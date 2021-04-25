Ближний Восток — сила побеждает

В Йемене хуситы — местное повстанческое движение — постоянно наносят крупные потери саудовцам, хотя армия последних обладает горами новейшего оружия, а хуситы — это всего лишь 50 тыс ополченцев-добровольцев с хорошими навыками децентрализованной герильи, впрочем, с умением проводить иногда крупные операции и с огромным резервом (10 млн шиитов-зейдитов Йемена). Иранцы поставляют хуситам беспилотники и ракеты, обучают операторов, но в прошлом многие партизаны получали оружие и обучение от других держав. Йемен уже стал могилой для турецкой армии в начале ХХ века и в Турции до сих пор поют грустные песни о той войне — 100 тысяч турецких военных вошли в Йемен и треть не вернулась домой никогда.

В другой части региона крайне несимпатичные мне талибы одерживают победу — США заявили об уходе из Афганистана. Войска США будут выведены к 11 сентября. С ними уйдут 7 тыс военных союзников США, от Германии до Грузии. Талибы даже не явились на последний раунд переговоров — зачем вести переговоры с проигравшими? Афганская армия в ужасающем состоянии, и талибы рассчитывают взять власть. Возможно, им понадобится для этого время, и кроме того, могут вмешаться разные силы, например Иран. Но перелом в войне произошел уже год назад или больше, талибы, по некоторым данным, уже контролируют 70 процентов страны. США и НАТО потерпели ровно такое же поражение, как СССР, и как до этого США во Вьетнаме.

Еще одно похожее движение, Хезболла, контролирует изрядную часть Ливана и на их счету победы над Израилем. Такие силы одерживают верх сегодня в регионе.

Некогда председатель Мао сказал, что власть происходит из дула винтовки. Но с этим согласны далеко не все.

“Не вся власть происходит из дула винтовки!” — говорили немецкие ретекоммунисты 1990-х из группировки “Искра”, спорившие с маоистами. Они выступали за власть собраний работников, были правы, указывая на это: военной силы недостаточно, чтобы изменить основания мира, чтобы управлять заводами и экономикой. Но значительная часть власти — таки да, родом оттуда, из дула винтовки. Это значение силы очень хорошо понимают разные неприятные люди, вроде талибов и Хезболлы. Я не знаю, каким станет Ближний Восток в будущем, но похоже, либеральным пацифистам в нем места нет и не будет.