, для начала нужно поймать и разоблачить обманщиков. А для этого нужно ходить на выборы, чтобы их поймать и разоблачить.

Если вы выходите на ринг зная, что жюри по очкам присудит победу оппоненту, то вам остаётся только одно, отправить противника в нокаут. И это будет победой даже при нечестном соревновании. Но чтобы отправить противника в нокаут, надо быть сильнее его. Поэтому приходится участвовать и в нечестных соревнованиях, чтобы в итоге победить. Дело не в обмане на выборах, а в том, что мы не способны защищаться от этого обмана.

К тому же на выборах не так сильно обманывают, как нас хотят убедить. Путинский электорат никогда не являлся большинством. Но долгое время был сплочён, теперь же это единство утрачивается. Исторический максимум в 52% избирателей был достигнут в 2018 году. Без фальсификации можно оценить «путинское большинство» за все годы Путина у власти в 40% избирателей. Протестный же электорат около 35% избирателей. Но он никогда не был консолидирован. Путин побеждал не столько из-за обмана, хотя и это было, сколько из-за деморализации протестного электората.

Сейчас 41% избирателей не хотят переизбрания Путина в 2024 году. Но из них только 50% готовы голосовать за другого кандидата, а 30% не пойдут на выборы. То есть только 20% протестного электората проголосует против. Миф о «путинском большинстве» связан с этой ситуацией, когда протестный электорат перестал ходить на выборы, а за Путина, наоборот, стали стабильно голосовать.

Проблема же оппозиции в том, что падение своего рейтинга оправдывает воровством голосов. Но если голоса воруют, зачем тогда ходить на выборы, коль голос всё равно украдут. У партий парламентского меньшинства в течении двадцати лет стабильно снижался рейтинг. Это связано было с тем, что их партийные программы дополняли политику Путина. Поэтому протестный электорат перестал за них голосовать, и стал реже ходить на выборы. А другая часть стала поддерживать Путина, отсюда и высокий рейтинг к 2018 году.

И даже когда в 2011 году за партии парламентского меньшинства проголосовало в 1,5 раза больше по сравнению с предыдущими выборами, а за партию «Единая Россия» в 1,5 раза меньше, то есть при такой высокой поддержке парламентского меньшинства (выше было только в 90-е гг.) они заявили о воровстве голосов. Хотя кто у кого украл голоса? Тут обратная ситуация. Даже фальсификация не спасает «Единую Россию». Спасло же не воровство голосов, а явка в 60%. Если бы проголосовало на 10% больше, то никакая фальсификация «Единой России» не помогла бы.

Нужно понимать, всё будет зависеть не от Путина и внешних факторов, а от того, как себя поведёт протестный электорат. То есть мы с вами.

«Всё равно напишут нужную цифру!»

Стереотип, что напишут нужные цифры, связан с несменяемостью власти. Коль власть не меняется, значит, вписывает нужные ей цифры, чтобы не было сменяемости власти. Но фальсификацию устраивают, чтобы нужным цифрам придать легитимность. Если же это поставить на конвейерный поток, то фальсификация из-за масштабов будет настолько явной, что выборы утратят смысл. Поэтому у подтасовки есть физические пределы, чтобы выборы оставались легитимными.

Но чтобы приписать голоса, нужно иметь реальные голоса, которым и припишут. На данный момент 48% избирателей не против переизбрания Путина в 2024 году. Или 57 млн человек, что сопоставимо с проголосовавшими в 2018 году, 56 млн избирателей. То есть в первую очередь фальсификация ограничена данными социальных опросов.

Следующее, основная часть поддержки — среди пенсионеров. В возрастной категории от 55 лет и старше 60% не против переизбрания Путина в 2024 году. А вот в возрастной категории от 18 до 24 лет уже только 30% не против переизбрания. Но численно пенсионеров больше, чем студентов. В возрасте от 18 до 24 лет находится 10 млн человек, в группе 25-39 лет — 34 млн человек, 40-54 лет — 30 млн человек, 55 лет и старше — 43 млн человек. То есть самая протестная группа является самым малочисленным электоратом. Поддержка Путина по возрастным группам составляет 30-40-50-60%. Но чтобы ситуация изменилась по возрастным группам поддержка Путина должна составлять как минимум 15-20-35-50%. То есть менее 40% избирателей, при явке выше 70%.

В общем роль фальсификации переоценивают. Путин, не имея электорального большинства, боится, что ситуация изменится. Сторонники не придут, а оппоненты мобилизуются. Поэтому фальсификация требуется для мобилизации сторонников и деморализации оппонентов. Но нельзя превышать 10%. Предел фальсификации должен оставаться в рамках допустимой погрешности, чтобы выборы не стали «грязными». И главное, их признал Запад.

Да, голоса можно своровать при подсчёте, когда бюллетень других кандидатов кладут в стопку нужного кандидата. Предел 2-3%, чтобы это выглядело как погрешность при подсчёте. Если же сделать больше, то невооружённым глазом будет заметна фальсификация и придётся пересчитывать голоса.

Другой способ: испортить бюллетень, чтобы не учитывать при подсчёте голосов. Можно как специально браковать, поставить ещё одну галочку, так и по ошибки отбраковывать действительные бюллетени. Это ещё около 5%.

Но самое основное, голоса вбрасывают за тех, кто не голосует. Чем больше людей, которые точно не придут на выборы, тем выше процент вбрасывания бюллетеней. Что мы и наблюдаем. Всё больше людей заявляют, что не пойдут на выборы. Но от этого явка не меняется, а голоса поддержки возрастают. Это демонстрирует, что вашу бюллетень используют без вашего ведома, потому что знают, вы не пойдёте голосовать, следовательно, никто об этом не узнает.

И наоборот, чем выше явка, тем меньше шансов вбросить бюллетени. То есть при явке в 80% вбрасывание бюллетеней становится маловероятным.

Нужно понять, если люди массово будут голосовать, то предел фальсификации будет минимальным. А при открытых подсчётах голосов можно определить уровень фальсификации, что сделает выборы не легитимными. Но даже в условиях, когда не допускают наблюдателей, массовое голосование создаёт существенные проблемы для фальсификации.

«Выборы ничего не решают!»

Другой стереотип: если нет достойного кандидата, то выборы ничего не решают. Но пока протестный электорат не голосует, не появится и протестный кандидат. Как только стабильно будет голосовать 35% протестного электората, то тут же развернётся борьба за эти голоса, или точнее, борьба за объединение протестного электората. К тому же если бы выборы ничего не решали, то их не фальсифицировали бы.

При условии, когда в народе рейтинг низкий, правительству нужно минимизировать явку до уровня необходимой легитимации. И отбить желание у протестного электората голосовать. Поэтому устраняют оппозиционных политиков с высоким рейтингом. Нужно убедить протестный электорат, что голосовать не за кого, оставайтесь дома.

К тому же политики с высоким рейтингом попадают в список «Умного голосования». Но если их устранить и на выборах участвовать будут новички без сформировавшегося рейтинга, то «Умное голосование» Навального теряет смысл. Так как не будет механизма определить потенциального конкурента путинскому кандидату. Следовательно, можно будет дискредитировать «Умное голосование».

Нужно понять, важно не за кого голосовать, а само голосование. Даже если голосовать за спойлеров или «карманные партии Кремля», то это существенно подорвёт авторитет Путина. Ведь победит не партия, которая ссылается на авторитет Путина, а кто не жмёт ему руку.

«Выборы ничего не изменят!»

Ещё один стереотип, что выборы ничего не меняют. Но пенсионная реформа и не правовое изменение Конституции могли бы не случиться, если бы Путин не получил поддержку 52% избирателей в 2018 году. Сейчас от выборов в Госдуму будут зависеть президентские выборы в 2024 году. Решается не то, сколько мест возьмёт «Единая Россия», а как легко она это сделает. Им важен не результат, а метод, которым будут гарантировать победу Путина в 2024 году.

Для нас же выборы не улучшают жизнь, а защищают от худшей жизни. Никто не сделает нашу жизнь лучше, кроме нас самих. Но для этого наша жизнь не должна ухудшаться. Поэтому народу нужен не диалог с властью, который предлагает оппозиция, а гарантия их прав и свобод.

Поэтому на выборах избирают не тех, кто достоин, а не переизбирают тех, кто недостоин. Важно определиться не с тем, за кого голосовать, а за кого уж точно не нужно голосовать. Не ждать «доброго царя», а уметь избавляться от злого.

«Нужно менять систему!»

И главный стереотип, что необходимо менять систему и не нужно садиться за одни стол с наперсточником. Но шулер играет один на один, потому что никогда не сможет обмануть, если вокруг много народу. Да и не существует идеальной системы. Любая система всегда будет несовершенна. И задача в том, как устранить несовершенство.

Не бывает нечестных выборов, есть нечестные люди в избирательной системе. Они ощущают безнаказанность в нарушении выборов, потому что уверены в несменяемости власти. А эта уверенность черпается от народа, который уверен, что ситуация не изменится. Поведение народа предсказуемо, чтобы уверенно нарушать выборы и остаться безнаказанным. Поэтому важна не столько даже смена власти, сколько ситуации, при которой может произойти сменяемость власти.

Никто не даст изменить власть, если только не станете сильнее этой власти. Мы сможем её изменить, не потому что нам это кто-то разрешит, а потому что мы сильные и никто на не помешает. Не Путин сильный, а мы слабые. Но чтобы стать сильнее, необходимо создать социальные условия, в которых мы победим.

Первое, проблемы в наших действиях. Субъект истории есть массы. Поэтому всё что происходит зависит от того, что мы делаем или не делаем. Путин остаётся у власти так долго, не потому что хитрый и всех обманывает, а потому что большинство делает ровно то, что позволяет оставаться Путину долго у власти. Мы и есть система, точнее, наши общественные отношения порождают несменяемость Путина.

Второе: массовое голосование вскроет недостатки. Количество переходит в качество. Любой массовый продукт лучше кустарного производства именно из-за своей массовости, когда миллионы людей пользуются продуктом и обнаруживают ошибки и недостатки. Ошибки должны быть объективными, чтобы их можно было устранить. Массовое участие в выборах вскрывает внутренние противоречия в системе.

И третье: форма голосования есть средство, которым изменяют содержание выборов. Диалектическое отрицание отрицания. Сущность растения есть отрицание семени. А сущность семени в отрицании растения. Получается, что растение развивается как отрицание отрицания, то есть отрицает себя в прошлом. Или, цель растения развиваться, но это изменяет окружающую среду, становится меньше влаги и света. В итоге при новых условиях растение не может расти и становится средством порождающее семена. Цель семян сохраняться как можно дольше, таким образом изменяется окружающая среда, становится больше влаги и света. И уже семена прорастают, становясь средством растения. Получается, что цель изменяет среду, в которой становится средством для новой цели. То есть по мере достижения цели, она становится средством.

Цель мобилизовать людей на выборы, потому что спонтанно люди массово не проголосуют. Такая мобилизация изменит политические условия, и выборы станут средством, с помощью чего мобилизованные граждане получат власть.

У любой системы есть внутренние противоречия, которые и приводят к изменению системы. Но противоречия нужно вскрыть, чтобы изменить систему.

И если это не убедило

Но если вы всё равно за бойкот, то хотя бы не говорите об этом. Всегда и везде утверждайте, что пойдёте на выборы, хотя не определились ещё за кого голосовать. Для фальсификации очень важно знать, сколько людей точно не пойдёт голосовать.

А для надёжности может и вовсе указать, что голосовать будете в другом месте. Вряд ли там решатся воспользоваться вашим бюллетенем. Ведь если человек указал другое место для голосования, то скорей всего придёт голосовать.

Это могут сделать и те, кто боится, что их голос будет украден. Укажите что проголосуете в другом месте, в месте, где будет наилучшим образом организовано наблюдение.

Для начала нужно перестать быть предсказуемым, чтобы возникли изменения.

Данные социальных опросов были взяты с сайта.

«Культура протеста»