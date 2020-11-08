Как Америка переживает выборы

На протяжении последних двух месяцев я забавлялась перепиской с либеральными волонтерами. «Можем ли мы рассчитывать, что вы поддержите Джо?», с вопрошал какой-нибудь студент-энтузиаст или экзальтированная пенсионерка. «Нет, не можете», отвечала я, и, чтобы у них не оставалось никаких сомнений, выдавала пару-тройку фактов из биографии кандидата демократов, как бы ненароком давая понять что попытки изобразить бывшего сенатора от финансового и военно-промышленного секторов вторым пришествием Че, не вполне уместны. «Но вы не волнуйтесь», добавляла я: «Джо выиграет и без моего голоса».

Уверенность в победе демократов была настолько сильной, что я предрекала также и демократические Конгресс с Сенатом, т.е. полное доминирование демократов на ближайшие два года, которым, впрочем, по моим предсказаниям, они не воспользуются. По-крайней мере для улучшения жизни трудящихся. Для такого предсказания не надо быть гением-провидцем. У всех в памяти пример 2008-10 годов, когда Обама при активном содействии демократических Конгресса и Сената протолкнул корпоративную реформу здравоохранения, на многие годы похоронив надежду на всеобщую доступную медицину по европейскому или канадскому образцу. Хотя, конечно, для американских либералов эта антинародная реформа, позволившая страховым и фармацевтическим компаниям, а также госпитальным конгломератам грабить американцев теперь уже не только в качестве потребителей, но и как налогоплательщиков, — лучшее что случилось в американской стране со времен изобретения хлеборезки. Ну а как же! Ведь реформа – главное достижение первого черного, умного и красивого президента Соединенных Штатов. К тому же, благодаря ей, миллионы немытых плебеев получили доступ к бесплатной медицине. Сразу два повода для либерального самоодобрения.

Оказалось, однако, что в первой части своих прогнозов я ошиблась. В момент написания этих строк на третий день после выборов, несмотря на то, что у Байдена сохранились шансы на победу, не исключен сценарий 2000-го года, и за граждан страны решение примет Верховный Суд, в котором преимущество республиканцев за 20 лет только усилилось. Демократы потеряли несколько мест в Конгрессе, хотя и остались в большинстве. Обещанное социологами доминирование демократов в Сенате так и не материализовалось. По оценкам политологов, именно присутствие имени Трампа в бюллетене для голосования позволило республиканцам не только не потерять преимущество, но в чем-то даже упрочить свое положение в Конгрессе.

Как же так получилось? Человек, чьи действия, а скорее бездействие привели к десяткам тысячам «избыточных смертей», чья поддержка разваливающегося реального сектора экономики свелась к одноразовой подачке в $1200, был не только не наказан, а даже в чем-то поощрен! По стране закрываются так и не дождавшиеся помощи малые бизнесы, люди продолжают терять работу, над миллионами висит угроза выселения из домов и квартир. Казалось бы, у президента допустившего все эти безобразия, не должно было остаться никаких шансов. Но нет, Трамп получил достаточно голосов, по крайней мере для того, чтобы правдоподобно обвинить оппонентов в подтасовках, и начать судебные тяжбы в ряде ключевых штатов.

Добавьте сюда факт невиданного за целое столетие уровня участия в голосовании — около 66% от числа имеющих это право — и картина становится совсем замысловатой. В последний раз такой всплеск гражданской активности наблюдался в 1908-м году, еще до получения женщинами права голоса. В прошлом, активность населения на выборах всегда была на пользу демократам. Именно потому республиканцы предпринимали разнообразные шаги нацеленные на затруднение доступа граждан к избирательным урнам. Попытки предотвратить голосование «нежелательных» слоев населения предпринимались и в этом году, но тут вмешалась пандемия, побочным эффектом которой оказалась легкость участия в выборах: не надо отпрашиваться с работы в первый вторник ноября, не надо стоять в очереди в холодный и дождливый осенний день. Заполни бумажный бюллетень, и, либо отправь заказным письмом по почте, либо завези в один из пунктов раннего голосования в удобное тебе время. Огромное количество народа, для которого в предыдущие годы голосование было непозволительной роскошью, воспользовались послаблением режима.

Но надежды на лояльность этих «новых» участников демократического процесса к радеющей за право их голоса Демократической партии, похоже, не оправдались, или, по крайней мере оправдались не до конца. Особенно обидно, наверное, «неблагодарное» поведение традиционной клиентелы демократов – расовых меньшинств, в том числе испаноговорящих уроженцев Латинской Америки, массово отдававших свои голоса республиканцам.

Ну, с кубинцами и венесуэльцами из Майами все ясно. Их рефлекторная, как у собак Павлова реакция на слово «социализм», не оставила демократам никаких шансов во Флориде. Понятно, что никаким социализмом демократы не интересуются уже много десятилетий, но для включения рефлекса, наличие реального объекта не обязательно, достаточно повторять страшное слово в рекламных роликах.

Более странным оказалось поведение мексиканцев, которых, похоже не особо впечатлило картинное заламывание рук по поводу «детей в клетках», «разделенных семей» и ночных рейдов иммиграционной службы. Тут демократы не учли двух моментов. Во-первых, мексиканец с правом голоса – уже не мексиканец, а американец. И волнуют его те же проблемы, что занимают и его белого «коренного» соседа, среди которых проблема отъема иммигрантами рабочих мест – не последняя. То же самое касается и доминиканцев, и тем более пуэрториканцев, которые вообще иммигрантами не являются из-за «особого статуса» острова.

Да, кстати, большинство терроризируемых администрацией Трампа нелегалов – выходцы из Центральной Америки, потому, ни одна из вышеупомянутых групп особого сострадания к ним не испытывает. Борьбой за право нелегалов остаться в стране занимаются в основном «белые» — сердобольные либеральные бабушки, и взращенная на идеях мультикультурализма образованная молодежь.

Вторая причина, по которой про-иммигрантская пропаганда не сработала, это объективный факт наличия самой проблемы, который сами же демократы и признают. Трамп неоднократно указывал на то, что «клетки для детей» были построены не кем иным как Обамой, который к тому же во время своего проживания в Белом Доме мог похвастаться неофициальным титулом «главного депортатора». Трамп как бы давал понять, что он настроен решать проблему решительно, радикально и открыто вместо того чтобы делать то же самое втихаря, а на людях проливать крокодиловы слезы, как это делал его предшественник.

Именно такая брутальная решимость Трампа идти на жертвы (в основном, естественно, со стороны других людей), по моему мнению, и помогла ему сохранить большую часть старого, а также привлекла на его сторону львиную долю «нового» электората, вне особой зависимости от гендера, расы, или сексуальной ориентации. В этом смысле, болезнь самого Трампа за три недели до выборов, и его бравирование быстротой выздоровления, не в последнюю очередь обусловленное применением дорогих и уникальных методов лечения, недоступных «простым смертным», помогли окончательно консолидировать образ новой трамповской республиканской партии, в которой не место слабакам.

В выборах 2020-го года, таким образом, приняли участие две партии: партия «вернём вежливость в дискурс», и партия «мы – не слабаки». Страна, благодаря многолетним стараниям элиты обеих партий, систематически изымавшим политический смысл из электорального процесса, наконец сдалась, и приняла свою роль в качестве болельщиков футбольного матча. Один из немногих социальных факторов определяющих принадлежность к тому или другому фанатскому клубу, похоже, является наличие или отсутствие диплома колледжа.

Дело в том, что американские колледжи во многом являются проводниками как классических либеральных, так и неолиберальных идей. Из студентов растят вежливых и послушных граждан, которые обязаны болеть за состояние окружающей среды, переживать по поводу дискриминации женщин, и выходить на митинги в защиту «черных жизней». При этом, настоятельно не рекомендуется интересоваться причинами роста цены пребывания в колледже, введения дополнительной платы за «услуги», или добиваться отмены правила по которому студенты 1-2 курсов обязаны проживать в дорогих общежитиях на кампусе. Знаю не понаслышке, т.к. преподаю в такой вот кузнице кадров озабоченных цивильностью дискурса в стране.

Люди, не прошедшие школу либерализма, или прошедшие, но по каким-то личным психологическим причинам в нее не вписавшиеся, голосовали, и продолжают голосовать за «забияку» Трампа.

Обе группы объединяет только один фактор: ни те ни другие не верят в свою способность повлиять на траекторию движения страны под откос. Разница лишь в том, что голосующие за демократов хотят, чтобы в то время как пол страны умрет от ковида и других болезней, а другая половина скатится в рабскую нищету, люди, стоящие у руля, рассказывали как они сострадают семьям умерших, но ничего не могут сделать из-за нехороших республиканцев в Сенате, а потому призывают всех проявлять гражданскую ответственность, носить маски и затягивать пояса. Для противоположной стороны, ношение масок – это проявление личной слабости перед лицом «тирании государства» , которую они допустить не могут, а потому будут бороться до последней бабушки, которая умрет потому что ей не хватит вентилятора.

Причина неверия в свои силы, видимо, кроется в том, что на протяжении жизни целого поколения, на федеральном уровне не было одержано ни одной значительной победы изменившей материальные условия жизни страны к лучшему. Отсутствие опыта побед как результата коллективного действия привело к широкому распространению неверия и цинизма, жертвой которой, похоже, и стала программа реформы медицины Берни Сандерса. Берни не удалось убедить массы что предложенная им программа политически осуществима и за нее стоит бороться. Потому и провалилась стратегия его кампании по вовлечению «нового» избирателя, который давно уже стал сторонним наблюдателем. Изменить мнение разуверившихся в политическом процессе людей оказалось непосильной задачей. Поучаствовать в культурной войне, наоборот, готовы все: футбольный сезон уже начался, и каждый уважающий себя американец знает как правильно болеть за «свою» команду.