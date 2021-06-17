Поражения путинской дипломатии

Прокремлевские телеграм-каналы удрученно констатируют: военно-дипломатический блок России проиграл Судан – базы для ВМФ России в этой африканской стране, скорее всего, не будет. При том, что именно российские представители сыграли немаловажную роль в отстранении бывшего антиамериканского диктатора Омара аль-Башира. То есть нынешняя политическая система в Хартуме стала возможной благодаря усилиям России. Но этот ресурс очень быстро схлопнулся. Очередной пример бездарности путинских дипломатов и генералов?

Когда зимой и весной 2019-го в Судане происходили массовые акции протеста, я жил по соседству – в Эфиопии. Суданцы, работавшие в Аддис-Абебе, все, с кем я был знаком, были против диктатуры аль-Башира. «Люди устали от него, от того, что он не может договориться ни с кем из соседей», – объясняли мои знакомые. В период протестов в эфиопскую столицу перебирались отдельные политические активисты, кому грозили репрессии на родине. Тогда суданские официальные силовики и проправительственные вооруженные формирования (джанджавид) особо не церемонились при разгоне протестов – среди бунтующих имелись убитые и раненые. Тысячи участников антиправительственных выступлений оказались в тюрьмах. Однако протесты продолжались, охватывали все больше граждан и районов страны. Знакомые суданцы рассказывали, что силовиками порой руководят, сидя в военных «Уралах» или броневиках, через открытые окна, некие «белые фаранджи» (иностранцы). Однажды заехавший на пару недель в Аддис итальянец-коммунист, преподаватель английского языка в Хартумском университете и сочувствующий делу Новороссии, рассказал мне, что «белые фаранджи» – это русские. Он в этом нисколько не сомневался, он сам их видел. В социальных сетях и западных медиа циркулировали сообщения, что силовикам аль-Башира оказывают содействие те самые «вагнеровцы», подчиняющиеся «повару Путина». Правда, в итоге, как утверждают участники суданской оппозиции, именно российские представители поддержали отстранение аль-Башира и некоторого числа его приближенных военными. Произошел бескровный переворот, бывшего диктатора арестовали и отправили в его резиденцию под домашний арест. Военные тут же вступили в переговоры с оппозицией, чтобы найти выход из сложившейся кризисной ситуации в стране. Было сформировано коалиционное – из представителей оппозиции и военных – правительство. Никаких массовых расстрелов и люстраций. То есть в форме военного переворота произошел транзит власти. Аль-Башир до сих пор в Судане: его не выдали на расправу Международному трибуналу в Гааге, номинально судили в Хартуме (приговорили к двум годам тюрьмы за коррупцию!), он теперь на пенсии, хотя и в образе «плохого парня».

«Вагнеровцы» стали использовать Судан в качестве перевалочной базы для заезда в Центрально-африканскую республику. А в ноябре прошлого года правительственные медиа объявили, что скоро в Порт-Судане будет построена российская военно-морская база.

Но не тут было. Весной нынешнего года суданская сторона стала говорить о пересмотре соглашения по базе ВМФ. Судан после переворота и ареста аль-Башира выходит постепенно из-под международных санкций. Туда устремились иностранные инвестиции: в том числе европейские и американские. Новую власть в Хартуме западные «партнеры» Владимира Путина попросту перекупили. Имея отличнейшие стартовые позиции в переговорах и влиянии на новую суданскую власть, путинские дипломаты и военные снова умудрились все растерять. Совершенно тоже самое было с сирийскими курдами.

Весной 2015-го года, когда я посещал автономию Рожаву на севере Сирии, созданную местными курдами в союзе с некоторыми ассирийскими и арабскими организациями, местное население и лидеры были настроены очень пророссийски. Они обвиняли США в том, что именно из-за их политики в Сирии появилась террористическая организация ИГИЛ[i]. Курды были настроены на сотрудничество с Дамаском, хотя периодически происходили стычки курдского ополчения и сирийских силовиков, нужен был посредник. Через полгода в Сирию зашла российская армия – по инициативе, правда, больше гениального иранского стратега Касема Сулеймани, а не «кремлевских умов». Иранский генерал смог втянуть Россию в Сирийскую войну на стороне Башара Асада, чтобы, если не выиграть конфликт совсем, то значительно улучшить иранские позиции в Сирии и сопредельных государствах.

Вместо того, чтобы налаживать сотрудничество и интеграцию в сирийскую государственную систему курдов, российские генералы обвинили их в сотрудничестве с ИГИЛ. Генерал Игорь Конашенков показывал журналистам на картах мифический путь вывоза нефти, добытой террористами на подконтрольной территории, через Рожаву, через пограничный переход в городе Камышлы в турецкий Нусайбин. Этот маршрут – полная чушь. Курдское ополчение в тот момент активнее сирийской правительственной армии вело боевые действия против террористической организации. Граница между Камышлы и Нусайбином была закрыта почти 4 года на тот момент. Сам пограничный переход с сирийской стороны охраняли солдаты и сотрудники госбезопасности Сирии.

Периодически дипломатам и военным РФ удавались некоторые тактические успехи во взаимодействии с курдами. Но в итоге Рожаву под свои нужды очень эффективно подстроили США. И даже сейчас активно используют автономию, превратившуюся в оплот курдского национализма, в своих интересах. Несмотря на то, что осенью 2019-го американцы фактически бросили курдов, когда против них начали масштабную операцию турецкие военные. Курдские ополченцы – основная пехота американского минобороны на северо-востоке Сирии. И они содействовали американским военным, например, когда армия США разгромила колонну «вагнеровцев» под Дейр-эз-Зором в феврале 2018-го.

Сюда же можно добавить, что итогом победы на терроризмом в Чечне стало создание кадыровского халифата на территории региона, дружба с Турцией лишь укрепила паносманские претензии Тайипа Эрдогана (вот он уже едет в Шушу вместе с азербайджанским диктатором Ильхамом Алиевым), помощь таджикистанскому президенту Эмомали Рахмону в борьбе с местной оппозицией привела к радикализации таджикистанского общества, число религиозных радикалов среди таджиков растет с невероятной скоростью, а вскоре на границе с Таджикистаном возродится Эмират Афганистан талибов (опять же при посредничестве российских дипломатов)… В чем проблема? В самом путинском режиме: он – антироссийский по своей сути, он не имеет никакого мощного идеологического продукта, который мог бы продвигать во внешний мир. Советская власть отправляла своих специалистов в десятки стран мира, наделив их не только оружием, гражданскими проектами и книгами, но мощнейшей интернациональной идеей.

[i] Запрещена в РФ.