Привет, диктатура!

События, произошедшие за последние пару недель, не оставляют никаких сомнений: путинский режим взял курс на установление диктатуры. Это не диктатура в духе кадыровщины – Чечня сосет деньги из федерального бюджета. И не Белоруссия Батьки Лукашенко, которая также имеет стабильного внешнего спонсора в лице того же Кремля. Устанавливаемая путинская диктатура будет, из постсоветских примеров, больше всего похожа на Туркмению – то есть обеспечить стабильность и богатство для власть имущих возможно только через подавление и беспредельное ограбление граждан на подчиненной территории.

За неудавшимся восстанием всегда следует реакция. Это общеизвестная аксиома политологии. Российские либералы, их авангард в лице навальнистов, отчего-то решили, что способны эту аксиому опровергнуть. С помощью своих мощных информационных инструментов они смогли вызвать массовые протесты по всей стране в январе этого года. Произошедшее очень походило на преддверие народного восстания или даже революции. Навальнисты, скорее всего, сами испугавшись возможных последствий развития протеста, с помощью тех же информационных инструментов протесты погасили, довели до карикатурного стояния с фонариками во дворах и регистрации на «протестном сайте». На что они рассчитывали? Что Кремль вынужден будет с ними договариваться? Что недовольные президентом Владимиром Путиным и, очевидно, его силовиками деятели внутри Кремля проведут дворцовый переворот и вынут из тюрьмы Алексея Навального, чтобы передать ему правление? В любом случае – ответ важен теперь только для исследователей истории и политологов.

Расчеты навальнистов не оправдались. Они сами оказались на обочине политического процесса, по собственной же вине. Путин выбрал белорусский путь: жестко подавить любые проявления оппозиционности. Поэтому неприкасаемые годами деятели так называемой либеральной оппозиции теперь один за другим отправляются в тюрьмы. Параллельно усиливаются репрессии против левых (разумеется, в Кремле понимают, что у большинства недовольных граждан России стихийный запрос на социально-экономические перемены, а не на либеральную дружбу с Западом и защиту прав геев на Северном Кавказе).

В левой среде активнее происходят дискуссии, каким образом добиться максимальной солидарности между различными группами и видными активистами, настоящими оппозиционерами. Потому что завтра или даже сегодня могут арестовать любого. Никаких преувеличений. Как уже было ранее замечено: репрессии не носят сколько-нибудь системный характер. «Как карта ляжет», – за тем и придут. И в этом есть своя логика: когда в репрессиях нет явной системности, они должны вызвать больше страха и смятения в среде оппозиции и у просто недовольных граждан. Словно сумасшедший с бензопилой – может кинуться на любого, кого может достать. Репрессивный аппарат Путина способен достать граждан России не только внутри России. Он уже не первый год доказывает это.

Полагаю, что у силовиков, которые, видимо, заняли место основных советников Владимира Путина, сейчас нет никаких ограничений в вопросе, кого пора брать «за оппозционность». Жертвами теперь вполне могут оказаться и журналисты «Эха Москвы», которые годами мололи что им вздумается, изображая за счет государственного «Газпрома» лютую озабоченность правами человека в России. Под арест может попасть и журналист Максим Шевченко – который сейчас весьма резко критикует Кремль, одновременно возглавляя сомнительный проект РПСС. Да чего уж там: отчего бы не сунуть на нары, пришлют на бронемашинах «Тигр» спецназ с букетами цветов по такому случаю, Захара, сурковского родственника, Прилепина, если ляпнет чего-то уж совсем не то (или вдруг приближенным к Путину силовикам покажется, что ляпнул «не то», «опасное», «крамольное»).

Выход, чтобы победить нарастающую диктатуру, – очевиден. Но, к сожалению, мы видим, как в Туркмении дичайшая диктатура держится с момента распада СССР. Произойдет ли массовая мобилизация общества в России, чтобы добиться для себя и своих потомков свободного и справедливого будущего?