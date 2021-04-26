#СвободуРоссии

Ни войны, ни уличных протестов, уничтожение России продолжается. Таков вывод из основных российских новостей за 22 и 23 апреля.

Стотысячная группировка российской армии, накопленная за последние недели у границ Украины и Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР соответственно), возвращается в места постоянной дислокации по приказу министра обороны Сергея Шойгу (который теперь стал еще и писателем и был включен в длинный список литературной премии «Большая книга» решившими угодить властям членами жюри). Значит, войны России против Украины не будет. По крайней мере, по инициативе Москвы. Но это не значит, что Украина откажется от своего наступления на непризнанные республики. Украинская группировка, накопленная вдоль фронта на Донбассе, остается на месте.

Ожидавшееся жителями ЛНР и ДНР (активно ходили слухи об этом в городах республик) признание их независимости во время выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием – не состоялось. А ведь это признание могло бы повлиять на решение Киева не устраивать «блицкриг» на Донбассе. Куда больше, чем стотысячная группировка российских войск. Некоторые специалисты высказывают мнение, что отказ Путина признать независимость республик и отвод войск добавят еще больше уверенности «ястребам» в Киеве, что пора решить «проблему Донбасса» силовым путем.

Лидер «ФБК без Навального» Леонид Волков после масштабных акций протеста 21 апреля похвалил участников и рассказал о нелегкой доле своего вождя Алексея Навального в одной из российских тюрем, куда власть отправляет своих оппонентов. Вместо того, чтобы кратко и четко обозначить сроки проведения следующей акции протеста против Путина (или «солидарности с Навальным», как зубодробительно это называют навальнисты, хотя большинство недовольных участвуют в протестах, потому что надоел путинский режим), Волков нудно и малопонятно два часа рассказывал о нюансах правильного и неправильного голодания в условиях жесткого авторитарного режима.

Организации навальнистов российские власти вот-вот объявят экстремистами! Объявят, никаких сомнений. А главная «говорящая голова» навальнистов рассказывает о том, как правильно лечить одного из заключенных ИК-2. Дежурно призывает путинский режим «немедленно освободить» Навального. И говорит, что главное средство противодействия Путину – «умное голосование». Очередное проявление трусости либералов, их страха перед улицей. Либералы-западники чудовищно боятся, что в России произойдет настоящее народное восстание. Поэтому, как я уже писал ранее, стараются не допустить развития протеста. Хотя именно они обладают самым мощным мобилизационным и координирующим ресурсами для проведения антиправительственных акций в России.

Навальнисты нудят и нудят, как капризные дети, «свободу Навальному». Да кому будет нужен ваш Навальный, если не будет России?! Свободу России! – вот самый актуальный лозунг для любой оппозиционной акции в настоящее время: от Чукотки и Владивостока до Калиниграда и Махачкалы.

И разумеется, никто не позволит Волкову и Ко провести «умное голосование» в сентябре. Те искренние сторонники «ФБК без Навального», которые работают в российских регионах, окажутся вскоре под угрозой уголовного преследования «за экстремизм». Все или подавляющее большинство кандидатов будут кандидатами от власти и только от власти. Однако возможно это приведет к тому, что в «ФБК без Навального» сменится руководство – нынешний триумвират Волков, Иван Жданов и Марина Певчих безопасно сидят по заграницам, – и новые руководители будут больше привязаны к российскому местоположению. Вот тогда, есть надежда, навальнисты уже не испугаются улицы. А будут самым деятельным образом принимать участие в том, чтобы улица поскорее скинула авторитарный режим.