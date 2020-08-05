Как не надо управлять регионами

Вот уже почти месяц события в Хабаровске держат в напряжении всю страну. Арест Сергея Фургала поднял регион на дыбы — люди вышли за своего губернатора. Когда вместо арестованного Фургала им прислали временно исполняющим обязанности члена ЛДПР Михаила Дегтярева, стало ещё хуже. Кремлевский назначенец делает одно за другим заявления, которые лишь провоцируют хабаровчан на протест.

Трудно, конечно, гадать, как будет развиваться ситуация в крае, там может быть и эскалация напряженности, и постепенное угасание конфликта. Но так или иначе, Хабаровск наглядно показал, насколько правящий режим не понимает то, что происходит в стране, не понимает людей и региональную специфику. В Кремле думают, будто можно одними лишь запретительными и полицейскими мерами управлять огромной страной, где существуют весьма разные условия и потребности.

Для того, чтобы эффективно руководить Россией, нужно не пытаться стричь всех под одну гребенку и агрессивно навязывать свою волю людям на местах, а наоборот, опираться на регионы, находить консенсус. Власть должна, сталкиваясь с проблемой, находить пути и решения, которые будут устраивать регион, и в то же время соответствовать общим интересам страны. Но в Кремле искренне не понимают этого и не хотят идти по такому пути. Арест Фургала явно показывает, как там работают. Губернатора арестовали из-за событий 16-летней давности. И вне зависимости от того, что там произошло на самом деле, нынешнее решение — политический заказ.

Я думаю, что в глубине души те, кто принимали решение об аресте Фургала и его перевозке в Москву, уже жалеют о том, что они натворили. Но даже если они и жалеют о сделанном, у них всё равно нет разумного плана преодоления кризиса. Они не понимают, как будут развиваться события и что делать.

В этом смысле назначение Михаила Дегтярева в Хабаровск, которое комментируют многочисленные политологи и аналитики, пытающиеся разглядеть здесь очередной «хитрый план» президентской администрации, на самом деле — просто ещё одно подтверждение тому, что эти люди категорически не понимают свою собственную страну. Они почему-то посчитали, что жители Дальнего Востока настолько верят и молятся на ЛДПР, что если одного члена этой партии заменить на другого, то всё будет нормально, граждане успокоятся. Но жителям Хабаровского края нужен был не абы какой депутат от ЛДПР, а конкретно Сергей Фургал. Голосовали именно за него и вышли протестовать из-за него.

Не менее поразительная ошибка — отправить человека, который никого отношения Дальнему Востоку не имеет. Жители края хотят не только, чтобы уважали их выбор, который они сделали осенью 2018 года, но и того, чтобы управлял регионом человек, знающий край и живущий в нём. Чтобы ему не надо было объяснять простые вещи как два плюс два. А тем более когда человек еще такой «гуляющий», как Дегтярев: побывал у себя в Самаре в Молодёжной организации «Единой России», потом состоял в «Единой России», затем пришёл в ЛДПР. Как будто переночевал в одном месте, а оттуда, не попрощавшись, пошёл в другое. Теперь его отправили на Дальний Восток. Ему всё равно, чем руководитель и в какой партии быть. Конечно, это очень сильно людей обидело и даже оскорбило.

Если бы перед нами был отдельный случай, кадровая ошибка, это ещё можно было бы объяснить. Но тут явная тенденция. Посмотрим на Шиес: тут такое же непонимание ситуации, нежелание выяснить, как воспримут местные жители решение везти к ним мусорные отходы из Москвы. Вроде бы всё нормально. Москве же надо куда-то сбрасывать мусор? Найдем точку на карте, ткнем на неё и туда всё отвезём. И тут выясняется, что у людей на Севере есть какая-то своя позиция, свои интересы. И это относится к любой территории. Люди хотели бы жить в комфортных условиях, доверять тем, кто ими управляют. Если нет доверия, то любое решение будет вызывать недовольство.

Почему такая политика? Её даже кадровой назвать нельзя. По самым разным регионам руководить направляют людей, которые никогда там не были и не работали. Зато это люди лояльные, свои. И в Кремле понимают, что раз их туда направили, эти люди будут щелкать каблуками и глазами есть начальство в администрации. Это по-своему правильно, такие управленцы любое, даже самое сомнительное решение рьяно бросятся выполнять. На любой вопрос будет один ответ: «Чего изволите? Что скажете, такое и примем решение, как прикажете, так и проголосуем. Всем регионом. Подпишем любой документ, который хотят сверху».

Такими начальниками центр может управлять без труда. А вот сможет ли такой человек управлять регионом, куда его направили? Мы живем в XXI веке. Общественное мнение существует и влияет на обстановку. Настроение людей надо учитывать.

Всё это называют «ручным управлением». Но дело даже не в том, что такой метод уже не работает. Если бы ручное управление попадало в интересы людей, оно бы как-то ещё работало. Но для того, чтобы страна развивалась, нужно демократическое, коллегиальное управление, когда каждая ветвь власти за себя отвечает.

Нет ничего хорошего, когда всё висит на одном человеке. Это критично и для центра и для регионов. Так система и рушится. Настало время возвращаться к нормальным демократическим процедурам. И непонимание этого простейшего факта — ещё одно подтверждение сказанного выше. Те, кто нами правит в столице, не понимают Россию, не понимают людей, не понимают, что нужно делать для того, чтобы управлять нашей страной.