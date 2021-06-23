Дееспособность государственной службы – обратная связь с гражданами.

Обратная связь с гражданами — это принятие решений в их интересах и, конечно, внесение изменений в федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан» №59-ФЗ. Руководитель, передавший исполнителю документ в течение установленного законом срока, обязан перед так называемым подписанием ответа, разъяснить алгоритм действий для гражданина, если гражданин свое право утратил объяснить в силу каких причин и как он может это компенсировать, если считает неправомерным, дать указание нижестоящему подразделению о разработке и принятия решения, иному нижестоящему органу власти рекомендацию либо самостоятельно принять решение.

Руководитель может передать обращение исполнителю повторно в определенный срок для подготовки мотивированного решения.

При этом жалоба на такой ответ должна разбираться иным лицом (исполнителем), а решение приниматься коллегиально несколькими должностными лицами, если необходимо для такой работы привлекать специалистов по временным договорам подряда и соответствующей квалификации с возможностью последующего зачисления на государственную службу.

Далее должен существовать административный суд (суды), рассматривающий жалобы и заявления на действия или бездействия властей и должностных лиц, отменяющий и дополняющий нормы законов и подзаконных актов, если они нарушили права граждан.

Сегодня в Мосгорсуде только один зал апелляционного корпуса за более чем 200 (!!), рассматривает дела, вытекающие из применения Кодекса административного судопроизводства РФ (включая нормативные и ненормативные акты, действия или бездействия должностных лиц и органов власти, применение правовых норм, результаты публичных слушаний) , апелляция затягивается на полгода.

При этом существует во главе системы таких судов Высший суд по административным делам, а не простая коллегия при Верховном суде (то есть по логике необходимо и возвращение Высшего арбитражного суда), который формирует практику отмены таких норм, чтобы суд опять не стал придатком исполнительной власти. Также суд рассматривает вопросы привлечения должностных лиц к административной ответственности, выносит частные определения в адрес органов исполнительной власти.

Необходимость такой меры есть. У нас так до сих пор не выработана практика запрета определенных действий судебным решением, а также квалификации бездействия представителей и органов власти и применения к ним санкций, так суд взыскал сумму основного долга, признав бездействие судебного пристава, а долг через день был выплачен, независимо отрешения суда. На пристава, выходит, никак решение о бездействии не повлияло..

Необходимо создать и Высшую аттестационную комиссию федерального и регионального значения для госслужащих, где их будут проверять не только на знания закона «О государственной гражданской службе», но полное соответствие занимаемой должности и профессиональные навыки в той или иной сфере.

В эти комиссии можно будет обжаловать некомпетентные решения и некорректные ответы из органов исполнительной власти.

Комиссия будет присваивать новые квалификационные разряды и разряды при промежуточной экзаменации, а также принимать рекомендации по переводу сотрудников в иные ведомства и отрасли, рекомендовать на работу в столицу или , наоборот регионы за заслуги и просчеты, принимать заказы сторонних органов власти. а в случае мелких просчетов предприятий и организаций на квалифицированных сотрудников .