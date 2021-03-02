Зачем создана СПРАПАЗАПРА

Механическое объединение партий «Справедливая Россия», «За Правду» и «Патриоты России», завершившееся созданием новой структуры, в названии которой соединены именования всех трех партий, уже получило ироническое название СПРАПАЗАПРА. Звучит смешно и угрожающе, но то, что стоит за всем этим, далеко не смешно.

То, что по форме представлено как слияние, по сути является типичным примером рейдерского захвата или корпоративного недружественного поглощения. Искусственные улыбки, которые натянули себе на лица лидеры СР, никого не обманут.

«Справедливую Россию» сделают партией Захара Прилепина («Патриоты России» Геннадия Семигина тут просто для массовости, хотя и с этим не особо получается, вся их численность — на бумаге). Несмотря на крайне агрессивное поведение Прилепина и его компании, основным рейдером являются, конечно, не они, а президентская администрация, принудившая думскую фракцию и руководство СР подчиниться совершенно абсурдным и убийственным требованиям. Чем им угрожали на Старой площади, мы скорее всего не узнаем, но в любом случае, люди, желающие играть хоть какую-то серьезную роль в политике, на такое согласиться не могут. По всей видимости, руководство СР обменяло отказ от участия в политике на обещание сохранить их участие в следующей Государственной Думе. Можно, конечно, тешить себя иллюзиями, будто вернувшись в Думу они опять себя проявят, но это не более чем самообман. Не для того их сейчас нагибают, чтобы потом они распрямили спину. Да и сама Дума превращается в контору для механического штампования решений власти. Тех, кто собирается эти решения критиковать, туда не допустят.

Прилепинцы гораздо лучше подходят для участия в этом балагане, чем Сергей Миронов или Олеги Шеин, пытавшиеся в самом недавнем прошлом доказывать свою приверженность принципам социал-демократии. Прилепин же выступает за введение цензуры, подавление инакомыслия и репрессии. Ему самое место в обновленном по рецептам Сергея Кириенко российском «парламенте». И сейчас Захар Прилепин уже прямо заявляет о себе как о главном партийном начальнике, оставляя Сергею Миронову лишь символические позиции.

Благодаря безоговорочной капитуляции лидеров СР объединительный съезд прошел очень гладко. Никому из оппонентов прилепинщины слова не дали, а сам Шеин выступил так, словно не знает о том, какими идеями вдохновляются его «новые товарищи». Да, конечно, Муссолини тоже в молодости был социалистом, но разве это основание заводить дружбу с фашистами?

В итоге Олег Шеин остался в руководстве объединенной партии, но его статус резко понизился. Из заместителя Сергея Миронова и фактически второго человека в СР он превратился в одного из членов президиума, где ему предстоит заседать рядом с людьми, от которых лучше бы держаться подальше. А когда мы увидели его стоящего на подиуме вместе с Прилепиным и его бандой и пытающегося не в такт им (в буквальном смысле) подпевать, стало уже не грустно, а тошно.

Понятно, что все вопросы решались не на съезде, а в аппарате президентской администрации. Спорить было бесполезно (да никто из высших партийных чинов, похоже, и не пробовал). «Старые» партийные кадры всё ещё надеются, что как-то пронесет, а приступ буйного помешательства, овладевший кремлевскими политтехнологами, придумавшими это противоестественное объединение, как-то сам собой пройдет.

Не пройдет. И самое худшее — впереди.

Начнется процесс слияния на местах. Его смысл в том, чтобы поэтапно вычистить функционеров, поставленных в прошлые годы Сергеем Мироновым, заменив их персонажами, собравшимися вокруг Семигина и Прилепина. А им нужно много мест. Если быть точным — все места. Без скандалов не обойдется, но для публики из окружения Прилепина это родная стихия.

И если кто-то надеется, что демонстрируя показную лояльность и участвуя в добровольном и публичном самоосквернении, он сможет выторговать себе место в новом составе ГосДумы, то это скорее всего иллюзия. Проблема, конечно, не в том, что слияние лишает СР поддержки её привычного электората. При нынешней системе голосования избиратель не имеет отношения к результату выборов. И при желании администрация может приписать «обновленной СР» столько мандатов, сколько захочет. Только желания такого нет. «Единой России» отписано уже 340 мест в следующем составе нашего «парламента». Оставшиеся 110 надо распределить так, чтобы хватило ещё на 3 другие партии, причем прилепинцы и семигинцы получат как раз две трети от мандатов СР (хотя, более вероятно, что им вообще отдадут всё, кроме утешительного мандата, предназначенного лично для С.М.Миронова, которого потом можно будет удалить в Совет Федерации — «на пожизненное»).

Но и это не самое ужасное, что предстоит пережить думским социал-демократам. Потому что Прилепин и его окружение каждый день будут при поддержке кураторов из АП выступать с новыми и новыми заявлениями про необходимость цензуры, искоренение за ненадобностью личных прав и свобод, и вообще за всё плохое, против всего хорошего. И теперь, когда они состоят со «старыми СР» в одной партии, отвечать за черносотенные и погромные призывы придется всем скопом. Тем, кто хочет сохранить репутацию «умеренных социал-демократов», придется уходить. Отсидеться и спрятаться не удастся. И не только потому, что чудовищна идеология, с которой идут на выборы «заправдинцы», но и потому что составляющий эту команду человеческий материал грозит оказаться ещё более чудовищным и отвратительным, чем их идеи.

А в президентской администрации, поставив очередную галочку в графике ликвидации остатков российского политического плюрализма, уже готовятся к решению следующей, более сложной, задачи: окончательно и полностью устранить остатки автономии другой думской партии — КПРФ.