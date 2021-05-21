Мы стали «арабами» в России

Не стоит удивляться тому, что так называемая внесистемная российская оппозиция – попросту либералы-западники и леволибералы (например, Павел Пряников) – столь единодушны в поддержке сионистского угара Израиля в отношении своих граждан арабского происхождения. Просто либералы и, увы, даже леволибералы, мечтают сделать большую часть населения России в случае прихода к власти такими же арабами: загнать в каменный век силовыми методами и экономическими.

С 1948 года в результате последовательных гонений сначала исключительно со стороны сионистов, основавших Израиль, а затем и ряда режимов соседних арабских стран, арабы-палестинцы и их общественные движения порядком деградировали. Это – факт. Сейчас религиозные радикалы в среде палестинских (или израильских, если угодно) арабов гораздо популярнее, чем прогрессивные партии и движения. Можно провести параллели со странами Латинской Америки или Россией 1990-х и начала 2000-х. Диктаторские режимы Латинской Америки в свое время жестоко расправлялись с прогрессивными и левацкими движениями. Но на смену им пришли криминальные картели – потому что вопросы нищеты и бесправия не были решены, протестно настроенная молодежь, не имеющая образования, стала примыкать к криминалу, начав туда канализировать свое недовольство и пассионарность. В России 1990-х и в годы раннего путинизма, когда правящие режим уничтожал левую оппозицию, активная необразованная молодежь стала примыкать к фашистским группировкам, которые избивали и убивали чужих – не только представителей других народов, но и представителей других субкультур, сторонников более прогрессивных идей, которые осуждают ксенофобию.

Загнав арабов за колючую проволоку апартеида, государство Израиль получило ожесточенное сопротивление в самых диких его формах: пулять ракетами хоть куда – только бы сторону проклятых евреев-поработителей. Палестинские арабы оказались на грани элементарного физического выживания. Чтобы выжить, прибегают к любым формам сопротивления, которые им доступны. Против них Израиль применяет самые совершенные орудия массового истребления. Как в свое время нацисты на территории стран Восточной Европе и СССР. Никакие Женевские конвенции здесь не работают. Но лицемерным либералам в России (да и не всегда в России, условно российским либералам, из которых многие самые известные нынче спокойно тусуются в Европе и том же Израиле) нет дела до прав человека в странах «счастливого демократического Запада». Хотя о нарушении прав человека в России они кричат регулярно (и обоснованно, да), критикуют за жестокость путинский режим (конечно же, обоснованно). Но путинский режим для либералов – противник тактический. А идея создать из России новый условный Израиль – государство экономической сегрегации – цель стратегическая. Захватив власть, как это было в 1990-е, либералы обойдутся с российскими гражданами, которые попытаются им сопротивляться, как сейчас израильская армия ЦАХАЛ с арабами Сектора Газа.

Собственно, как показывают нынешние репрессии в отношении недовольных путинским режимом, Россия уже стала Израилем. Мы, обворовываемое абсолютное большинство граждан нашей страны, оказавшихся в роли «арабов». Режим, как и жестокий арабофобский ЦАХАЛ, который, уничтожая нас, разрывается между двумя необходимостями. С одной стороны – уничтожить до конца, чтобы уже окончательно решить вопрос возможного народного восстания. С другой – нужно население, ведь оно «вторая нефть», неисчерпаемый ресурс для получение личных доходов (в случае с государством Израиль – бесправные арабы там самая дешевая рабочая сила, поэтому нельзя их полностью уничтожить или изгнать, не выгодно).

Поэтому #СвободуРоссии не только от действующего режима, но и от либералов, которые активно лезут из всех щелей устаревшего государственного аппарата, чтобы устроить в нашей стране политический режим еще большей эксплуатации и дискриминации.